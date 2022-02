La collaboration Bugatti Asprey donne naissance à une sculpture unique de La Voiture Noire

La magie des plus belles œuvres d’art ne meurt jamais, même si elles ont été emportées par l’histoire. La Bugatti Type 57 SC Atlantic, créée par le fils aîné du fondateur de la marque française, Jean Bugatti, représentait le summum de l’élégance et de la sophistication d’avant-guerre. Elle fut fabriquée en seulement quatre exemplaires. La quatrième Bugatti Atlantic, la fameuse Voiture Noire manquante, est devenue une véritable légende. Sept décennies après sa disparition, cette voiture emblématique a inspiré les concepteurs et ingénieurs de Bugatti à créer l’un des véhicules les plus uniques de l’ère moderne : La Voiture Noire hypersportive. Aujourd’hui, La Voiture Noire Bugatti contemporaine sert d’inspiration à une collection Asprey Bugatti tout aussi exclusive.

Le premier chef-d’œuvre fabriqué à la main par Asprey est fidèle aux valeurs de la remarquable voiture à laquelle il rend hommage. Tout comme La Voiture Noire, une seule sculpture sera créé, garantissant un niveau d’exclusivité inégalé par la technologie NFT. Seuls les matériaux les plus précieux seront utilisés pour cette sculpture qui sera fabriquée à la main en or rose 24 carats et montée sur une base artisanale créée sur mesure et portant les couleurs emblématiques de Bugatti et Asprey.

Le NFT accompagnant la sculpture inspirée de La Voiture Noire sera l’élément le plus exclusif et précieux de toute la collection. Il sera relié au chef-d’œuvre physique de manière visuelle et par un code QR et un identifiant de série unique.

Tout comme Bugatti, Asprey offre un mélange harmonieux d’innovation technologique et de savoir-faire artisanal dans la création de ses objets d’art. Pour atteindre le plus haut niveau d’excellence, les orfèvres d’Asprey consacreront environ quatre mois à la création de la sculpture dans leurs ateliers de Londres.

En outre, cette collaboration créative donnera naissance à une série de 261 sculptures en argent sterling, plus petites mais tout aussi exclusives, chacune également dotée d’un NFT. Le nombre 261 correspond à la vitesse maximale de La Voiture Noire en m/h. Les NFT seront reliés à chaque sculpture de manière visuelle et via un code QR, comme pour la sculpture unique. Les propriétaires pourront se connecter à un microsite dédié, aspreybugatti.com, et suivre le processus de production de leurs sculptures par les maîtres artisans Asprey. Les sculptures physiques seront dotées de socles de couleurs différentes selon le NFT frappé. Chaque socle sera en rapport avec les couleurs emblématiques d’Asprey et Bugatti, représentant le partenariat et l’histoire des deux marques.



Cette collection exclusive sortira en mars 2022 sur aspreybugatti.com.

Wiebke Stahl, directrice générale de Bugatti International, a déclaré : « Toutes les créations de Bugatti, de la Type 57 SC Atlantic tristement perdue à La Voiture Noire contemporaine, sont conçues pour susciter des émotions en tant qu’œuvres d’art automobile, même lorsqu’elles ne sont pas conduites. Le design intemporel est une philosophie fondamentale qui est au cœur des visions de Bugatti et d’Asprey. Grâce à cette superbe collection d’objets d’art, ce partenariat exclusif va permettre aux clients et passionnés de Bugatti d’apprécier nos valeurs de design sous un angle nouveau. »

Ali Walker, directeur de la création pour le studio numérique d’Asprey, a ajouté : « Cette année, Asprey célèbre son 241e anniversaire. Le studio numérique Asprey et les ateliers nouvellement agrandis de Londres annoncent une nouvelle ère. Ce partenariat avec Bugatti, une marque aussi emblématique et artistique, constitue la collaboration idéale pour explorer de nouvelles techniques de production et d’art. Les couleurs audacieuses mélangées aux métaux précieux que sont l’or et l’argent créent un motif pop-art très vivant. Quant à la « Noire », seul l’acheteur de l’exemplaire unique pourra le savoir. »

Photos – Vidéo : Bugatti