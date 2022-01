Dakar 2022 – Bonne course pour les 3 Audi RS Q e-tron à l’étape 9

La 9ème étape du rallye Dakar 2022 s’est tenue sur une boucle de 491 km entre Wadi Ad Dawasir et Wadi Ad Dawasir avec 204 km de liaison et 287 km de spéciale. Contrairement à la veille, pas de victoire ou de podium pour Audi Sport mais un bon classement au pied du podium suite à une bonne course des Audi RS Q e-tron.

Après deux grosses spéciales aux deux précédentes étapes, la 9ème spéciale était plus courte avec des pistes assez caillouteuses le long des canyons du Plateau de Wajid et à moyenne altitude. Contrairement à la veille, les concurrents ne sont pas perdus et sont rentrés au bivouac dans les temps attendus.

L’équipage suédois de l’Audi RS Q e-tron #224 – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – a raté de peu le podium en terminant à la 4ème position. El Matador – Carlos Sainz – suit derrière en franchissant la ligne d’arrivée à la 6ème place.

Enfin, l’équipage français composé de Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger a perdu un peu de temps sans connaître de casse mécanique. Une bonne 8ème place a été remportée permettant de remonter tout doucement au classement général.

La 10ème étape se tiendra le mercredi 12/01/2022 entre Wadi Ad Dawasir et Bisha, sur une distance de 759 km : 384 km de liaison et 375 km de spéciale.

Classement de l’étape 9 (temps, écart, pénalité)

4 – #224 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 02h25’15 / +00h02’07

6 – #202 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 02h25’56 / +00h02’48

8 – #200 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 02h26’53 / +00h03’45

Classement général

11 – #224 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 32h51’36 / +02h41’32 / 00h15’00

17 – #202 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 34h03’28 / +03h53’24 / 00h17’00

42 – #200 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 98h38’59 / +68h28’55 / 46h17’00

Résumé de l’étape 9 en vidéo



Photos : Audi / Red Bull Content Pool / Florent Gooden & Gigi Soldano pour ASO – Vidéo : France tv sport