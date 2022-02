Incendie d’un bateau du Groupe Volkswagen avec des milliers d’Audi, de Porsche, de Bentley, de Lamborghini et de VW

Le Felicity Ace – un navire affrété par le Groupe Volkswagen – rempli de Porsche, d’Audi, de Bentley, de Lamborghini et de Volkswagen a été victime d’un énorme incendie au large des Açores. Les 22 membres d’équipage ont été secourus mais le bateau est en dérive livré à lui-même.

Le mardi 16 février 2022, un incendie est survenu à bord du cargo Felicity Ace – parti le 10 février 2022 de Emden et affrété par le Groupe Volkswagen pour transporter des véhicules d’Europe aux États-Unis (Davisville, Rhode Island).

Lancé en 2005 et mesurant 200 m de long, le Felicity Ace est un cargo pouvant remporter jusqu’à 4000 voitures dans ses cales. Lors de sa traversée de l’Atlantique, à quelques milles des îles des Açores – un incendie s’est déclaré dans la cale de ce bateau transportant 3 965 véhicules de marques Lamborghini, Volkswagen, Bentley (189), Audi et Porsche (1 100). Tout a été détruit à bord.

La marine portugaise s’est rendue sur zone pour porter secours et éteindre l’incendie. Quatre navires marchands se sont également déroutés pour le sauvetage de l’équipage. Selon les autorités portugaises, le Felicity Ace dérive vers l’Est, sans équipage à bord et avec un incendie maitrisé depuis le jeudi soir. Les origines de l’incendie semblent venir de batteries Lithium-ion de véhicules électriques. Des remorqueurs sont partis des Pays-Bas et de Gibraltar afin de remorquer dès mercredi prochain le bateau en direction de l’Europe mais non pas vers le gros port des Açores au risque de le bloquer vu la taille du navire.

Porsche a informé ses client concernés via son portail Track Your Dream : »Nous avons connaissance d’un accident à bord du Felicity Ace, un navire marchand spécialisé dans le transport de véhicules […] Votre concession vous fournira prochainement des informations complémentaires concernant les conséquences sur votre commande. »

Porsche a déclaré : »Nos pensées vont aux 22 membres d’équipage du Felicity Ace. Heureusement, grâce à l’intervention opportune de la marine portugaise pour éteindre l’incendie, tout le monde est sain et sauf. Nous savons que certaines de nos voitures étaient à bord du navire. Pour le moment, cependant, nous ne connaissons pas les détails des modèles impliqués. Nous sommes en contact étroit avec la compagnie maritime et partagerons plus d’informations en temps voulu. Toute personne concernée par les implications de cet incident sur une voiture qu’elle a commandée doit rester en contact avec le concessionnaire auprès duquel sa commande a été passée. Au fur et à mesure de la disponibilité des informations, nos revendeurs contacteront chaque client concerné pour discuter des prochaines étapes. »

Photos : Marine portugaise / DR