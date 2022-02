Comment construire une étonnante réplique de la Bugatti Chiron avec peu de moyens ?

La Bugatti Chiron est l’une des meilleures hypercars au monde alliant luxe et sportivité. Destinée à un public très restreint, certains rêvent de la posséder et la conduire. Pour un vietnamien, son rêve est devenu réalité après 1 an de construction avec peu de moyens et beaucoup d’ingéniosité.



On peut avoir peu de moyens mais se faire plaisir à sa façon. Le youtubeur vietnamien NHẾT l‘a démontré en ayant construit depuis quelques années quelques répliques assez réalistes de supercars et hypercars. Après une Ferrari 488 et une Lamborghini Aventador, voici le nouveau modèle encore plus réussi : une Bugatti Chiron donnant l’illusion d’être une vraie, mais pas trop proche…

Même si la voiture est loin d’être parfaite en terme de finition, cette construction de réplique est impressionnante et assez bien réalisée, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Cette voiture a été conçue avec très peu d’outils et de moyens en seulement 365 jours. Elle roule bien, mais pas question d’être homologuée et surtout de rouler vite au risque de se tuer (regardez la vidéo et vous comprendrez…).

Sa construction a débuté dans une cour extérieure par quelques soudures afin de concevoir la structure de la carrosserie. Puis après avoir comblé les espaces avec du film alimentaire et du ruban adhésif, de la glaise (récupérée au bord d’une rivière voisine) a permis de façonner la carrosserie définitive – à partir d’une miniature servant d’inspiration – qui a ensuite été moulée en fibre de verre. Toujours en claquettes voire pieds nus et sans réels équipements de protection !

Après quelques masticages et ponçages, la carrosserie est prête. La structure réalisée en tubes d’acier est équipée des différents éléments faits maison comme les triangles et même les disques de frein. Un moteur 4 cylindres d’origine Toyota a été installé en position centrale arrière pour permettre de conduire la voiture et refléter la philosophie de l’hypercar.

L’intérieur a également été reproduit avec de la glaise puis moulé en fibre de verre. L’échappement à 4 sorties a été créé tout comme le bandeau de feux arrière fonctionnel : surprenant d’ingéniosité. Les phares ont été achetés, adoptant les 4 carrés de LED du modèle original.

Après quelques derniers éléments de finition, la voiture a été peinte en 2 couleurs (bleu et noir). Même le coffre avant, l’aileron mobile et le haut du moteur W16 de 1 500 ch ont été reproduits.

La vidéo ci-dessus de 45 minutes montre le processus complet de la fabrication de cette réplique de Bugatti Chiron qui vaut d’être vue en entier.

Le produit fini est tout à fait remarquable, même si les proportions ne sont pas parfaites. Trouver une réplique aussi bien aboutie visuellement est impossible à ce jour. Du beau travail montrant qu’avec de la passion et un minimum de savoir-faire tout est possible !

Photos – Vidéo : NHẾT TV