Essai longue durée sur plus de 20 000 km du pneu 4 saisons Nokian Seasonproof

Pour la première fois, j’ai eu l’occasion de tester un pneu toutes saisons sur une année au gré des saisons et non pas sur une courte durée lors d’un essai d’un ou 2 jours. Le modèle choisi a été le nouveau pneu premium Nokian Seasonproof commercialisé fin 2020. Après près d’un an de conduite sur un peu plus de 23 000 km, il est temps de dresser un bilan à la fois objectif et subjectif. Alors est-ce intéressant de rouler en pneus 4 saisons et notamment avec le Nokian ?

Pneu Nokian Seasonproof

Avec l’application le 1er novembre 2021 en France de la loi Montagne obligeant les automobilistes roulant dans certaines régions froides à être équipés de pneus adaptés (hiver ou 4 saisons) voire avec des équipements hivernaux (chaînes, chaussettes), les fabricants de pneus se livrent une guerre féroce afin d’imposer leur produit. Aujourd’hui, les principaux manufacturiers de pneumatiques ont une gamme 4 saisons à leur catalogue.

L’inventeur et le spécialiste du pneu hiver, Nokian Tyres, a écouté les attentes de ses clients mais aussi des automobilistes cherchant un pneu pouvant être utilisé durant toute l’année tout en offrant endurance, sécurité et confort. Cela a donné naissance au pneu toutes saisons Nokian Seasonproof, commercialisé il y a un peu plus d’an pour l’hiver 2020-2021.

5 caractéristiques permettent au Seasonproof de se démarquer

– Sécurité tout au long de l’année, notamment sur les routes enneigées et humides,

– Grande durabilité offrant un kilométrage élevé,

– Faible résistance au roulement : économie de carburant et de CO2,

– Innovations technologiques majeures,

– Indicateur d’usure.

Nouvelles technologies pour un meilleur grip

Pour rendre son pneu 4 saisons performant en toutes circonstances, notamment en hiver (homologué en tant que pneu hiver via le marquage 3PMSF : le symbole du flocon de neige dans une montagne à 3 pics), Nokian Tyres a développé et intégré certaines nouvelles technologies.

Season Sense : les lamelles multifonctionnelles toutes saisons et la sculpture directionnelle modernisée sont conçues pour offrir des performances polyvalentes en toutes saisons et pour garantir une sécurité optimale sur la neige et le sec. Alors que les canaux à eau et neige fondue toutes saisons maximisent la prévention de l’aquaplanage, le nouveau composé de caoutchouc à haute teneur en silice assure une excellente durabilité, une adhérence sur sol mouillé et une faible résistance au roulement.

Griffes à neige Snow Claws : elles adhèrent efficacement à la surface lors de la conduite sur neige fondue, offrant une adhérence de haut niveau lors du freinage et de l’accélération.

Boosters d’adhérence sur la neige : ils améliorent l’adhérence longitudinale nécessaire au freinage et à l’accélération sur un sol enneigé.

Rainures polies : elles accélèrent l’écoulement de l’eau et de la neige fondue, améliorant ainsi la sécurité sur les surfaces mouillées.

Essai sur 4 saisons et sur plus de 23 000 km

Comme toute nouveauté, il est naturel d’avoir envie de la tester. Pour la saison 2021-2022, le choix du test longue durée d’un pneu hivernal s’est naturellement porté sur le pneu 4 saisons Nokian Seasonproof. Ayant pour habitude de tester les pneus (hiver et été) sur plusieurs milliers de kilomètres, idéalement plus de 20 000 km, l’année 2021 et le début 2022 ont été parfaits en terme de météo changeante et variée.

Le véhicule utilisé était une VW Golf SW de 7ème génération en traction, les pneus montés étant en 205/55 R16 91H, la taille de référence. Les conditions de roulage étaient normales avec une utilisation quotidienne pour aller au travail, faire des courses, aller chercher les enfants à l’école, partir en week-end et en vacances et même faire de longs voyages en Europe (Allemagne, Suisse, Luxembourg, Belgique).

Les trajets ont été effectués en partie en ville mais surtout sur routes de campagnes, nationales, autoroutes et même petits chemins boueux. Au fil des 4 saisons, les régions traversées étaient à la fois montagneuses, maritimes, campagnardes et forestières.

Enfin, tous les facteurs météorologiques ont été rencontrés : grand froid en-dessous de -10°C, forte chaleur à plus de 35°C, brouillard avec chaussée verglacée, chutes de neige, fortes pluies, sol recouvert de feuilles mortes et humides, …

Toutes les conditions ont été réunies pour réaliser ce long essai et se faire une bonne idée de la qualité de ces pneumatiques. L’utilisation au quotidien a aussi été un gros plus pour bien se rendre compte des qualités et des défauts du pneu sur des routes bien connues.

Bilan positif avec quelques réserves

Le pneu Nokian Seasonproof a été conçu pour les automobilistes recherchant une grande polyvalence au quotidien tout en offrant sécurité et durabilité durant les 4 saisons. Son essai longue durée par tous les temps, dans différentes régions et sur différents types de route m’a permis de me faire une bonne idée de ce pneu apparu fin 2020.

Un pneu non adapté à certains automobilistes

Étant habitué à conduire avec des pneus conçus pour les 2 saisons principales (l’automne et l’hiver / le printemps et l’été), je roule avec des pneus hiver de mi-octobre à début avril et le reste du temps en pneus été. C’est ce qu’il faut faire idéalement afin d’avoir les meilleures performances selon les conditions météorologiques. Un pneu été est conçu pour des températures au-dessus de 7°C grâce à un composé plus dur et à une bande de roulement dessiné pour évacuer l’eau ; tandis qu’un pneu hiver à un composé de bande de roulement plus souple développé pour des températures en-dessous de 7°C et notamment négative avec des rainures spécifiques agrippant la neige et la glace.

Les pneus toutes saisons s’adressent plutôt à des conducteurs citadins, voire ne roulant pas forcément beaucoup ou dans des régions peu soumises à des conditions climatiques hivernales comme les zones montagneuses ou certaines régions froides. Idem pour ceux qui habitent en bord de mer avec des températures plus douces à l’année. L’usage de leur voiture en condition hivernale est plus faible et ne nécessite pas forcément un investissement dans 4 pneus hiver.

Mais pourquoi soulever ce côté négatif ? Les essais sont réalisés en conditions réelles et en allant chercher les limites des pneumatiques afin de les comparer à d’autres précédement essayés. Il n’existe pas à ce jour de pneu 4 saisons qui possède les mêmes performances qu’un pneu été et qu’un pneu hiver. Le pneu toutes saisons est un compromis entre les deux en se rapprochant jusqu’à 80% de leur efficacité. Cela suffit amplement pour un grand nombre d’automobilistes qui ne vont pas aller chercher les limites d’adhérence du pneu et de grandes performances. Pour ma part, cela est insuffisant dans certains cas, qui ne seront parfois jamais rencontrés pour de nombreux conducteurs. Il faut ainsi nuancer mon ressenti avec celui d’un automobiliste lambda.

Le premier point faible de ce pneu est parfois sa faiblesse d’adhérence constatée à plusieurs reprises sur route mouillée durant différentes saisons. C’est notamment le cas sur des changements de directions rapides. Le train avant peut se mettre à partir alors qu’avec un pneu saisonnier cela passe sans problème. Le pneu 4 saisons a aussi parfois tendance à patiner au démarrage, sans pour autant faire un démarrage nerveux. Cela a débuté à 7 mm de gomme restante.

Le deuxième point à améliorer est le bruit dans une courbe bien prononcée au-dessus de 80 km/h, qui est supérieur à celui d’un pneu hiver. En dehors de ce cas, le bruit est peu présent et assez contenu, notamment sur voies rapides.

Un pneu sécuritaire et durable

Malgré ces quelques petits points à améliorer, le pneu 4 saisons Nokian Seasonproof est un bon pneu à recommander, notamment en conduite hivernale où il apporte un grip très satisfaisant sur la neige et la glace.

Sur sol sec, il s’avère excellent avec de bonnes distances de freinage et une excellente maniabilité dans les virages, même sur de petites routes de montagne.

En cas de pluie et lors de passage dans des poches d’eau pouvant entrainer de l’aquaplaning (lors des différentes saisons), la voiture garde bien son cap grâce à la bonne adhérence de ces pneus. C’est assez rassurant ! La tenue de route en virage est globalement assez bonne, bien que légèrement inférieure aux pneus hiver et été selon les saisons. Au contraire, la conduite dynamique est à proscrire, le pneu pouvant atteindre rapidement sa limite d’adhérence.

En conduite hivernale, bien qu’un cran en-dessous d’un pneu hiver, le pneu Nokian Seasonproof montre de très bonnes performances et une forte polyvalence. La motricité sur sol enneigé voire verglacé a toujours été au rendez-vous avec une accroche sécurisante sur la chaussée. Attention néanmoins dans les virages et notamment en descente où le pneu peut avoir un grip latéral un peu plus léger qu’un pneu hiver. Dans une pente plus importante pour la montée, il faudra prévoir des chaines comme sur les pneus hiver, sauf si la voiture dispose de 4 roues motrices. Attention à bien vérifier l’usure de la gomme pour ne pas descendre en-dessous de 4 mm et de permuter les pneus tous les 6 mois afin d’obtenir une usure plus égale.

Le dernier point – l’un des plus importants – est sa grande durabilité : après plus de 23 000 km de roulage, l’usure des pneus avant a perdu uniquement 2 mm, visible via le témoin d’usure étant passé de 8 (8mm à l’état neuf) à 6 (6mm). Comme pour les pneus hiver, il est conseillé de changer les pneus dès que les 4 mm de gomme restante sont atteints pour une motricité optimale sur sol enneigé et verglacé. En été, cela n’a pas trop d’incidence. Autre point important : montez uniquement 4 pneus 4 saisons identiques et non pas par paire afin d’avoir un grip homogène aux 4 roues. Il ne faut surtout pas mélanger les pneus étés avec des 4 saisons et idem avec les pneus hiver. La règle est simple : 4 pneus du même type et si possible du même modèle !

En résumé : le pneu Nokian Seasonproof est un bon pneu polyvalent destiné aux conducteurs souhaitant avoir un seul pneu tout au long de l’année pour leur usage quotidien, pouvant les amener en toute sécurité dans toutes les régions même montagneuses avec des chutes de neige. Ce pneu se révèle ainsi rassurant et confortable tant qu’on ne le pousse pas dans ses retranchements. Il n’est cependant pas prévu pour des voitures sportives. Commercialisé en plus de 6o dimensions allant du 14 au 19 pouces et à un tarif avantageux, il se place ainsi en concurrent sérieux des Goodyear Vector 4Seasons Gen 3, Michelin CrossClimate 2 et Continental AllSeasonContact.

Photos : 4Legend.com