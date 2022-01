Deux Porsche 911 RSR sur le podium des 24 Heures du Mans virtuelles 2022

La Porsche Esports Team s’est assurée la deuxième place dans la catégorie GTE aux 24 Heures du Mans virtuelles 2022. Le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich, Martin Krönke, Mitchell deJong et Mack Bakkum n’étaient qu’à 34 secondes de la victoire dans cette classique d’endurance. La troisième place est revenue à la Porsche 911 RSR de Proton Competition pilotée, entre autres, par le pilote d’usine Porsche Matt Campbell. C’est la deuxième fois que l’édition virtuelle de la classique française d’endurance est disputée après 2020. L’équipe Porsche Esports a abordé la course sur la plateforme de simulation rFactor 2 en tant que championne en titre. Une fois de plus, des pilotes de course professionnels expérimentés du monde réel du sport automobile ont partagé les cockpits de la voiture de sport GTE avec les meilleurs pilotes de simulation au monde.

« C’était une course incroyable de 24 heures. C’était captivant de la première à la dernière seconde. Nous avons tout donné et obtenu plus que ce qui était réellement possible. Les chauffeurs ont fait un travail brillant. Malheureusement, nous avons eu un peu de malchance avec notre voiture n°92 lorsqu’elle a été percutée – cette 911 RSR aurait pu nous offrir une alternative stratégique intéressante. Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits, même si c’est un peu décevant avec un résultat aussi serré. Après nos préparatifs intenses avec près de 10 000 tours d’essais, l’équipe a fait un gros effort et a fait preuve d’une formidable combativité. Les encouragements et le soutien ont été incroyables. Félicitations à la M8 GTE de BMW-Team Redline. Ils ont fait une course sans faute et ont gagné. », a déclaré Marco Ujhasi, Manager Esports chez Porsche Motorsport.

La Porsche 911 RSR n°91 était l’un des grands favoris pour une victoire de catégorie jusqu’à la fin de la course de 367 tours sur le Circuit des 24 Heures long de 13,626 kilomètres. La 911 RSR a pu compenser le léger inconvénient de ses relais plus courts de 14 tours entre les arrêts de ravitaillement par rapport à la BMW M8 GTE du Team Redline avec des temps au tour plus rapides. Au bout de six heures et demie, une entrée trop rapide dans la voie des stands a entraîné la pénalité stop-and-go qui a coûté 47 secondes à la Porsche – un déficit que le véhicule n’a pas été en mesure de rattraper sur les 18 heures restantes, malgré une attaque à fond et un sans faute.

La Porsche n°92 virtuelle a eu moins de chance. La 911 RSR pilotée par l’actuel champion Porsche TAG Heuer Esports Joshua Rogers, Ayhancan Güven et Tommy Östgaard – les vainqueurs de la course 2020 – ainsi que le pilote d’Indy Car Sage Karam avait parfois dirigé la catégorie GTE durant la nuit. Cependant, juste avant l’aube, la charge du quatuor s’est terminée prématurément lorsqu’Östgaard a été détourné par un véhicule LMP2 dans les virages Porsche. Après avoir heurté durement les barrières, la voiture a été forcée à l’abandon avec d’importants dommages.

La troisième place est revenue à la Porsche 911 RSR virtuelle n°77 de Proton Competition, engagée par Coanda Esports. Au début de la course, le véhicule s’est vu infliger une pénalité de passage après un départ anticipé et a par conséquent perdu du terrain. Le pilote d’usine Porsche Matt Campbell, Loek Hartog, Kevin van Dooren ainsi que Jeremy Bouteloup ont lancé une charge fougueuse dans le peloton. Après s’être battu tour après tour avec la Ferrari n°51, alors qu’il ne restait plus que deux heures de course, ils se sont hissés à la troisième place et ont finalement décroché la troisième marche du podium. La voiture sœur n°88 de Proton a perdu quatre tours après une infraction au règlement samedi soir, mais a tout de même terminé douzième dans la catégorie GTE. La Porsche n°87 de GR Wolves Racing a franchi le drapeau en onzième position, les deux voitures du projet 1 xBPM terminant la course de 24 heures aux positions 14 et 15.

Résultat de la catégorie GTE

1. Van Buren/Colombo/Bonito/Siggy (NL/I/ISLO), BMW M8 GTE, 367 tours

2. Heinrich/DeJong/Backum/Krönke (D/USA/NL/D), Porsche 911 RSR, 367 tours

3. Campbell/Hartog/Van Dooren/Bouteloup (AUS/NL/NL/F), Porsche 911 RSR, 366 tours

11. Gamble/Malykihin/Puschke/Hakkinnen (GB/BY/D/SF), Porsche 911 RSR, 361 tours

12. Pereira/Furuseth/Collins/Warren (L/N/GB/AUS), Porsche 911 RSR, 361 tours

14. Broadbent/Buttler/Beelen/Neuendorf (GB/D/NL/D), Porsche 911 RSR, 359 tours

15. Pera/Hillebrand/Siara/Peev (I/D/PL/BG), Porsche 911 RSR, 358 tours

Photos : Porsche