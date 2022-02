Premiers tests sur circuit réussis pour le prototype Porsche LMDh

Le nouveau prototype LMDh de Porsche Penske Motorsport a réussi son premier test sur un circuit international avec brio. Sur le Circuit de Catalunya à proximité de la métropole espagnole de Barcelone, le véhicule a parcouru plus de 2 000 kilomètres ces derniers jours. L’objectif des essais était de mettre en place les systèmes, de développer les pneus et d’optimiser l’interaction entre le moteur V8 Turbo et les éléments hybrides comme le prescrit la réglementation. Au cours de plusieurs jours d’essais, les nouveaux pilotes d’usine Porsche Felipe Nasr (Brésil) et Dane Cameron (États-Unis) ont été parmi ceux qui ont conduit la voiture de 680 ch (500 kW).

« La réussite des essais à Barcelone a été une étape extrêmement importante. Lors de nos premiers tours sur notre piste d’essai à Weissach, il était essentiel de s’assurer que les fonctions de base du prototype LMDh fonctionnaient. En Espagne, nous avons vu toute l’étendue du développement : courses d’endurance, travail de réglage et, très important, l’optimisation de l’interaction entre tous les partenaires impliqués dans ce projet. J’ai trouvé très impressionnant la rapidité avec laquelle les employés de Porsche, Penske, Michelin, Multimatic et d’autres se sont réunis en une seule unité. Je tiens à remercier tout le monde pour le rôle qu’ils ont joué. », a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« Nous avons effectué les premiers tests sur un ‘vrai’ circuit et avons réussi à plus que doubler le kilométrage précédent de la nouvelle Porsche LMDh à plus de 2 000 kilomètres. Cela montre que nous avons très bien utilisé le temps après les essais prévus mais annulés pour cette préparation intensive. En incluant nos partenaires, plus de 70 personnes étaient sur la piste. Du point de vue de l’organisation, c’était un autre défi. Nous avons fait des progrès majeurs non seulement avec la voiture, mais avec la coopération opérationnelle et les processus au sein de Porsche Penske Motorsport. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir avant d’être là où nous voulons être. », a déclare Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche.

« Nous avons fait de grands progrès de jour en jour lors de ces tests. Les retours des pilotes, des ingénieurs et de l’équipe ont toujours été positifs. Nous sommes les premiers à tester un véhicule LMDh en mode test. Cela nous donne la possibilité de trier systématiquement tous les aspects au cours des semaines et des mois à venir et d’affronter la compétition en 2023 avec la meilleure préparation possible. », a ajouté Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

Porsche poursuit son programme de développement avec le nouveau prototype LMDh sur différents circuits en Europe et en Amérique du Nord. A l’automne, la voiture sera homologuée, suivie de la première sortie en course en janvier 2023 aux 24 Heures de Daytona.

Commentaires des pilotes suite aux essais

Felipe Nasr : « C’étaient mes premiers tours dans la voiture LMDh, une expérience formidable. Bien que la voiture soit toute neuve, nous avons réussi à parcourir beaucoup de kilomètres. C’était génial et cela ne devrait pas être sous-estimé. Nous avons même pu commencer le travail de réglage et les tests de pneus. Mon impression du véhicule est positive et je repartirai de Barcelone avec le sourire. J’attendais avec impatience ces premiers runs. Maintenant, j’ai eu la chance de travailler enfin avec l’équipe Porsche Penske Motorsport, de prendre le volant et d’appuyer sur l’accélérateur. Ce fut une expérience très spéciale pour moi et me rend excité pour tout ce qui va arriver à l’avenir. »



Dane Cameron : « Je suis monté pour la première fois dans la voiture LMDh il y a une bonne quinzaine de jours à Weissach. Il s’agissait principalement de tests fonctionnels. Les progrès réalisés jusqu’à nos premiers tours à Barcelone sont impressionnants. Pendant les journées de test, nous avons fait des progrès constants. Chaque jour, nous avons réussi à parcourir plus de kilomètres et les performances se sont sensiblement améliorées. Bien sûr, à ce stade précoce du développement, il ne s’agit pas de pousser jusqu’à la limite. Au contraire : notre approche est très conservatrice. Sur cette base, mon impression est extrêmement positive, car il y a encore un potentiel incroyable pour améliorer encore notre nouvelle voiture. »



Photos : Porsche