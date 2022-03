Décès de l’ancien pilote Porsche Vic Elford

Porsche rend hommage à l’un des pilotes de course d’usine les plus talentueux et les plus polyvalents à avoir représenté le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart : Victor Henry Elford est décédé le 13 mars 2022 à l’âge de 86 ans à son domicile en Floride. Le pilote anglais a dominé les rallyes et les courses sur circuit dans le monde entier pendant des années, en particulier à la fin des années 1960.

« La nouvelle de sa mort représente une perte très triste pour nous. Nos pensées vont à sa famille. Nous remercions Vic Elford pour sa passion et son dévouement extraordinaire. Il était l’un des pilotes de course les plus talentueux et les plus performants à avoir concouru pour et avec Porsche. », a déclaré Michael Steiner, membre du conseil d’administration de Porsche, en charge de la recherche et du développement.

Vic Elford est né le 10 juin 1935 à Peckham, Londres. Après avoir terminé une qualification technique, il a eu son premier aperçu de la course au Championnat du monde des voitures de sport en 1964. En 1966, Elford a pris la troisième place du Tour de Corse au volant d’une Porsche 911, et un an plus tard a remporté le rallye Stuttgart-Lyon-Charbonnières. En 1967, il remporte également la première épreuve de rallycross de l’histoire sur le circuit de course de Lydden Hill dans le Kent avec une Porsche 911 R fournie par l’importateur britannique AFN. Immense talent, il devient également champion d’Europe des rallyes la même année, si bien que Porsche lui propose rapidement un contrat de pilote d’usine.

En 1968, les fans ont affectueusement commencé à l’appeler « Quick Vic », en réponse aux résultats incroyables et uniques d’Elford cette année-là : il a remporté le Rallye de Monte-Carlo en janvier, les 24 Heures de Daytona en février, et la Targa Florio et la course de 1 000 kilomètres au Nürburgring en mai. Grâce à sa mémoire photographique, Vic Elford a pu donner des récits vivants de tous ses succès jusqu’à la fin de sa vie.

Il n’a jamais oublié ses moments les plus excitants au Rallye de Monte-Carlo. Il a piloté une 911 S pour sa première participation à l’événement, en 1967, qui a valu à Porsche une victoire de catégorie et une troisième place au classement général. En janvier 1968, il est au volant d’une Porsche 911 T, qui affiche une puissance de 170 ch tout en pesant moins d’une tonne. Il a choisi de débuter son rallye vers Monaco à Varsovie. Le Français Gérard Larrousse, au volant d’une Renault Alpine, a été le premier à rouler sur la rampe devant le Casino de Monte-Carlo grâce à ses 14 secondes d’avance sur Elford et son copilote David Stone en deuxième position. La bataille entre les deux pilotes est légendaire : « Avant d’atteindre le Col de la Couillole, mon copilote m’a dit : ‘Détendez-vous. Hier soir, nous avons vérifié si les routes étaient verglacées et enneigées. Il n’y en aura plus. Alors faites-moi confiance, faites confiance à nos notes. Vous savez que vous êtes le plus rapide dans les montagnes, alors conduisez simplement.' » Des spectateurs venus assister au spectacle avaient recouvert le tarmac de neige mais c’est Larrousse qui a dérapé dessus, pas l’équipe Porsche. Elford a déclaré : « Quand nous nous sommes remis de cette spéciale, j’ai demandé à David : ‘Combien de virages aurais-je pu prendre plus vite ?’ ‘Deux’, a-t-il dit. Je pensais que ce serait trois. » Elford a poursuivi en disant : « J’ai choisi des pneus de course. Avec une confiance aveugle en David, j’ai poussé à plein régime sur une plaque de glace, allant à 200 km/h en cinquième vitesse. À l’époque, je fumais comme une cheminée, mais après ce trajet, il a fallu moi deux ou trois tentatives pour allumer une cigarette – ces 26 kilomètres m’ont complètement anéanti. »

Tout comme il n’a jamais arrêté de fumer, Elford a été entièrement attaché aux qualités de la Porsche 911 toute sa vie : « C’est la seule voiture suffisamment adaptable pour être utilisée dans toutes les circonstances possibles. Neige, glace, asphalte, montée, descente, vitesse ou lent – la 911 peut tout faire. » Bien qu’il ait été un homme humble tout au long de sa vie, Elford savait de quoi il était capable. Il a dit un jour : « Une Porsche 911 aurait-elle pu gagner le Rallye de Monte-Carlo sans moi ? Oui, mais pas en 1968. Je ne pense pas que quelqu’un d’autre aurait pu conduire une 911 comme moi à l’époque. »

Elford était également exceptionnellement rapide dans d’autres types de Porsche. Un mois seulement après Monte-Carlo, il remporte les 24 Heures de Daytona sur une Porsche 907 LH (« Long Tail »). Elford et Porsche avaient une autre raison de se réjouir au début de ce mois de mai : le Britannique a remporté une incroyable victoire à la Targa Florio dans la Porsche 907 KH (« Short Tail »). « La Targa Florio a toujours été ma course préférée. », a déclaré Elford à plusieurs reprises. Entre 1967 et 1972, il a concouru six fois de suite. Bien qu’il n’ait gagné qu’en 1968, il a réalisé le tour le plus rapide de toutes les courses suivantes. Elford a toujours fait l’éloge du peuple sicilien serviable qui a été essentiel à la réalisation de l’un de ses plus grands triomphes. Elford se souvient : « Peu de temps après le début de la course, j’ai perdu une roue entre Cefalù et Cerda. Les spectateurs ont sauté du mur, ont soulevé ma voiture légère et j’ai pu mettre la roue de secours. Imaginez à quoi cela ressemblait : un homme britannique dans une voiture allemande qui gagne en Italie. » La foule n’a pas été déconcertée par ce scénario quand Elford a dû s’arrêter à nouveau quelques virages plus tard : « J’ai perdu une autre roue. Une fois de plus, les gens ont soulevé la voiture mais je n’avais pas d’autre roue de secours, alors un fan a dévissé la roue de sa propre voiture et me l’a donnée. » ‘Quick Vic’ était toujours particulièrement fier d’une affiche sur le mur de sa maison en Floride, montrant une image de lui avec les mots « Classifica Assoluta » et en dessous de « 1. Elford Maglioli 907′. Le logo Porsche n’est affiché que d’un côté de l’image, ce qui est inhabituel. Porsche célébrait le pilote, pas la marque, sur cette affiche de victoire.

Vic Elford était de retour au volant deux semaines seulement après son triomphe à la Targa Florio, cette fois dans une Porsche 908 KH aux côtés de Jo Siffert lors de la course de 1 000 kilomètres au Nürburgring, où il a surclassé la concurrence. Il réitèrera cette victoire dans les montagnes de l’Eifel en 1970 et à nouveau en 1971. Elford est toujours resté un vrai gentleman, comme il l’a démontré à Bastia en novembre 1968. Peu avant le départ du Tour de Corse, le responsable du développement des voitures de course de Porsche, Peter Falk, a pris son meilleur pilote d’usine à part pour discuter. « Nous avons besoin d’un pilote français pour des rallyes comme celui-ci. Qui prendriez-vous ? » Elford réfléchit. Il aurait aimé recommander son bon ami Jean-François Piot, mais il connaissait un pilote encore meilleur : « Prenez Gérard Larrousse. » Falk a suivi les conseils d’Elford et Porsche n’a jamais regretté sa décision : rien qu’en 1969, Larrousse a remporté le Tour de Corse, le Rallye Neige & Glace et le Tour de France Automobile en sept étapes dans une Porsche 911 R.

Tout au long de sa vie, Elford n’a pas seulement été enthousiasmé par la 911 ; il était aussi un grand fan de la Porsche 917, même si elle n’était pas toujours facile à prendre en main. Il a piloté six modèles 917 différents en 16 courses de 1969 à 1971, dont au Mans. Mais, même avec six modèles différents, il n’a jamais réussi à y revendiquer une victoire. Il passe à côté d’une victoire en 1971 lorsqu’il pilote la Porsche 917 LH avec Gérard Larrousse pendant 21 heures jusqu’à ce que sa course soit interrompue prématurément par une panne technique. « C’était définitivement une méchante bête parce que le moteur était si lourd. La boîte de vitesses était montée derrière le moteur. A cause des torsions, le passage des vitesses devenait de plus en plus problématique pendant la course et, lors de la prise du virage de Mulsanne, nous avons dû admettre la défaite car la boîte de vitesses était tellement endommagée. », se souvient Elford. L’année 1973 a été la dernière fois qu’Elford a conduit une 917 : « Nous avons emprunté une 917/30 à l’usine pour la course Interserie à Hockenheim. Je n’avais jamais conduit de voiture de course turbo auparavant, j’ai donc dû prouver lors d’essais à Weissach que je pouvais conduire une voiture comme celle-là. J’ai en fait battu le record du tour là-bas et j’ai aussi remporté la course. J’adorais cette voiture. » Il a également débuté avec la 917 lors de courses à Sebring. En 1971, il prend la première place sur le podium. En 2014, il a été intronisé au Sebring Hall of Fame.

Parce qu’Elford était fiable et rapide, il a été embauché par Steve McQueen pour filmer les scènes à grande vitesse de son film « Le Mans » de 1970. La carrière d’Elford en Formule 1 était presque accessoire. Entre 13 courses de Formule 1 de 1968 à 1971, il a sauté dans des voitures des séries CanAm et Trans-Am, s’est assis au volant lors d’événements tout-terrain en Afrique et a bravé les pistes ovales de Nascar. Il a connu un immense succès lors de rallyes et de courses sur circuit pendant 12 ans au total. En 1972, il est nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite par le président français pour s’être arrêté au Mans à mi-course pour sauver un pilote de sa voiture en feu.

Vic Elford a pris sa retraite de la course professionnelle en 1974 et en 1975 s’est lancé dans une nouvelle voie, travaillant avec le projet de voiture de course Inaltera avant de diriger l’équipe ATS F1. Après avoir déménagé aux États-Unis en 1984, il a dirigé la Porsche Owners Driving School et la Porsche Driving Experience. Il a relaté ses expériences dans deux livres, « The Porsche High-Performance Driving Handbook » et « Reflections on a Golden Era in Motorsports ». Même dans ses dernières années, Elford était heureux de reprendre le volant, comme lorsqu’il a conduit une 911 dans le Tour de Corse Historique en 2017, ou quand lui et d’autres légendes Porsche, comme Herbert Linge, Gérard Larrousse et Jean-Pierre Nicolas, a fait un voyage dans le passé et a recommencé les essais spéciaux du circuit de Monte-Carlo en 2018.

Au cours de sa vie, le pilote intelligent connu pour son large sourire a également aimé les Français et leur mode de vie. « La France est probablement le seul pays – à part les États-Unis – avec une géographie, une topographie, un climat et des conditions météorologiques aussi variés pour chaque type de rallye. Il y a aussi une telle culture d’accueil en Savoie, dans les Alpes, dans les Pyrénées, toute la Camaraderie Française, qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. », s’est-il un jour enthousiasmé.

Vic Elford laisse derrière lui sa femme française Anita et une énorme base de fans.

Faits saillants de la carrière de course de Vic Elford

1967 : Champion d’Europe des Rallyes sur Porsche 911 S

1967 : Première course au Mans, terminant premier de sa catégorie et septième au général sur une Porsche 906K Carrera 6

1967 : Vainqueur de la première épreuve de rallycross de l’histoire sur une Porsche 911 R

1968 : Vainqueur de la course de 1 000 kilomètres sur le Nürburgring dans une Porsche 908

1968 : Vainqueur du Rallye de Monte-Carlo sur une Porsche 911 T

1968 : Vainqueur de la Targa Florio sur Porsche 907 KH

1968 : Vainqueur des 24 Heures de Daytona sur Porsche 907 KH

1968 –1971 : 13 départs en Formule 1

1969 : Vainqueur de la course de 1 000 kilomètres du Nürburgring dans une Porsche 908

1970 : Vainqueur de la course de 1 000 kilomètres du Nürburgring dans une Porsche 908

Photos : Porsche