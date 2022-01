Porsche Cayenne Platinum Edition : plus exclusif et mieux équipé

Porsche lance une nouvelle version Platinum Edition pour certains modèles de la gamme Cayenne. Cette édition spéciale du SUV se caractérise par ses éléments de design exclusifs, harmonieusement déclinés dans une finition Platine satinée, ainsi que par sa dotation de série élargie et un prix avantageux. La déclinaison Platinum Edition est disponible pour les modèles Cayenne, Cayenne E-Hybrid et Cayenne S, ainsi que les versions Coupé de ces modèles.



Un extérieur spécifique

L’extérieur exclusif et raffiné des modèles Porsche Cayenne Platinum Edition séduit par ses éléments esthétiques en Platine satiné : les inserts des ailettes des entrées d’air avant, le monogramme Porsche intégré dans le bandeau lumineux arrière, la désignation modèle à l’arrière ainsi que les jantes « RS Spyder Design » de 21 pouces en série, signatures stylistiques spécifiques des modèles en version Platinum Edition. Par ailleurs, les sorties d’échappement Sport et les contours des vitres latérales en Noir soulignent la sportivité et l’élégance de la série spéciale. Les modèles Cayenne Platinum Edition peuvent être habillés d’une teinte unie en Blanc ou Noir, de finitions métallisées Noir Intense, Blanc Carrara, Acajou, et Bleu Moonlight ainsi que de la couleur spéciale Craie.

Intérieur exclusif

Dans l’habitacle, les ceintures de sécurité couleur Craie et les baguettes de seuil de porte en aluminium brossé ornées du monogramme « Platinum Edition » à l’avant ajoutent une note d’exclusivité, tout comme le pack intérieur en aluminium texturé et les inserts décoratifs de couleur Argent.

Équipements enrichis

Les modèles Cayenne Platinum Edition bénéficient d’une dotation de série enrichie. Ils sont notamment dotés de phares à LED avec Porsche Dynamic Light System (PDLS), d’un système de toit panoramique, du vitrage arrière fumé, d’un système audio Bose surround, de l’éclairage d’ambiance, de sièges Sport en cuir à huit positions de réglage, d’appuie-têtes avant et arrière ornés de l’écusson Porsche, et d’une horloge analogique sur la planche de bord. Enfin, le catalogue Porsche Exclusive Manufaktur offre de nombreuses possibilités de personnalisation stylistique pour l’intérieur comme pour l’extérieur, allant du détail visuel subtil à la personnalisation complète du modèle.

Disponibilité et prix

Les modèles Porsche Cayenne Platinum Edition sont disponibles à la commande dès aujourd’hui. Les premières livraisons sont prévues pour mai 2022. Le Cayenne doté d’une puissance de 340 ch (250 kW) est proposé à partir de 91 612 euros TTC, le Cayenne E-Hybrid offrant une puissance cumulée de 462 ch (340 kW) à partir de 105 217 euros TTC et le Cayenne S de 440 ch (324 kW) à partir de 108 416 euros TTC.

Photos – Vidéo : Porsche