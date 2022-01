Nouvelles collections Kidswear et 24Bottles de Lamborghini

Automobili Lamborghini a participé en collaboration avec 24Bottles et KABOOKI à l’édition 2022 du salon Pitti Immagine Uomo e Bambino, dévoilant la nouvelle collection Automne-Hiver 2022-2023.

La première de 24Bottles présente la nouvelle bouteille thermique Special Edition et les débuts de la tasse de voyage thermique, tous deux dotés d’un nouveau design élégant inspiré de Lamborghini avec un motif hexagonal et un effet irisé, disponibles à partir de mars 2022 dans les points de vente agréés, y compris le magasin Lamborghini à l’usine.

La nouvelle collection Automne-Hiver 2022 pour les enfants de 4 à 16 ans, en collaboration avec le spécialiste danois des vêtements pour enfants KABOOKI, exprime la créativité, le dynamisme et l’énergie à travers l’utilisation de slogans, de logos déconstruits et d’une réinvention artistique d’éléments emblématiques de la marque de supercars de Sant’Agata Bolognese. La collection sera disponible à partir de septembre 2022 dans les canaux de vente Automobili Lamborghini et dans certains autres points de vente.

Photos : Lamborghini