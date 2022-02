Des modèles Audi remportent les honneurs dans l’Ultimate Car Rankings 2022 de MotorTrend

Huit modèles Audi ont été reconnus dans le classement Ultimate Car Rankings de MotorTrend pour le premier semestre 2022. Avec ces classements, Audi était le constructeur le mieux classé, remportant plus de victoires sur le podium que tout autre concurrent de la liste.

Les Audi A5 Sportback, A7 et Q8 2022 sont arrivés en première place dans les catégories des modèles de luxe compacts, de taille moyenne et des SUV de taille moyenne. Ces modèles ont tous été loués pour leur design innovant et leur intérieur high-tech. Les Audi A4, A6 et A6 allroad 2022 sont arrivées en deuxième place dans les catégories berline de luxe compacte, berline de luxe intermédiaire et familiale de luxe intermédiaire, tandis que les A8 2021 et Q7 2022 sont arrivées en troisième position dans les catégories grande berline de luxe et SUV de luxe à 3 rangées.

« Seuls les meilleurs voitures, SUV et camions se qualifient pour la première place dans le classement des voitures ultimes de MotorTrend. Nous reconnaissons les véhicules les plus complets disponibles aujourd’hui, ceux qui sont agréables à conduire, offrent une technologie impressionnante dans leur segment et ont d’excellentes cotes de valeur à long terme. Parce que les acheteurs ont des normes élevées, nous aussi. Atteindre l’excellence dans le système Ultimate Car Rankings de MotorTrend est difficile à faire, mais les premiers et les mieux classés sont les meilleurs véhicules du moment. », a déclaré Zach Gale, directeur du guide de l’acheteur de MotorTrend.

Le classement des voitures ultimes de MotorTrend a été lancé en 2020 pour aider l’acheteur moyen de voiture à mieux comprendre ses options et il utilise les programmes de récompenses de longue date de la voiture, du camion et du SUV de l’année comme base. Le système de classement prend en compte les performances de la fonction prévue, l’économie de carburant et l’autonomie, l’innovation technologique et de conception, la valeur et la sécurité. Les véhicules sont évalués sur une échelle de 10 points, et tout modèle dont les scores approchent ou dépassent 8 offre une performance supérieure à la moyenne ou excellente.

Photos : Audi