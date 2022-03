Bugatti Rimac va ouvrir un nouveau centre de design et d’ingénierie à Berlin

Alors que deux des constructeurs d’hypercars les plus renommés au monde se lancent dans une toute nouvelle ère sous l’égide de la société commune Bugatti Rimac, un nouveau pôle d’innovation à Berlin étend son empreinte européenne. Axée sur le design et l’ingénierie des futures technologies et produits Bugatti Rimac, l’équipe basée à Berlin travaillera main dans la main avec des collègues du siège social de Bugatti Rimac à Zagreb, sous la supervision du nouveau directeur du design de Bugatti Rimac, Achim Anscheidt, et le CTO de Bugatti Rimac, Emilio Scervo.

Alors que le siège social de Bugatti Rimac reste à Zagreb avec la majorité des employés et une expansion future en Croatie, ce nouveau hub berlinois opère sous une nouvelle filiale allemande, Bugatti Rimac GmbH. Il abrite non seulement les équipes de design et d’ingénierie, mais également d’autres fonctions de Bugatti Rimac, notamment les achats, les finances, la gestion des programmes, l’informatique, le juridique et le marketing qui travaillent main dans la main avec leurs collègues en Croatie et à Molsheim. Il est très délibérément choisi comme l’un des quartiers les plus dynamiques, créatifs et innovants d’Allemagne.

Pendant des décennies, Berlin a prospéré en tant que ville qui nourrit les start-ups et récompense les idées farfelues. À ce jour, il reste un épicentre pour les artistes et les designers, ainsi que pour les start-up technologiques et les incubateurs. C’est la plate-forme idéale à partir de laquelle nourrir la nouvelle ingénierie et l’identité visuelle des futurs véhicules Bugatti et Rimac sous Bugatti Rimac.

Le siège mondial du groupe est situé près de Zagreb, en Croatie, et sera transféré vers le tout nouveau campus Rimac de 200 millions d’euros et de 100 000 m². Bugatti conservera ses installations de production à Molsheim, en France, où il continuera à fabriquer ses hypercars de pointe.

Pour forger le prochain chapitre de l’histoire automobile en tant qu’entreprise multinationale, Bugatti Rimac combine l’agilité unique de Rimac, son expertise technique interne et son dynamisme innovant avec le vaste héritage, l’excellence en ingénierie et le design unique de Bugatti pour créer la prochaine génération d’hypercars définissant le secteur.

Ensemble, Achim Anscheidt et Emilio Scervo rassembleront le genre d’esprits avant-gardistes nécessaires pour développer l’avenir du leader mondial des hypercars. Des postes sont déjà disponibles pour l’ingénieur en chef du concept, le responsable des systèmes et composants haute tension, le responsable de la mécanique fine, ainsi que des rôles de design avec un accent particulier sur l’intérieur, l’extérieur et la réalité virtuelle.

Adriano Mudri, auparavant directeur du design de Rimac Automobili, devient directeur du design d’une future société sœur de Rimac axée sur la mobilité, développant des véhicules de nouvelle génération qui seront dévoilés ultérieurement.

Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac, a déclaré : « Bugatti Rimac GmbH est une nouvelle expansion passionnante de l’entreprise. Cette nouvelle filiale sera profondément impliquée dans de nombreux projets passionnants d’hypercars que nous avons hâte de partager avec le monde. Notre équipe s’agrandit de jour en jour et Bugatti Rimac GmbH représente une opportunité pour les meilleurs de l’industrie de nous rejoindre, de démontrer leurs compétences et de faire partie d’une entreprise qui redéfinit l’hypercar. »

Achim Anscheidt, directeur du design chez Bugatti Rimac, a déclaré : « De la création de la Veyron à la fin de l’ère Chiron, cet héritage marquera un chapitre de l’histoire de Bugatti, mais nous nous préparons maintenant à une toute nouvelle ère avec Bugatti Rimac. Avec l’ouverture de notre nouveau bureau à Berlin, nous nous préparons à faire évoluer cette histoire vers de nouveaux horizons innovants, avec une nouvelle direction du design qui reflète la technologie d’électrification de pointe mise au point par le groupe Rimac. Il est de la plus haute importance pour nous de préserver l’ADN stylistique d’une Bugatti, mais notre identité de design caractéristique continue d’être authentifiée par la forme après la performance. Avec les nouvelles technologies électrifiées, notre orientation de design changera par nécessité, inaugurant une proportion parfaitement adaptée à la fois à l’excitation du moteur à combustion et à la puissance instantanée de la transmission électrique. Je suis également très enthousiaste à l’idée d’aider à faire évoluer la marque Rimac et l’ADN du design, qui, en un temps relativement court, a déjà reçu une reconnaissance mondiale. »

Emilio Scervo, CTO chez Bugatti Rimac, a déclaré : « La Veyron et la Chiron appartenaient à la même famille, mais nous avons maintenant l’opportunité d’établir une nouvelle lignée dans le cadre de l’ère Bugatti Rimac. Avec l’expertise de pointe en matière d’électrification des performances, pionnière dans la Rimac Nevera, et l’innovation inégalée du moteur à combustion de la Chiron, les possibilités de libérer de nouveaux niveaux de capacité et de performance sont presque infinies. Travailler main dans la main avec Achim nous permettra de livrer des œuvres d’art d’ingénierie; une synthèse moderne de beauté et de performance, d’engagement émotionnel et de prouesse d’ingénierie. Notre objectif est de rechercher les meilleurs matériaux et les dernières technologies, mais aussi les esprits les plus fins et les plus audacieux, et avec notre nouvelle usine à Berlin, nous pensons que nous avons l’infrastructure en place pour relever ce défi fascinant. »

Photos : Bugatti