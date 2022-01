Continental UltraContact – Un nouveau pneu été endurant adapté à la nouvelle mobilité

Le fabricant allemand de pneumatiques Continental dévoile son nouveau pneu été UltraContact s’adaptant aux tendances de l’évolution de la société mobile actuelle. Le pneu Continental UltraContact se démarque par sa durabilité et son utilisation pour tous types de véhicules dont les voitures électriques.

Un pneu été plus endurant pour la nouvelle mobilité

Avec l’UltraContact, un pneu été pour les flottes et les clients finaux, Continental s’adapte aux tendances de la société mobile en pleine évolution. Ce qu’ils ont en commun, c’est l’appel à plus de durabilité, y compris dans les pneus. Cette approche est non seulement économe en ressources, mais également très rentable, car un pneu qui combine une longue durée de vie et une conception robuste permet également de réduire les coûts d’achat.

Les jeunes conducteurs d’aujourd’hui, en particulier ceux âgés de 18 à 25 ans, souhaitent la mobilité personnelle tout autant que les personnes âgées. Cependant, la jeune génération se concentre davantage sur la mobilité personnelle que sur la possession d’une voiture en tant que telle. Cela signifie qu’il y a plus de demande pour le partage de voitures et les voitures de location. Les véhicules passeront beaucoup plus de temps sur la route – dans les zones urbaines et le trafic longue distance. Cela signifie que leurs pneus doivent avoir une longue durée de vie et être extrêmement robustes. Selon les enquêtes, l’exigence de la plus grande sécurité possible reste le critère le plus important dans les questions sur les caractéristiques des pneumatiques.

Une autre tendance tout aussi importante est l’augmentation rapide de la mobilité électrique. En 2019, le nombre de véhicules électriques vendus dans le monde a dépassé pour la première fois les deux millions. Les experts s’attendent à ce qu’environ 14 millions de ces véhicules soient vendus chaque année d’ici 2025. Les constructeurs automobiles réagissent avec un grand nombre de nouveaux modèles. D’ici 2030, les nouvelles immatriculations mondiales de voitures à propulsion électrique devraient atteindre 25 millions par an. Les véhicules comme ceux-ci sont normalement équipés de pneus silencieux, car le bruit de roulement est beaucoup plus perceptible que dans les voitures à moteur à combustion.

Un pneu plus technologique

Avec le nouveau pneu UltraContact, Continental propose désormais un pneu été avec une très longue durée de vie et les normes de sécurité habituelles. Pour cela, les ingénieurs ont repensé le composé et la bande de roulement pour combiner une durée de vie étendue et une robustesse maximale avec des caractéristiques de conduite sûres, une faible résistance au roulement et une faible émission de bruit.

Pour atteindre une plus grande durée de vie, un nouveau composé de caoutchouc très robuste a été développé pour la bande de roulement, connu sous le nom de composé YellowChili. Il contient un réseau spécial de composés polymères durables qui permettent moins d’abrasion que les composés habituels. Grâce à ses ingrédients de haute qualité, il peut également bien s’imbriquer à la surface de la route pour offrir un haut niveau d’adhérence – important pour un bon démarrage, une direction précise et des distances de freinage sûres.

Une autre façon de réduire l’abrasion et de prolonger la durée de vie est la bande de roulement spécialement développée. La combinaison d’un grand nombre de lamelles avec des nervures solides de la bande de roulement assure une rigidité et une stabilité élevées, car la pression est répartie uniformément sur toute la surface de contact.

Les courtes distances de freinage, même sur route mouillée, font partie des caractéristiques les plus importantes des pneus. Le grand nombre de lamelles inclinées différentes de l’UltraContact assure une bonne évacuation de l’eau de la surface de contact dans les rainures de la bande de roulement et les épaulements du pneu. Ce concept dit de lamelles biseautées – un biseau est une surface chanfreinée – accélère l’évacuation de l’eau, assurant de courtes distances de freinage sous la pluie.

Le confort de conduite est fortement associé à un faible bruit des pneus/de la route. Physiquement, les bruits sont des ondes sonores à différentes fréquences. Pour les maintenir bas, de petits éléments – appelés « brise-bruit » – sont introduits dans les rainures entre les bandes de roulement. Comme un brise-vague, ils réduisent les émissions sonores sans gêner l’évacuation de l’eau.

Le flanc nouvellement conçu montre pour la première fois la nouvelle disposition en quatre sections des futures générations de pneus Continental. Le nom du produit est placé en face de la spécification de dimension clairement visible ; un grand logo Continental est également affiché deux fois sur le flanc. Des éléments de design de haute qualité peuvent être vus entre les logos et la désignation du modèle ou de la taille. Une autre nouveauté est que le nom du produit peut également être vu dans les rainures de la bande de roulement.

De nombreuses tailles de pneus du Continental UltraContact sont équipées d’une nervure de protection de jante, offrant une protection supplémentaire pour la partie inférieure du flanc.

Enfin, ce nouveau pneu a la note la plus élevée pour la distance de freinage sur sol mouillé avec une «A» et une note «B» en résistance au roulement. Pour les émissions sonores, il est classé « A » ou « B » selon les dimensions.

Disponibilité et dimensions

Le pneu Continental UltraContact sera disponible à partir du printemps 2022, au lancement dans 100 dimension allant du 14 au 20 pouces, dans des largeurs comprises entre 155 et 245 millimètres, avec des sections transversales entre 80 et 40 %. De nouvelles tailles seront ajoutées en 2023. Selon la dimension, les homologations se situent entre 190 et 300 km/h. Différents pneus sont disponibles avec une capacité de charge accrue. Le pneu est principalement destiné aux marchés où les pneus saisonniers ne sont pas la norme.

Photos : Continental