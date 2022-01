Dakar 2022 – Logistique et coulisses d’Audi Sport en Arabie Saoudite

Pour son premier engagement au rallye Dakar 2022, Audi Sport aux côtés de Q Motorsport a fait sensation en démontrant les excellentes performances des Audi RS Q e-tron avec leur motorisation hybride. Les voitures ont gagné 4 étapes et ont terminé à plusieurs reprises dans les 3 meilleurs classements journaliers malgré quelques incidents techniques lors des premières étapes. Les 6 pilotes Audi pouvaient compter sur toute une équipe forte de 80 personnes et 24 véhicules.

Logistique d’acheminement par avion et bateau

Plus d’un mois avant la course, les véhicules (camions, camping-cars, vans) emportant tout le matériel nécessaire sur place ont été conduits de Neuburg an der Donau (siège Audi Sport) et Trebur-Astheim (siège Q Motorsport) au port de Marseille, où l’A.S.O (Amaury Sport Organisation : l’organisateur du Dakar) a affrété un bateau pour le transport maritime jusqu’en Arabie Saoudite.

Les trois voitures de course ont quant à elles été préparées pour un transport aérien.

Elles ont quitté les locaux Audi Sport le 10 décembre 2021 par camion pour être emmenées chez CargoLux au Luxembourg afin d’y être préparées pour le transport : installation sur des plateaux de manutention, sanglage et couverture d’un film plastique.

Elles ont ensuite été embarquées juste avant Noël dans un avion cargo Boeing 747 pour leur transit jusqu’à l’aéroport de Riyad en Arabie Saoudite.

Arrivées sur place, elles ont quitté l’aéroport juste après Noël en prenant la route comme une voiture normale direction l’hôtel à Jeddah accueillant l’équipe Audi Sport.

Les voitures y ont été révisées et préparées afin de passer le contrôle technique obligatoire d’avant course (Scrutineering).

Il a eu lieu les 30 et 31 décembre 2021 à côté de Jeddah, là où se tenaient les premières étapes et où était installé le premier bivouac avec tous les concurrents.

Support en course : le camion de course d’assistance rapide

On dit souvent qu’une course se joue en coulisses. Et c’est encore une fois vrai pour la marque aux quatre anneaux lors du rallye Dakar 2022 en Arabie Saoudite. Audi a sorti les grands moyens pour que tout se passe au mieux, autant pour les pilotes, les voitures de course mais aussi les différentes personnes agissant dans l’ombre, notamment à la fin de chaque spéciale.

Le règlement du Dakar est assez strict, notamment en cas de problème mécanique ou casse lors d’une spéciale. Ce sont uniquement les pilotes qui peuvent réparer leur véhicule ou se faire aider par d’autres concurrents.

You don’t necessarily wish to meet them on a @Dakar Rally stage. But if worse comes to worst, the help of our race truck crew is invaluable. >> https://t.co/i5Tnh0Pbjz#FutureIsAnAttitude #AudiDakar #Dakar2022 #RSQetron pic.twitter.com/UysCpoampD — Audi Sport (@audisport) January 11, 2022

Bien que chaque voiture de course embarque du matériel de réparation afin de changer par exemple une roue lors d’une crevaison, toutes les pièces détachées indispensables ne sont pas et surtout ne peuvent pas être à bord. Les pilotes peuvent faire appel (via téléphone satellite) à leur équipe d’assistance rapide (également engagée dans la course) afin de leur amener dans le désert des pièces et les aider. Pour cela, Audi Sport a fait spécialement préparer un camion de course pouvant intervenir rapidement lors d’un incident. Il transporte les pièces nécessaires aux réparations possibles dans le désert avec l’outillage nécessaire. Il peut également porter assistance à d’autres participants. Un seul camion de course était engagé par Audi (le petit camion gris en haut à gauche de la photo ci-dessus) en tant que participant officiel au rallye Dakar afin de porter assistance si besoin aux trois équipages. Le camion MAN à 4 roues motrices portait le numéro 542 et embarquait 3 personnes : pilote, copilote et mécanicien.

Support au bivouac : différents véhicules dédiés au support

La grande majorité des véhicules de l’équipe Audi Sport sont des véhicules d’assistance normaux qui suivent une route qui leur est réservée. Le support Audi voyage de bivouac en bivouac et n’ont aucune interaction avec les voitures de course durant leur étape journalière. Idem pour tout le personnel de ce support.

La logistique Audi comptait en 2022 une flotte de 24 véhicules dédiés au support des trois équipages et de leur véhicule de course : 7 camions de support MAN 6×6, 7 camping-cars (sur base d’utilitaires Fiat, Iveco & Ford), 1 camion semi-remorque MAN transportant de gros équipements comme certaines grosses pièces détachées, 3 vans (VW Crafter & MAN TGE), 5 voitures (Audi Q5 & Q7).

Tools, spare parts, and a lot more equipment that Team Audi Sport needs during the @Dakar Rally in the bivouac are stowed in the assistance trucks. Check out here what the rolling giants transport. >> https://t.co/i5Tnh0xzUZ#FutureIsAnAttitude #AudiDakar #Dakar2022 #RSQetron pic.twitter.com/iwwzTJ5BiH — Audi Sport (@audisport) January 13, 2022

Les 7 camions d’assistance transportaient les pièces détachées ainsi que les équipements nécessaires aux réparations possibles uniquement au bivouac. Trois d’entre eux (les camions d’entretien « service trucks ») étaient chacun dédiés aux différents équipages, servant – après installation – de garage pour les entretiens et les réparations. D’autres équipements nécessaires au bon déroulement de la course et des entretien étaient rangés dans ces camions d’assistance.

Ces camions avaient aussi une particularité : ils avaient des tentes de toit servant à leurs équipages pour dormir et se reposer. Des tentes pouvant être posées au sol faisaient également partie des équipements embarqués. Un camion MAN 6×6 était dédié au transport des affaires personnelles des mécaniciens et ingénieurs, chacun ayant un casier personnel pour les y ranger.

A chaque changement de bivouac (7 au total durant 15 jours), c’était toujours la même routine : rangement du matériel, des infrastructures, déplacement vers la nouvelle destination, installation du nouveau bivouac avec les tentes servant de garage à cotés des camions, ouverture des tentes de toit, entretien et réparation des voitures de course, …

Enfin, chaque véhicule engagé, même en support, avait un numéro spécifique permettant de les identifier aisément.

Réparation et entretien des Audi RS Q e-tron au bivouac

Une fois l’étape du jour terminée, chaque véhicule de course regagnait son campement afin d’y être révisé voir réparé. Après les pilotes, c’était au tout des ingénieurs et des mécaniciens de s’afférer sur les Audi RS Q e-tron afin de les préparer pour la course du lendemain. Durant la journée de repos du samedi, les voitures ont été fortement démontées afin de bien vérifier les éléments ayant été endommagées comme les amortisseurs et optimisées pour éviter de nouveaux incidents. Le travail sur les véhicules prenaient parfois beaucoup de temps, jusqu’à tard dans la nuit. Une fois terminée, chaque véhicule était recouvert d’une housse pour le protéger des éléments extérieurs, même dans son garage. Une fois rentrer, les pilotes étaient chouchoutés par l’équipe de kinés, notamment via des massages.

Quelques chiffres

1 marque : Audi

3 voitures de course et 3 équipages

4 podiums

7 bivouacs

9ème place au classement général pour Mattias Ekström et Emil Bergkvist

14 podiums d’étape

24 véhicules en support (27 au total avec les 3 Audi RS Q e-tron)

25 tentes de toit

30 tentes au sol

30°C à -1°C pour la température ambiante

80 personnes en support

84 massages pour les pilotes

175 pneus utilisés

2 270 repas

24 000 km parcourus

Photos : Audi / Red Bull Content Pool / Florent Gooden, Charly Lopez & Eric Vargiolu pour ASO – Vidéo: Audi