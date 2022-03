Porsche étend son application Track Precision avec le mode Free Drive

Chaque Porsche est chez elle sur une piste de course. Mais comme la majorité des conducteurs Porsche utilisent leur voiture sur des cols de montagne, des routes côtières ou d’autres itinéraires idylliques, l’application Porsche Track Precision app (PTPA) ne se concentre plus uniquement sur les circuits : à partir de maintenant, le mode Free Drive intégré permet d’enregistrer des moments particulièrement beaux sur chaque trajet afin qu’ils puissent être appréciés encore et encore.

Le mode Free Drive reconnaît automatiquement les moments exceptionnels

Les conducteurs sont déjà familiarisés avec les fonctions établies de la PTPA, grâce auxquelles l’application documente les trajets à la demande. Pour ce faire, il accède aux informations du calculateur dans le véhicule via une connexion WiFi avec le Porsche Communication Management (PCM) et lit la position du véhicule, la vitesse, le régime moteur, la force de freinage, l’angle de braquage, l’accélération longitudinale et latérale et d’autres données de télémétrie pertinentes pour la conduite. Étant donné que le mode Free Drive se concentre sur la documentation de trajets idylliques, les vidéos ne sont enregistrées qu’instant par instant, contrairement au circuit : lorsque les capteurs du véhicule enregistrent un événement de conduite spécial, une vidéo d’une minute est stockée – 30 secondes avant et 30 secondes après le moment.

Grâce à sa communication étroite avec le véhicule, la PTPA détecte automatiquement de tels événements. Les manœuvres de conduite dynamiques indiquées par une pression de freinage élevée, de fortes accélérations ou des forces G plus élevées indiquent à l’application qu’un moment mémorable se déroule. Le conducteur a également la possibilité de déclencher manuellement les moments marquants pour les capturer en vidéo.

La PTPA combine les vidéos enregistrées avec les médias sur le smartphone si vous le souhaitez. Il peut par exemple intégrer des photos et clips vidéo pris lors d’une pause en voiture pour documenter le trajet sous toutes ses facettes. Étant donné que le mode Free Drive ne vise pas à optimiser les performances personnelles sur piste, les capacités d’analyse approfondies de la PTPA sont réservées à la piste de course.

Jörg Bergmeister a testé le mode Free Drive sur la Rossfeld Panoramastrasse

L’ambassadeur de la marque et pilote d’essai Jörg Bergmeister a testé à quoi peut ressembler une telle fonctionnalité. Le natif de Leverkusen rapporte des images époustouflantes et une conclusion claire de son voyage à Berchtesgaden : « Sur la piste de course, tout est question de temps au tour et de concurrence directe. Ici, sur la Rossfeld Panoramastrasse, je peux simplement profiter de la route sans aucune pression. Avec la nouvelle fonction Free Drive, des moments spectaculaires sont automatiquement enregistrés. Plus tard, je peux simplement récupérer les films documentés dans l’application et revoir ces moments. »

Application d’enregistrement de conduite avec fonctions améliorées

Avec le mode Free Drive, la Porsche Track Precision app étend son champ d’action à la voie publique et intègre les fonctionnalités de l’application Off-road Precision. L’affichage des informations en direct dans Apple CarPlay pendant la conduite a été amélioré pour le mode Free Drive. La PTPA dispose également de matériel d’information supplémentaire sous forme de textes et de vidéos. Les clients peuvent, par exemple, accéder à des briefings sur les pistes de course, des conseils sur les points de freinage et des explications détaillées sur la dynamique de conduite. Il existe également des conseils pour la conduite sur un terrain hors route à partir de l’application Off-road Precision. Les fonctions familières de la PTPA, telles que la fonction d’analyse pour la conduite sur piste, restent inchangées.

L’application est disponible pour les systèmes d’exploitation Apple iOS (iOS 14 et supérieur) et Android (Android 8 et supérieur) et peut être téléchargée gratuitement sur l’Apple App Store et Google Play Store.

Photos : Porsche