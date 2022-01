Porsche a livré plus de 300 000 véhicules à travers le monde

Porsche a livré 301 915 véhicules à travers le monde en 2021, soit une progression de 11% par rapport à l’année 2020, établissant un nouveau record dans l’histoire de la marque. Chaque région du monde a contribué à ce résultat positif, le continent américain enregistrant la plus forte hausse. La Chine reste le premier marché pour Porsche.

« Malgré les défis posés par la pénurie de semi-conducteurs et les perturbations causées par la pandémie de Covid-19, nous avons travaillé dur pour permettre à plus de clients que jamais de réaliser leur rêve d’acquérir une Porsche. La demande reste élevée et nos carnets de commandes semblent très solides, de sorte que nous commençons l’année 2022 pleins d’élan et de confiance dans toutes les régions du monde. », a déclaré Detlev von Platen, membre du directoire de Porsche AG en charge des ventes et du marketing.

Doublement des livraisons du Taycan

Les SUV de la marque restent les modèles avec la plus forte demande en 2021, le Macan en tête : 88 362 clients ont pris possession d’un Macan sur l’année. Le Cayenne s’octroie la deuxième place avec 83 071 véhicules livrés. La sportive entièrement électrique de la marque, le Taycan, a connu une augmentation exceptionnelle : 41 296 véhicules livrés, soit plus du double de l’année passée. La sportive iconique de la marque, la 911, a également atteint un chiffre record de 38 464 livraisons. La Panamera a fait l’objet de 30 220 livraisons. Les modèles 718 Boxster et 718 Cayman, quant à eux, ont été livrés à 20 502 clients.

Forte demande mondiale

Les livraisons de Porsche ont augmenté dans toutes les régions du monde. La croissance a été particulièrement forte aux États-Unis, qui a connu une progression de 22% des livraisons par rapport à l’année précédente. Au total, 70 025 clients américains ont acheté un modèle de la gamme Porsche. Sur l’ensemble du continent américain, la marque a effectué 84 657 livraisons, ce qui représente également une augmentation de 22%. La Chine reste le plus grand marché pour le constructeur de voitures de sport et a enregistré un excellent résultat global en 2021 avec une augmentation de 8% par rapport à une année 2020 déjà record. Au total, 95 671 véhicules ont été livrés aux clients chinois, malgré les défis posés par l’approvisionnement. Au total, 131 098 livraisons ont été effectuées dans la région Asie-Pacifique, Afrique et Moyen-Orient, soit 8% de plus qu’en 2020.

La demande a également augmenté sur le marché domestique allemand, avec 28 565 véhicules livrés, soit une augmentation de 9 %. Au total, 86 160 clients ont pris possession d’un véhicule de la marque en Europe, soit 7% de plus qu’en 2020. On notera le taux particulièrement élevé de voitures de sport électrifiées. Environ 40% des véhicules Porsche livrés en Europe en 2021 disposaient d’un moteur électrique : soit hybrides rechargeables, soit entièrement électriques. Ce chiffre atteint même 77% sur le marché français.

« Le résultat global est très prometteur et montre que la stratégie visant à électrifier davantage nos gammes fonctionne et correspond à la demande et aux préférences de nos clients. En même temps, les volumes de vente ne sont pas le facteur décisif pour nous. Nous voulons plutôt être synonymes d’expériences exclusives et uniques pour nos clients et nous continuerons à nous développer en ce sens dans le monde entier. », a ajouté Detlev von Platen.

Photos : Porsche