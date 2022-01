Le Porsche Taycan Cross Turismo décroche le record du monde d’altitude au Pikes Peak

Un Porsche Taycan Cross Turismo est entré dans le livre des records du monde Guinness après avoir établi une nouvelle référence pour le plus grand changement d’altitude jamais réalisé par une voiture électrique – 4 842,967 mètres.



J.F. Musial et son équipe sont généralement derrière la caméra, créant des films et des émissions de télévision sur l’automobile. Ce sont aussi des amis proches et des accros aux voyages – toujours à explorer et à repérer de nouveaux endroits, même lorsque les caméras ne tournent pas. Maintenant, cet intérêt les a portés vers de nouveaux sommets – littéralement.

Motivés par la curiosité, ils ont conduit un Porsche Taycan Cross Turismo dans un voyage record des profondeurs souterraines au sommet d’une montagne. En un peu plus d’une journée, ils ont navigué du point le plus bas auquel ils pouvaient accéder en Amérique en voiture, à l’un des plus hauts – une distance verticale de près de cinq kilomètres – parcourant plus de 2 250 kilomètres entre les deux, ne s’arrêtant que pour les pauses des passagers et pour recharger la voiture.

Leur réalisation a été reconnue par le Guinness World Records, établissant une nouvelle référence pour le plus grand changement d’altitude jamais réalisé par une voiture électrique.

« Cela a commencé comme un « et si ? » – un projet passionné, mélangeant notre amour pour les voitures et les voyages et le poussant à l’extrême. Nous voulions conduire du point le plus bas d’Amérique à l’un des plus hauts, Pikes Peak – où nous avons passé d’innombrables heures à filmer la célèbre course de côte. Le projet reposait sur beaucoup de bonne volonté et sur une voiture assez unique dans son mélange de capacités. », a déclaré J.F. Musial.

Aller sous terre à la mine Eagle dans le Michigan

Le point le plus bas d’Amérique est le bassin de Badwater dans la Vallée de la Mort, à 86 mètres sous le niveau de la mer. Pour aller plus loin, il faut aller sous terre. Et c’est exactement ce que l’équipe a fait, grâce au soutien généreux du personnel et des opérateurs enthousiastes de la mine Eagle dans le Michigan. Cette mine à haute teneur de nickel et de cuivre est la seule mine en Amérique où une voiture peut être conduite à des profondeurs suffisantes, sur une rampe habituellement utilisée par les véhicules miniers spécialisés.

Étant donné que le Porsche Taycan Cross Turismo est un véhicule électrique à batterie et capable de tout-terrain avec une hauteur de caisse surélevée et une transmission intégrale, il répond aux critères d’Eagle Mine pour être autorisé à traverser le portail et à se rendre dans le tunnel par lui-même. Cela en fait l’une des très rares voitures au monde avec le bon mélange de capacités pour pouvoir tenter le voyage – sans aucune modification et en utilisant des pneus de route entièrement de série. Ainsi, après une formation rigoureuse en matière de sécurité, l’équipe a eu accès à la partie la plus basse de l’excavation, à une profondeur de 540,8 mètres sous le niveau de la mer.

L’équipe de la mine a relevé le défi

Darby Stacey, directeur général d’Eagle Mine, a déclaré : « Il était approprié que le Porsche Taycan conduise jusqu’au fond de notre mine de nickel et de cuivre, car les deux éléments sont essentiels aux véhicules électriques. Après de nombreuses évaluations des risques, des discussions sur la sécurité et une planification détaillée, notre équipe de la mine était à la hauteur du défi. Nous sommes fiers d’avoir travaillé avec Porsche pour exécuter et terminer en toute sécurité un nouveau record du monde. »

Avec leur profondeur précise mesurée et vérifiée par des géomètres spécialisés, l’équipe a émergé de la mine juste après l’aube et a commencé son incessant voyage pour prendre de l’altitude. Leur destination finale était le sommet de 4 302 mètres de Pikes Peak dans le Colorado, qui abrite la célèbre course Pikes Peak International Hillclimb, qui se déroulera pour la 100ème fois cette année.

Un long voyage

Le voyage a été l’un des plus exigeants que la voiture et l’équipe aient jamais connu. Elles ont traversé six États et sont montées à 4 842,967 mètres d’altitude sans jamais quitter le sol. L’oxygène dont ils disposaient au début du voyage a diminué de 40% lorsqu’ils ont atteint le sommet de la montagne. En chemin, ils ont rencontré le soleil, la pluie, la neige et la glace, la fatigue et la menace toujours présente que la route de montagne – et le chemin de leur record – pourraient fermer en raison des conditions météorologiques.

Au total, trois groupes de chauffeurs travaillant en tandem ont assuré la conduite. Ils ont mené toute la tentative par le livre, avec des appareils GPS séparés et scellés surveillant leur itinéraire et leur altitude tout au long – ainsi qu’un altimètre analogique et des logs pour répondre aux exigences strictes du Guinness World Records.

Au fur et à mesure que la neige s’installait, la fenêtre pour terminer l’aventure s’est rétrécie, ce qui signifie un trajet rapide vers le sommet et la ligne d’arrivée. À juste titre, Dai Yoshihara – vainqueur de catégorie au Pikes Peak International Hill Climb 2020 – était derrière le volant du Taycan Cross Turismo pour la dernière étape record du trajet. L’équipe d’hommes et de femmes, d’amis et désormais de recordmans a parcouru au total près de cinq kilomètres de dénivelé et 2 274 kilomètres de trajet, en 33 heures et 48 minutes. Un membre de l’équipe a effectué tout le voyage – en conduisant tôt, puis en revenant sur le siège passager. À juste titre, c’était J.F. Musial.

« Vous pouvez planifier pendant des mois, élaborer un calendrier très détaillé, mais en fin de compte, cela dépend toujours de l’exécution et de la météo. Je n’aurais pas pu être plus fier des efforts de notre équipe. Le temps, c’était une autre histoire. On m’a toujours dit que la montagne décide si elle permet d’atteindre le sommet. Malgré une tempête de neige imminente, nous avons eu de la chance et avons trouvé une petite fenêtre de 45 minutes pour atteindre le sommet – la montagne nous a permis d’obtenir ce record. C’était l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites, mais je suppose que c’est pourquoi c’est un record ! Merci aux équipes d’Eagle Mine et de Pikes Peak, et du Guinness World Records, pour avoir soutenu ce qui a commencé comme un rêve éveillé et a fini par être quelque chose qu’aucun de nous n’oubliera jamais. Maintenant, j’ai besoin de dormir pendant une semaine… », a déclaré J.F. Musial.

Photos – Vidéo : Porsche