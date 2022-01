DTM – René Rast rejoint ABT Sportsline au volant de l’Audi R8 LMS

Le triple champion DTM – René Rast – rejoint ABT Sportsline pour piloter une Audi R8 LMS en DTM et sera le coéquipier de Kelvin van der Linde, qui a remporté quatre courses dans sa première saison en DTM l’année dernière.

« Nous avons commencé à solliciter René très tôt. En ce qui concerne le DTM, nous connaissons ses atouts en tant qu’adversaire. En Formule E, nous avons appris à le connaître et à l’apprécier encore mieux la saison dernière. Nous sommes extrêmement reconnaissants à sa direction avec Dennis Rostek et Audi Sport pour que cela ait fonctionné et que nous puissions commencer la lutte pour le titre avec une véritable équipe de rêve en 2022. », a déclaré Thomas Biermaier, PDG et directeur d’équipe d’ABT.

« Nous avons toujours raté de peu le titre des pilotes en DTM ces dernières saisons. Avec ce solide duo de pilotes, il ne peut y avoir qu’un seul objectif : ramener enfin le titre à Kempten. », a déclaré Hans-Jürgen Abt.

Étoile filante du DTM avec trois titres de champion

René Rast est arrivé tard en au DTM, mais il s’est avéré être une étoile filante. Lors de sa première saison complète en DTM, il a remporté le championnat en tant que recrue en 2017. En 2018, il ne lui manquait que quatre points pour défendre avec succès le titre. Rast est redevenu champion en 2019 et 2020. Avec ses trois titres de champion, 24 victoires, 20 pole positions, 14 tours les plus rapides et 1 113 points, le super talent est devenu le pilote Audi le plus titré de tous les temps,en DTM en seulement quatre ans. Dans le livre des records du DTM, il est à égalité avec la légende de la course Klaus Ludwig. Seul Bernd Schneider a plus de titres DTM.

« Je suis très heureux de revenir au DTM après une pause d’un an. Je n’ai jamais perdu mon envie du DTM. Audi voulait que je me concentre pleinement sur la Formule E la saison dernière. J’étais sur place à quelques courses DTM. J’ai aimé ce que j’ai vu. », a déclaré le triple champion, qui vit avec sa femme et son enfant à Bregenz, en Autriche, à seulement une heure de route du siège d’ABT Sportsline.

Pour le pilote qui a battu des records, ABT Sportsline était un choix logique : « J’aurai presque la même équipe de Formule E en DTM. Mon ingénieur restera le même, tout comme mon chef mécanicien et certains mécaniciens. Nous sommes une équipe super bien coordonnée. C’était logique de continuer ensemble. »

Deux amis comme coéquipiers

Cela a également été un facteur important pour Kelvin van der Linde lorsqu’il a dû prolonger son contrat avec ABT Sportsline. « Je voulais vraiment les mêmes gars dans mon équipe qui ont simplement fait un méga boulot en 2021. Quand j’ai entendu parler pour la première fois que René devenait mon coéquipier, j’étais un peu surpris, mais de manière positive. Je pense qu’une nouvelle équipe de rêve est en train d’émerger. René est l’un de mes grands modèles dans le sport automobile. Nous nous pousserons les uns les autres et ferons tout notre possible pour remporter le titre DTM pour ABT Sportsline. Je pense que ça va être vraiment cool. », explique le Sud-Africain, qui vit près de Kempten.

Rast et van der Linde se connaissent depuis de nombreuses années. Ensemble, ils ont remporté l’ADAC GT Masters en 2014 avec l’équipe de Christian Abt au volant d’une Audi R8 LMS. Tous deux ont le même manager depuis le début de leur carrière chez Dennis Rostek et travaillent en étroite collaboration dans son agence Pole Promotion. Ils sont amis en privé et se soutiennent mutuellement.

L’ABT Audi R8 LMS de René Rast sera reconnaissable au premier coup d’œil par les fans : le design rouge et blanc rappelle ses voitures victorieuses du championnat de l’ère DTM de catégorie 1.

La voiture de Kelvin van der Linde a la même configuration de base, mais en noir et blanc. « J’ai vu le nouveau design pour la première fois juste avant Noël dans un atelier partenaire d’ABT. Je pense que ça a l’air méga. », explique le Sud-Africain.

Photos : ABT Sportsline