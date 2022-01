Hausse importante en 2021 des ventes Audi de véhicules entièrement électriques

Malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs, Audi continue de progresser rapidement vers la mobilité premium durable du futur. Cela est évident dans les livraisons de voitures entièrement électriques au cours de la dernière année, qui ont augmenté de 57,5% par rapport à l’année précédente. De plus, Audi a plus que doublé son portefeuille de produits de modèles entièrement électriques au cours de 2021. Malgré la situation difficile de l’approvisionnement, au total, les livraisons de la marque Audi ont approché le volume de l’année précédente : en 2021, l’entreprise aux quatre anneaux a livré 1 680 512 modèles à ses clients, soit 0,7% de moins qu’en 2020. Aux États-Unis, la performance de l’année précédente a été dépassé de 5%.

« L’année 2021 a été difficile, mais grâce aux efforts engagés de notre équipe mondiale, nous les avons surmontés avec beaucoup de succès. Nous envisageons l’avenir avec confiance. Avec « Vorsprung 2030 », nous avons défini une stratégie claire – notre courage d’apporter des changements durables est récompensé : la forte demande de véhicules électriques d’Audi confirme notre décision précoce en faveur des systèmes d’entraînement à zéro émission. Nous emmenons cette dynamique avec nous en 2022 et poursuivons systématiquement notre transformation. Le grand nombre de commandes entrantes montre également que nous avons le bon portefeuille. », a déclaré Hildegard Wortmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge des ventes et du marketing.

Après le premier semestre 2021, Audi était en passe de battre des records : les 981 681 véhicules livrés étaient un nouveau record dans l’histoire de l’entreprise. Puis la pénurie persistante de semi-conducteurs a pris effet au second semestre. En conséquence, les livraisons ont chuté au quatrième trimestre de 34,2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cependant, la courbe des livraisons de modèles entièrement électriques continue de monter. En 2021, Audi a vendu 81 894 modèles entièrement électriques, soit une augmentation de 57,5%. D’ici 2025, Audi prévoit d’avoir plus de 20 modèles entièrement électriques dans son portefeuille. À partir de 2026, la marque commercialisera exclusivement de nouveaux modèles entièrement électriques.

Audi a donné l’exemple avec la présentation de l’Audi e-tron GT et l’Audi RS e-tron GT au début de l’année 2021. En particulier, l’Audi Q4 e-tron et l’Audi Q4 Sportback e-tron jouent également un rôle central dans la stratégie d’électrification de l’entreprise aux quatre anneaux. Avec ces quatre nouveaux modèles, Audi a plus que doublé son portefeuille de produits entièrement électriques au cours de la dernière année.

L’engagement clair de l’entreprise en faveur de la mobilité électrique se reflète également dans sa planification des dépenses d’investissement : sur la base des plans approuvés fin 2021, Audi dépensera environ 18 milliards d’euros pour l’électrification et l’hybridation entre 2022 et 2026. Avec des investissements totaux d’environ 37 milliards d’euros, cela signifie que près de la moitié ira vers ces deux domaines prospectifs.

Outre les modèles entièrement électriques de la gamme globale de modèles, l’Audi Q3 (+19,2%), l’Audi A5 (+8,3%) et l’Audi A7 (+9,2%) en particulier ont connu de fortes augmentations. Le segment des SUV était très recherché : l’Audi Q5 (+5,3%) et l’Audi Q7 (+5,3%) ont également progressé. Les modèles hautes performances d’Audi Sport ont encore dépassé l’année précédente et établi un nouveau record avec 39 356 véhicules vendus (+34,2%).

En Chine, Audi a terminé 2021 avec 701 289 véhicules livrés et une baisse de 3,6%. Après une année 2020 record, le quatrième trimestre a été particulièrement marqué par la pénurie de semi-conducteurs pour les véhicules produits localement. Les modèles Audi importés (+53%) ont enregistré une augmentation significative de la demande. L’Audi A5 (+96,7%), l’Audi Q7 (+74,4%) et l’Audi e-tron entièrement électrique (+68,7%) ont connu une évolution particulièrement positive. De plus, les ventes de modèles Audi Sport ont plus que doublé (+113,4%) par rapport à 2020, l’année précédente.

Aux États-Unis, Audi a en fait dépassé l’année précédente : 196 038 véhicules, soit une augmentation de 5,0 %. Audi a enregistré une année record pour les voitures entièrement électriques ici : avec une augmentation de 52,5% par rapport à l’année précédente, Audi a vendu plus de modèles entièrement électriques aux États-Unis que jamais auparavant, y compris l’Audi e-tron GT, qui est sur le marché depuis juillet 2021. L’Audi e-tron a également augmenté de manière significative avec +34,6%. Le segment des SUV a connu une demande toujours élevée, avec l’Audi Q3 (+26,5%) et l’Audi Q5 (+19,6%) en tête. Avec 7 796 modèles livrés et une croissance de 60,5%, les modèles Audi Sport ont également établi un nouveau record aux États-Unis. Au Canada, le nombre de véhicules livrés a augmenté de 11,2 %.

En Europe, AUDI AG s’est rapproché du niveau de l’année précédente avec 617 048 véhicules livrés (-0,4%). L’Audi A3 (+3,6 %), l’Audi Q3 (+5,6 %), l’Audi Q5 (+18,6 %) et l’Audi Q8 (+1,8 %) ont enregistré une demande croissante. L’entreprise a enregistré une croissance significative en France (+10,2 %), en Italie (+9,9 %) et au Royaume-Uni (+9,4 %), entre autres. Elle a établi de nouveaux records au Danemark et en Norvège, en partie à cause des modèles électriques qui y étaient particulièrement populaires. Dans l’ensemble, 31 marchés européens étaient plus élevés que l’année précédente. En Allemagne, la marque aux quatre anneaux a livré 180 883 véhicules à ses clients (-15,6%). Outre la pénurie de semi-conducteurs, les effets de la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée au second semestre 2020 ont également été perceptibles ici. L’Audi e-tron a continué d’afficher une croissance particulièrement positive sur le marché intérieur de l’entreprise avec une augmentation de 10,3 %.

Sur les autres marchés mondiaux, l’entreprise aux quatre anneaux a augmenté ses livraisons de 3,1 % par rapport à l’année précédente à 137 347 voitures. Les modèles électriques ont également montré une tendance très positive, avec une augmentation de 89,6%.

« Bien que l’offre de semi-conducteurs continuera d’être tendue au cours des prochains mois, la forte croissance des livraisons de modèles électriques nous donne un vent favorable pour nous en tenir sans broncher à notre feuille de route. Le volume élevé de commandes entrantes ainsi que le carnet de commandes le plus élevé jamais enregistré montrent que nous avons le bon portefeuille. », a ajouté Hildegard Wortmann.

Photos : Audi