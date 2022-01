Des passionnés rêvent de deux-roues sportifs Audi, Porsche et Lamborghini

Depuis quelques années, les constructeurs automobiles s’intéressent de plus en plus à l’univers de la moto. Certains ont déjà exploité ce marché depuis longtemps. Cependant, les constructeurs prémiums comme Lamborghini sont encore novices dans ce domaine. Néanmoins, certains passionnés ont imaginé des concepts qui donneront peut-être des idées à certaines marques telles qu’Audi ou encore Porsche.

La Diavel S de Lamborghini

Certaines rumeurs indiquent que la marque italienne de supercar prévoit de se lancer dans les deux-roues. En fait, une série Lamborghini est en cours de développement pour la Ducati Diavel S. Cette moto sera fabriquée en édition limitée, avec une couleur particulière, le « Gea Green ». Il s’agit du premier véhicule qui aura une plaque immatriculation moto de ce géant de l’automobile.

Elle est équipée du même moteur que le modèle classique, le bicylindre Testastretta DVT. Toutefois, elle développera près de 160 chevaux. De plus, de nouveaux éléments ont été installés sur la moto. Il s’agit des jantes forgées, du réservoir en carbone, d’un écran TF et bien sûr, le logo de Lamborghini.

Le design futuriste de la moto rêvée pour Porsche

Faire découvrir l’esprit Porsche dans une moto futuriste, c’est le concept de Miguel Agnel Bahri, en créant la 618 Electric Motorcycle. Ce modèle a été inspiré des véhicules emblématiques de Porsche dont le 911, 919 et 918. Électrique, il développe une puissance de 160 chevaux. Sa particularité se situe au niveau de la direction et l’amortisseur avant différenciés. De plus, ce véhicule peut être connecté à un Smartphone.

Étant une moto électrique, elle profite d’un grand espace de rangement à la place du réservoir. Le concepteur a en effet mis la batterie très basse afin que le centre de gravité soit le plus près du sol.

La Supersport 10R imaginée pour Audi

L’Audi Supersport 10R a été conçue par Alessandro Lupo, un jeune designer de 22 ans. Il s’est inspiré de la Ducati Panigale 1199 pour le design de la moto. Toutefois, au lieu du V2 de Ducati, cette Superbike est équipée d’un moteur V4 de 1 000 cm3. Elle est aussi dotée de la dernière technologie d’Ohlins en matière de suspension. Les pneus sont de la marque Pirelli et les freins de la firme Brembo. Pour une meilleure maniabilité, la moto a été fabriquée principalement avec de l’aluminium.

Rappelons que le concept du deux-roues n’est pas nouveau chez Audi. En effet, un projet avait déjà été lancé dans les années 70 par ce constructeur. Il s’agit de l’Audi Z02. Elle était équipée d’un moteur Audi 50 à 4 cylindres. Malheureusement, elle n’est jamais entrée en production.

Photos : Lamborghini / Miguel Agnel Bahri / Alessandro Lupo