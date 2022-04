Les Centres Porsche se lancent dans la réparation de batteries haute tension

Porsche se fixe des objectifs plus ambitieux que jamais : d’ici 2025, la moitié de toutes les ventes de Porsche neuves devraient être électrifiées, soit entièrement électriques, soit en hybrides rechargeables. D’ici 2030, Porsche prévoit que la part de tous les nouveaux véhicules dotés d’un groupe motopropulseur entièrement électrique sera supérieure à 80%. Le constructeur de voitures de sport adopte une approche holistique en ce qui concerne les véhicules électrifiés avec des batteries haute tension. Le concept Porsche couvre l’approvisionnement et la fabrication, le conseil, la vente et l’entretien, la logistique et le recyclage. Porsche présente son concept de service en plusieurs étapes pour la réparation des batteries haute tension.

La transition des moteurs à combustion vers les moteurs électriques modifie l’activité de service d’aujourd’hui, en particulier dans l’organisation des concessions Porsche. Porsche Aftersales prépare systématiquement ses concessionnaires à ce changement avec son « Road-to-X Initiative ». Il comprend entre autres des mesures visant à accroître la fidélité du service et à augmenter la productivité dans les ateliers.

« Nos concessionnaires sont le visage que nous présentons au client et nos ambassadeurs de marque en première ligne. Nous travaillons intensivement sur un plan d’action pour notre organisation de concessionnaires afin de nous assurer qu’elle est aussi bien préparée que possible à l’ère de l’électromobilité. », a déclaré Daniel Schukraft, vice-président après-vente et service client chez Porsche.

Dans le même temps, le concept de réparation des batteries haute tension apporte une contribution significative à la durabilité et à la préservation des ressources. Au début de son processus de développement de batterie, Porsche va au-delà des considérations traditionnelles liées à la faisabilité ou non de la production du composant. Les équipes de développement veillent également à ce que la construction du vecteur d’énergie soit aussi simple que possible, afin qu’il puisse être réparé dans des centres Porsche qualifiés plus tard dans son cycle de vie. Par exemple, 28 ou 33 modules sont installés dans les différents dérivés Taycan, selon la capacité de la batterie. Le boîtier de la batterie peut être ouvert pour permettre le remplacement des modules de cellules et d’autres composants. Permettre des réparations aussi détaillées est également avantageux pour les clients du point de vue du prix.

« La capacité totale de la batterie est déterminée par la pire cellule – si une cellule perd de la capacité, cela limite l’autonomie. Nous pouvons détecter une cellule défectueuse grâce au testeur de diagnostic de l’atelier. Par exemple, si les tensions ne correspondent pas, nous savons quel module doit être remplacé avant la réparation. », explique Christian Brügger, ingénieur produit de la division Aftersales Electrics de Porsche.

Afin de répondre à l’intérêt de ses clients pour la capacité et l’état de la batterie haute tension, Porsche a fait des efforts précoces pour permettre l’analyse du Taycan dans des ateliers utilisant des équipements de diagnostic Porsche. Les détails du processus de lecture ont été envoyés aux centres Porsche début mars 2022, leur permettant de lire les données de manière indépendante et de les envoyer aux clients. Porsche prévoit également de proposer une solution d’application qui permettra aux clients de connaître eux-mêmes l’état de santé de leur véhicule.

Les modules cellulaires encore fonctionnels mais qui ne sont plus adaptés à l’alimentation d’un véhicule peuvent être utilisés pour des tâches stationnaires. Dans le cadre de sa stratégie de seconde vie, Porsche travaille sur un projet pilote qui permettra de réutiliser les batteries haute tension. Ces batteries sont démontées jusqu’au niveau du module et installées dans des vecteurs énergétiques stationnaires. En collaboration avec le Groupe Volkswagen et d’autres partenaires professionnels, Porsche améliore en permanence ses processus de recyclage existants dans le but d’augmenter la proportion de matières premières en circulation et de réutiliser ces matériaux dans de nouvelles batteries.

Concept de service en plusieurs étapes pour les véhicules électriques

Un concept global pour l’entretien des véhicules Porsche 100% électriques a également été développé. En tant que premier modèle entièrement électrique du constructeur de voitures de sport, le Taycan a des besoins d’entretien et de réparation très différents de ceux des véhicules à moteur à combustion. Par exemple, la voiture de sport électrique a un intervalle d’entretien de deux ans ou 30 000 kilomètres. Cependant, étant donné que des tâches telles que la bougie d’allumage et les vidanges d’huile ne sont plus pertinentes, la portée de l’entretien devrait être réduite d’environ 30%, comme le révèlent les premiers indicateurs par rapport au Taycan. De plus, le groupe motopropulseur électrique, y compris la batterie haute tension, ne nécessite aucun entretien. Cependant, les travaux de réparation sur les véhicules électriques nécessitent une formation experte et des outils spécialisés que les Centres Porsche doivent obtenir avant de pouvoir offrir ces services.

Le concept de service pour les véhicules électriques comprend donc plusieurs étapes : la base en est le centre d’assistance haute tension, qui est spécialement configuré pour les réparations de batteries HV (High Voltage – haute tension), dispose d’outils spécialisés appropriés et dispose également d’experts haute tension spécialement formés.

Le constructeur de voitures de sport met également en place des hubs interrégionaux dans certains centres qualifiés, qui prendront en charge les réparations sur les véhicules à haute tension dans les zones où il n’y a pas de base à haute tension à proximité. Le Centre Porsche qui accepte à l’origine le véhicule pour réparation l’amènera au hub haute tension, où les travaux seront effectués avec une inspection de qualité finale, avant qu’il ne soit renvoyé au Centre Porsche d’origine.

Si le transport du véhicule vers un centre de réparation dédié n’est pas possible, un technicien de réparation « médecin volant » sera déployé. Ces experts mobiles en haute tension peuvent réparer sur place les batteries haute tension défectueuses. Auparavant, le Centre Porsche compétent reçoit tous les outils haute tension et les pièces de rechange nécessaires aux travaux. Cela crée un réseau de service complet pour la réparation des batteries haute tension.

Trois niveaux de qualification pour les travaux de réparation

Enfin, le travail sur le Taycan, en tant que premier véhicule de série avec une tension système de 800 volts, nécessite également une répartition claire des tâches et des responsabilités. Dans cette optique, Porsche a défini trois niveaux de qualification : électriciens qualifiés, techniciens haute tension et experts haute tension. Les électriciens qualifiés ont une qualification de base qui leur permet d’effectuer des réparations standard sur les véhicules à haute tension, comme le changement des pneus ou des balais d’essuie-glace. Ils doivent être informés et supervisés par un technicien haute tension lorsqu’ils travaillent sur un véhicule haute tension.

Les techniciens haute tension sont formés pour intervenir sur des véhicules déconnectés de l’alimentation électrique et connaissent la classification et le stockage des batteries au lithium. Ils sont également qualifiés pour retirer et emballer les batteries haute tension classées comme « normales » et « avertissement ».

Les experts en haute tension ont le niveau de qualification le plus élevé dans un Centre Porsche. Ils sont les seuls autorisés à effectuer des travaux à l’intérieur des batteries haute tension, à manipuler des batteries haute tension présentant des défauts d’isolation et à préparer et emballer ces types de batteries pour le transport.

Le savoir-faire nécessaire pour travailler avec des systèmes à haute tension est enseigné dans un concept de formation spécialement coordonné pour tous les domaines de travail. « Nous proposons la qualification de technicien haute tension dans le cadre d’une approche de formation des formateurs. Des formateurs du marché local dans le pays respectif qualifient les techniciens haute tension dans les centres Porsche. Actuellement, nous formons uniquement des experts en haute tension de manière centralisée au centre de formation sur place de Porsche. À partir de 2022, cependant, nous avons l’intention d’organiser cela de manière décentralisée et prévoyons d’établir huit sites de formation dans le monde. », a déclaré Stefan Schierle, formateur HV chez Porsche Aftersales.

Photos : Porsche