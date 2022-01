Dakar 2022 – Un beau doublé Audi avec une victoire de Peterhansel lors de l’étape 10

Stéphane Peterhansel a remporté avec son copilote Edouard Boulanger lors de la 10ème étape du rallye Dakar à Bisha sa 49ème victoire d’étape en auto, se rapprochant du recordman Ari Vatanen. Ces coéquipiers Carlos Sainz & Lucas Cruz ont signé le deuxième meilleur chrono donnant à Audi Sport un beau doublé. Avec sa 13ème place, Mattias Ekström est désormais 10ème au classement général de la 44ème édition du rallye Dakar en Arabie Saoudite.

La 10ème étape du Dakar 2022 a été excellente pour l’équipe Audi Sport et Q Motorsport : une troisième victoire d’étape. Stéphane Peterhansel a ajouté une nouvelle victoire d’étape à son glorieux palmarès, ayant seulement 1 victoire de différence avec le tenant du record actuel : Ari Vatanen. Le pilote français totalise 82 victoires d’étapes (49 en auto, 33 en moto). Ayant été victime de casses mécaniques la semaine précédente, son Audi RS Q e-tron a été depuis réparée et fiabilisée lui permettant de revenir à la tête de la course lors des dernières étapes.

Lors de la 10ème étape de 759 km entre Wadi Ad-Dawasir et Bisha, les concurrents ont pris la direction du Sud de l’Arabie Saoudite pour rouler dans de somptueux décors mêlant dunes de sable et rochers. La spéciale de 375 km a serpenté entre les plateaux de Wajid et de Hijaz, avec leurs sommets culminant jusqu’à 1770 mètres d’altitude dans des décors uniques au monde. Les véhicules ont ensuite emprunté un terrain rapide composé à 66% de sable en direction du Nord-Ouest avec en ligne de mire la ville de Bisha où la caravane s’est installée pour deux nuits avant l’étape finale. Les 6 500 km de course ont été dépassés, mettant à rudes épreuves les mécaniques.

Les Audi RS Q e-tron se montrent très performantes et font du mal aux équipages en haut du classement qui se battent face à Nasser Al Attiyah. Rappelons qu’il s’agit du premier engagement d’Audi Sport au Dakar avec des voitures conçues il y a moins d’un an. Cela promet de belles batailles lors du prochain Dakar en 2023.

Carlos Sainz est arrivé à seulement 2 minutes du vainqueur, les deux Audi RS Q e-tron s’étant brillamment battues pour la première place. Ce podium a permis à l’équipage espagnol de remonter au classement à la 15ème place.

Le troisième et dernier équipage Audi a terminé la spéciale à la 13ème place, lui permettant de gagner une position au général.

La 11ème étape se tiendra le jeudi 13/01/2022 dans une boucle entre Bisha et Bisha, sur une distance de 501 km : 155 km de liaison et 346 km de spéciale.

Classement de l’étape 10 (temps, écart, pénalité)

1 – #200 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 02h52’43

3 – #202 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 02h54’49 / +00h02’06

13 – #224 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 03h02’47 / +00h10’04

Classement général

10 – #224 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 35h56’23 / +02h42’46 / 00h17’00

15 – #202 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 36h58’17 / +03h44’40 / 00h17’00

61 – #200 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 101h33’42 / +68h20’05 / 46h19’00

Résumé de l’étape 10 en vidéo



Photos : Audi / Red Bull Content Pool / Florent Gooden, Florent Le Floch, Eric Vargiolu & Gigi Soldano pour ASO – Vidéo : France tv sport