Premier roulage de la Porsche LMDh sur le circuit de Weissach

En vue de son engagement dans la nouvelle catégorie LMDh du championnat du monde d’endurance WEC et e IMSA en 2023, Porsche Motorsport a développé une nouvelle voiture de course répondant aux caractéristiques imposées. Après avoir dévoilé quelques clichés fin décembre 2021, Porsche annonce avoir fait rouler pour la première fois son véhicule le 14 janvier 2022 sur sa piste d’essai de Weissach, piloté par Frédéric Makowiecki.

Porsche se donne 1 ans pour améliorer sa nouvelle voiture de course hybride, succédant à la 919 Hybrid ayant remporté les 24 Heures du Mans à 3 reprises. La nouvelle catégorie LMDh fera partie de la nouvelle catégorie supérieure des courses d’endurance classiques comme Le Mans, Daytona et Sebring à partir de 2023 et présente un maximum en termes de rentabilité. Le véhicule est basé sur un châssis que chaque marque est autorisée à combiner avec sa propre carrosserie de style individuel. Porsche a choisi Multimatic pour la fourniture du châssis parmi les 4 disponibles pour cette nouvelle catégorie : Multimatic, Ligier, Oreca et Dallara. Les voitures seront engagées par la nouvelle équipe Porsche Penske Motorsport, créée en collaboration avec Roger Penske et son organisation.

Malgré les réglementations strictes, les fabricants disposent d’une liberté considérable en ce qui concerne le système de transmission. Il n’y a pas de spécifications concernant la conception et la cylindrée du moteur à combustion, par exemple. Couplé à un système hybride standardisé, la puissance du moteur sera d’environ 680 ch (500 kW). Le poids de base du véhicule est spécifié à 1 030 kilogrammes.

Les premiers tours de roues ont eu lieu vendredi dernier à côté du centre R&D Porsche durant quelques tours d’essais et tout s’est parfaitement bien passé. Le pilote officiel Porsche en WEC – Fréderic Makowiecki, alias « Mako » – a eu l’honneur de faire le premier roulage de la nouvelle voiture hybride : « Pour être honnête, ce fut un roulage très positif. Nous avons pu faire quelques tours et avons découvert que la voiture fonctionnait comme prévu. Nous avons maintenant un bon point de départ pour aller de l’avant. […] Ma première pensée est allée à toutes les personnes qui ont travaillé tant de mois pour rendre la voiture Porsche LMDh roulante. C’est un moment très émouvant afin de pouvoir les représenter. »



Thomas Laudenbach, Vice-Président Porsche Motorsport, a déclaré : « Nous sommes très fiers de cette étape importante dans le processus de développement de notre nouveau véhicule FIA / IMSA pour 2023. Merci à toutes les personnes impliquées à Weissach et à l’équipe Penske. »

