Porsche lance une nouvelle plateforme numérique pour tous les services liés aux véhicules

Porsche a repensé ses services numériques pour smartphones et combiné les fonctions de plusieurs applications : l’application My Porsche sera l’interface centrale des clients avec la voiture et la marque. Il reprendra les fonctions de My Porsche Essentials, Connect App et Car Connect App. Au cours des prochains mois, des applications supplémentaires telles que les applications Porsche Charging et Porsche Good to know seront également intégrées. La combinaison de la gamme complète de services et d’informations dans une seule application simplifiera l’utilisation pour les clients et créera un point d’accès pratique au monde numérique de Porsche via une interface utilisateur moderne.

My Porsche deviendra un outil polyvalent pour chacun des conducteurs du constructeur de voitures de sport. L’application est compatible avec les véhicules Porsche à partir de l’année modèle 2016. S’il existe une connexion entre le smartphone et le modèle Porsche, l’application affiche les paramètres importants du véhicule et peut être utilisée comme télécommande pour certaines fonctions. Il assiste également le conducteur dans les processus de recharge, en contactant son concessionnaire, en prenant des rendez-vous d’entretien et en répondant à des questions sur le véhicule.

L’application My Porsche connecte le smartphone au véhicule

En tant qu’interface centrale entre chaque conducteur Porsche et son véhicule, l’application My Porsche offre une large gamme de fonctions pour les modèles Porsche équipés de groupes motopropulseurs conventionnels ainsi que pour les voitures de sport hybrides et 100 % électriques – de l’affichage des niveaux actuels de liquides au démarrage d’une charge. Lorsque l’application My Porsche est connectée à un véhicule, elle informe le client de l’état de la voiture. Il connaît le niveau de carburant ou de charge, le kilométrage actuel, son emplacement et peut afficher les statistiques des trajets passés ou les paramètres du système de suivi VTS. Si le véhicule se déplace de manière inattendue ou roule plus vite que la limite de vitesse applicable, l’application alerte l’utilisateur avec une notification push. Il peut également verrouiller et déverrouiller la Porsche et contrôler le système de climatisation et le chauffage d’appoint des véhicules à batterie. Grâce à l’application, les clients ont accès aux manuels d’utilisation numériques et aux vidéos de support.

L’application My Porsche offre également une mise en réseau complète. Il connecte les comptes des fournisseurs de streaming et des calendriers aux applications correspondantes dans le véhicule. Il simplifie également la navigation en synchronisant les destinations et les points d’intérêt entre le smartphone et le système Porsche Communication Management (PCM).

Connecté avec les modèles Porsche actuels et anciens

L’application My Porsche est disponible dans 47 pays et 25 langues pour Apple iOS (iOS 14 et versions ultérieures) et les smartphones avec système d’exploitation Android (Android 8 et versions ultérieures). Les clients peuvent se connecter avec leur Porsche ID ou s’inscrire directement dans l’application. Les fonctions qui accèdent au véhicule sont disponibles pour tous les modèles actuels et de nombreux modèles plus anciens :

- Porsche 718 Boxster, 718 Cayman (à partir de l’année modèle 2016)

- Porsche 911 (à partir de l’année modèle 2016)

- Porsche Panamera (à partir de l’année modèle 2016)

- Porsche Macan (à partir de l’année modèle 2016)

- Porsche Cayenne (à partir de l’année modèle 2016)

- Porsche Taycan

L’étendue des fonctions peut varier en fonction du modèle, de l’année modèle et de la disponibilité dans le pays. L’application peut être téléchargée gratuitement sur l’Apple App Store et le Google Play Store et sera continuellement étendue et optimisée.

Photos : Porsche