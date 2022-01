Chaîne neige pewag Servomatik : Innovante et très rapide à installer

Nous débutons l’année 2022 avec la présentation d’une nouvelle paire de chaînes neige récemment découverte, qui nous a séduits et qui mérite de s’y attarder longuement. Pour les véhicules dits « chainable », le spécialiste autrichien pewag a développé une chaîne à neige premium innovante avec des maillons de 9 mm : la Servomatik à tension automatique. Ses avantages : très rapide et très facile à installer tout en offrant un grip important sur la neige et la glace.

Pourquoi avoir des chaines neige dans son coffre ?

Avec la nouvelle Loi Montagne apparue fin 2021 en France et les autres lois dans différents pays européens, il est nécessaire d’être équipé de matériels adaptés pour une conduite hivernale en toute sécurité. Au delà des pneus hiver voire 4 saisons, les chaînes neige peuvent être un complément non négligeable en cas de très fortes chutes de neige, même en ayant un véhicule à 4 roues motrices. Les chaînes neige des grands fabricants reconnus comme pewag, König, Polaire ou Weissenfels sont conformes à de nombreuses homologations européennes et mondiales.

Chaque année, des millions d’européens se demandent comment se déplacer en toute sécurité avec leur véhicule dans des conditions hivernales, notamment en régions montagneuses souvent enneigées. Même dans d’autres régions, de nombreuses sections de route nécessitent des chaînes à neige afin de pouvoir les emprunter en toute sécurité.

Les chaînes à neige offrent la meilleure traction dans toutes les situations dans des conditions hivernales pour les voitures, les camions et les véhicules spéciaux. Leur usage sur des terrains boueux est aussi possible.

pewag

La société autrichienne pewag est l’un des principaux fabricants de chaînes au monde dont l’histoire remonte au XVème siècle. Après une longue tradition de forge de chaînes en tout genre en Autriche (initialement à Brückl), pewag s’est lancé en 1912 dans la fabrication de chaînes neige pour véhicules. Son activité s’est ensuite fortement développée en Europe puis à travers le monde autour des véhicules mais aussi de l’industrie (levage, convoyage). Aujourd’hui, pewag possède un important catalogue de chaînes servant autant à de petites voitures qu’à de très gros engins forestiers et de carrière en passant par des véhicules utilitaires et des camions.

pewag Servomatik : la chaîne neige innovante

De part son expertise et sa grande expérience dans le développement des chaînes neige, le spécialiste autrichien a développé en 2019 la Servomatik alliant les avantages d’une chaine neige classique à maillons avec un système de fermeture et de serrage innovant.

La chaîne à maillons innovante est dotée d’un système d’auto-tension avec une fenêtre d’affichage qui indique lorsque la chaîne est entièrement assemblée (cf flèches ci-dessous alignées).

Cette chaîne est une vraie chaîne à maillons de 9 mm, particulièrement recommandée pour les véhicules à propulsion et à passages de roues étroits mais aussi pour les voitures à traction avant. Pour savoir si votre véhicule et votre monte pneumatique est adaptée à ces chaînes, faites un tour sur le configurateur de chaînes de pewag. Votre véhicule doit être « chainable », sinon il faudra passer à des chaines à montage frontale (cf article vous expliquant les différentes chaînes existantes).

La chaîne à neige pewag Servotronik se démarque par son design et surtout par sa technologie de serrage innovant et brevetée via la commande ronde au centre du système.

Le montage de la chaîne sur la roue est très simple et rapide grâce à l’absence de pièce de verrouillage et de crochet, en comparaison avec une chaîne neige classique pouvant être mal montée et entraîner de la casse.

pewag a développé le profil de rainure starwave innovant pour une meilleure traction, apportant un grip élevé. La jante est également protégée, au contraire de certaines chaînes plus basiques.

Afin de faciliter encore plus le montage, les pièces indispensables à cette action sont identifiée par la couleur rouge ; molette de serrage, levier de positions en dessous, extrémité du câble se serrant derrière la roue.

La paire de chaînes est livrée dans un carton enfermant une pochette de transport assez grande (60 x 50 x 7 cm) qui se révèle à l’utilisation assez pratique car elle ne prend au final pas trop de place dans le coffre voire le sous-coffre de part sa faible épaisseur.

Montage / démontage simple

Avant de vous proposer un article et une vidéo sur leur utilisation en conditions réelles (à venir cet hiver sur des routes et des chemins enneigés), voici un premier retour sur leur montage et démontage sur une Volkswagen Golf 8 chaussée de pneus hiver en 205/55 R16 mais aussi sur une roue de dameuse permettant de bien voir l’arrière de la chaîne une fois montée.

La vidéo ci-dessous permet de bien se rendre compte de la grande facilité et rapidité du montage de ses chaînes. Il suffit de mettre le haut des chaînes (matérialisé par la partie en plastique grise) sur la roue puis de faire passer l’ensemble de chaque côté, en prenant bien soin de ne laisser que le filin bleu entre les deux extrémités rouges (préalablement tiré en mettant le curseur rouge sur la position 3 « open ») devant le pneu en bas.

La seconde étape est le serrage en mettant le curseur rouge sur la position 1 « drive). L’étape finale est le serrage – dans le sens des aiguilles d’une montre et en appuyant – de la grosse molette centrale rouge (je pense que vous avez compris que toutes les pièces rouges servent au montage et au démontage) jusqu’à l’apparition de la flèche blanche devant s’aligner face à la flèche blanche fixe sous l’inscription « check »).

Ensuite il vous suffit de renouveler le montage de la seconde chaîne sur la roue opposée et se mettre au volant afin de démarrer. Le serrage se fait automatiquement avec le positionnement de chaînes. Les chaînes vont bien se positionner et une vérification au bout de 50 à 100m est tout de même recommandée.

Pour le démontage, tout se fait en sens inverse et en moins d’une minute. Un point important est néanmoins à respecter : avoir le haut de la chaîne (en plastique gris) en haut du pneu afin de pouvoir desserrer le filin bleu en mettant le curseur rouge sur la position 3 « open », en le tirant. Le haut se retire avec les côtés de la chaîne puis se pose au sol devant la roue. Il suffit d’avancer ou reculer légèrement afin de pouvoir retirer l’ensemble, le ranger puis le nettoyer à l’eau douce une fois rentrer pour enlever le sel qui peut faire rouiller en surface les maillons.

Astuce : avant de faire les utiliser en conditions réelles sur routes enneigées et verglacées, il est important de prendre le temps de lire la notice (très claire) afin de savoir comment les utiliser puis les monter au moins une fois pour se faire la main. Ainsi lors d’un montage dans l’urgence, vous pourrez les installer sereinement et rapidement sans risquer de vous mettre en danger au bord de la route (en l’absence d’une aire de chainage).

De nombreuses dimensions disponibles

pewag propose les chaînes neige Servomatik (vendues par paire) en de nombreuses tailles, allant du 14 au 19 pouces. Pour trouver la bonne taille, vous pouvez vous référer au tableau ci-dessus. Différentes références sont présentes, s’adaptant sur diverses montes pneumatiques. Dans notre cas avec les pneus les plus représentatifs sur le marché – 205/55 R16, il s’agit de la référence Servomatik RSM 73.

En plus des chaînes, le carton contient une notice en papier multilingue (notamment en français, anglais et allemand), une paire de gants en plastique ainsi qu’une notice de mise en garde contre une utilisation incorrecte.

Comptez moins de 200 euros pour une paire de chaîne pewag Servomatik.

Photos : 4Legend.com – Vidéo : pewag