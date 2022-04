Porsche met l’accent sur l’efficience des ressources à l’usine de Leipzig

Pour marquer le Jour de la Terre, l’usine Porsche de Leipzig profite de l’occasion pour mettre en lumière le thème de l’efficience des ressources. Ce faisant, le constructeur de voitures de sport encourage ses employés à s’impliquer dans les efforts de protection du climat. Célébré dans le monde entier le 22 avril de chaque année, le Jour de la Terre donne l’impulsion à d’innombrables efforts pour protéger l’environnement et le climat. Le jour est né d’un mouvement étudiant aux États-Unis dans les années 1970.

« Nous sommes attachés à l’Accord de Paris sur le climat et nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux au-delà de celui-ci. Concrètement, Porsche vise à être neutre en carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur et du cycle de vie des véhicules nouvellement vendus d’ici 2030. La part de tous les nouveaux véhicules Porsche équipés de groupes motopropulseurs 100% électriques dépassera 80% d’ici 2030. Porsche est un pionnier de la mobilité durable et nous adoptons une approche holistique de l’électromobilité. », a déclaré Albrecht Reimold, membre du directoire de Porsche AG en charge de la production et de la logistique, sponsor de la stratégie de développement durable de l’entreprise.

Le programme d’efficience des ressources permet d’économiser 4 millions d’euros par an

À l’usine Porsche de Leipzig, le programme d’efficience des ressources fait partie intégrante du système de production. Cela comprend des inspections énergétiques régulières ainsi que des ateliers pour les différentes disciplines. L’objectif est d’examiner les processus en termes d’efficience des ressources et de les améliorer en permanence. « Nous commençons par déterminer la situation actuelle dans chaque discipline et effectuons une analyse des données de consommation. Sur cette base, nous identifions le potentiel et définissons des mesures pour les différents domaines. », explique Gerd Rupp, président du conseil d’administration de Porsche Leipzig GmbH. Les portes-paroles de l’environnement et de l’énergie sont chargés d’une mise en œuvre cohérente, de surveiller l’utilisation des ressources dans le département respectif et de sensibiliser les employés. Le programme d’efficience des ressources mis en place en 2014 considère les économies pour un total de cinq indicateurs clés : la consommation d’énergie, les émissions de CO2, les déchets, la consommation d’eau et les émissions de solvants.

Une mesure particulièrement efficace en 2021 était un mode éco pour les robots de soudage utilisés dans la carrosserie qui éteint automatiquement les pistolets de soudage après 60 secondes d’inactivité et économise ainsi l’air comprimé lorsqu’il n’est pas nécessaire pour la production. Un mode d’économie d’énergie a également été mis en place dans le système de convoyage de l’atelier de peinture : 400 convertisseurs de fréquence coupent automatiquement l’alimentation électrique lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ce système sera étendu à l’ensemble du système de convoyage afin de réaliser des économies supplémentaires. Grâce à ces mesures, l’usine de Leipzig réalise désormais des économies s’élevant à un total de quatre millions d’euros par an.

« Notre objectif est de minimiser l’impact environnemental par véhicule. Grâce au dévouement exceptionnel des employés sur place, nous avons même pu dépasser notre objectif pour 2021. », a déclaré Gerd Rupp. L’indicateur interne de « réduction des impacts environnementaux en production » de l’usine est également en constante amélioration depuis 2014.

#projectonehour : Journée d’action des employés

Pour marquer le Jour de la Terre, le constructeur de voitures de sport souhaite également motiver ses employés à s’impliquer sur les questions de durabilité et de sensibilisation à l’environnement. Les employés sont invités à suivre une formation en ligne dans le cadre du programme #projectonehour – comprenant un quiz sur le climat, des conseils pour une action durable au quotidien et le calcul de leur propre empreinte carbone. L’objectif de la formation est de sensibiliser aux enjeux de l’environnement et de la protection du climat.

La durabilité sous toutes ses facettes : des aurochs à l’impact zéro

L’une des forces particulières des efforts de développement durable de Leipzig est leur diversité. En plus d’une production intelligente et économe en ressources, ils comprennent également de nombreux projets visant à préserver la biodiversité : outre les aurochs et les poneys exmoor, trois millions d’abeilles mellifères et de nombreuses espèces d’animaux sauvages indigènes vivent en harmonie avec la nature et l’usine sur le propre terrain de l’usine. Porsche adopte une approche holistique de la durabilité, c’est pourquoi un engagement envers les questions sociales est fermement ancré dans la stratégie de durabilité. L’orientation durable de l’entreprise a été récompensée à plusieurs reprises : l’usine Porsche de Leipzig a été certifiée par le Conseil allemand de la construction durable (DGNB) et a reçu la meilleure note Platine. En 2021, le site de Saxe a également reçu le « Lean & Green Management Award » dans la catégorie Automotive OEM. Un élément central de la stratégie de développement durable de Porsche est la voie pour devenir une « usine à impact zéro » – en d’autres termes, une installation de production qui ne laisse aucune empreinte écologique. Porsche a déjà franchi une étape importante : la production de Porsche à son siège de Zuffenhausen est neutre en carbone depuis 2020, suivie de Leipzig début 2021. En ce qui concerne sa gamme de produits, Porsche a jeté les bases de l’avenir des technologies de propulsion alternatives. et électrification : en 2023, il est prévu de sortir de la chaîne de montage de Leipzig la prochaine génération du Macan en tant que gamme de modèles entièrement électriques.

