Succès de l’Audi RS Q e-tron au rallye Dakar 2022 pour son premier engagement

La voiture de course la plus complexe de l’histoire d’Audi à ce jour a passé son baptême du feu au Rallye Dakar 2022 avec brio. Les trois voitures Audi RS Q e-tron ont maîtrisé le rallye tout-terrain le plus difficile au monde lors de leurs débuts en Arabie Saoudite. Au total, elles ont parcouru environ 24 000 kilomètres de désert, soit près de trois fois les 8 700 kilomètres d’essai qu’Audi avait déjà parcourus. Mattias Ekström/Emil Bergkvist ont terminé neuvièmes à Jeddah en tant que meilleure équipe de pilotes Audi dans une édition exigeante de la course classique du désert. Avec l’arrivée de la mobilité électrique, Audi a inauguré une nouvelle ère dans le rallye tout-terrain.

« Audi a été à la hauteur de son rôle de pionnier dans le Rallye Dakar dès le début. Le concept de propulsion alternative de l’Audi RS Q e-tron a répondu à toutes les attentes avec sa transmission électrique, sa batterie haute tension et son convertisseur d’énergie très efficace. Depuis plus de quatre décennies, notre marque a impressionné à plusieurs reprises par ses innovations dans le sport automobile, y compris dans le rallye le plus difficile au monde. Audi a développé le RS Q e-tron pour qu’il soit opérationnel en un peu plus d’un an. Grâce au groupe motopropulseur électrique hautement efficace, les trois voitures de course s’affrontent dans la nouvelle catégorie T1 Ultimate pour les véhicules à faibles émissions. Les prototypes d’Audi sont entrés dans l’histoire en tant que premiers représentants de cette nouvelle catégorie et ont remporté des victoires d’étape. », a déclaré Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge du développement technique.

Stéphane Peterhansel, le recordman avec 14 victoires au Dakar, a résumé l’enthousiasme suscité par la conduite : « J’ai piloté de nombreux concepts dans le désert, mais l’Audi RS Q e-tron est tout simplement sensationnelle dans les dunes. La propulsion électrique avec son bon couple convient parfaitement à mon style de conduite. » Le Français, qui affrontait son compatriote Edouard Boulanger, a remporté la dixième étape avec l’Audi RS Q e-tron. Cela signifie qu’il a déjà gagné 82 étapes du Dakar dans sa carrière. Cependant, des dommages précoces n’ont laissé aucune chance aux vainqueurs de l’année dernière d’obtenir une bonne position au classement général : le pilote accompli a heurté une pierre lors de la deuxième étape qui a détruit la jante et causé des dommages conséquents à la suspension. Après la réparation, il a reçu une pénalité de temps pour avoir dépassé le temps d’étape maximum, ce qui a laissé Peterhansel à l’arrière du peloton. A partir de ce moment, l’équipage des pilotes s’est constamment mis au service de l’équipe Audi Sport et a aidé ses coéquipiers.

Carlos Sainz en a profité directement, par exemple lors des changements d’amortisseurs répétés lors des étapes quatre à six. L’Espagnol, secondé par son compatriote Lucas Cruz, est déjà entré dans l’histoire lors de la troisième étape. Sainz a remporté la première victoire d’étape de l’Audi RS Q e-tron durant la spéciale exigeante d’Al Artawiya à Al Qaisumah. Huit jours plus tard, il réussit sa deuxième victoire d’étape. « Surtout dans la seconde moitié, les pistes étaient typiques du Dakar, à savoir très variées et exigeantes avec un mélange de pistes tout-terrain, de petites et grandes dunes et une orientation difficile. Avec nos ingénieurs, nous avons de plus en plus amélioré les réglages de la voiture au fil du rallye. Un grand merci à tous pour cela. », a déclaré Sainz. L’Espagnol couronné de succès, double champion du monde des rallyes avec trois victoires du Dakar à son actif, n’avait cette fois aucune chance au classement général malgré les bons résultats individuels. Dès le deuxième jour, un roadbook imprécis a entraîné de nombreuses erreurs de navigation sur tout le terrain. L’équipage Carlos Sainz/Lucas Cruz perd donc 2h22 et termine au final en douzième position.

Au même endroit, Mattias Ekström et son copilote Emil Bergkvist ont également perdu 1h45 dans leur recherche de la bonne piste. Les deux Suédois, qui n’en étaient qu’à leur deuxième participation et pour la première fois en catégorie auto, se réjouissaient d’avoir fait de beaux progrès d’apprentissage. « Mes coéquipiers m’ont donné beaucoup de conseils. J’ai trouvé un meilleur rythme. Les dunes restent mon grand défi. Stéphane et Carlos ont de nombreuses années d’expérience là-bas. Je suis toujours resté prudent et je n’ai pas attaqué trop fort. », a déclaré Mattias Ekström, double champion DTM et champion du monde de Rallycross. Le fait que l’équipe avec le moins d’expérience dans le désert ait obtenu le meilleur résultat était une belle récompense pour leur travail acharné. Jour après jour, les Scandinaves sont passés de la 23ème à la 9ème position. Avec leur victoire d’étape 8 et deux autres résultats dans le top 3, ils ont prouvé leur progression constante dans une discipline où l’expérience compte plus que dans d’autres types de sport automobile.

L’équipe Audi Sport a réalisé la préparation et l’opération réussie en coopération avec Q-Motorsport. L’équipe de Sven Quandt a une expérience du Dakar de plusieurs décennies. « Je suis reconnaissant à Audi de nous avoir permis de réaliser ce projet ambitieux et d’avoir obtenu ces résultats ensemble dès le début. », a déclaré Sven Quandt, directeur général et directeur de l’équipe Q-Motorsport.

« Nos équipes de pilotes ont remporté quatre étapes et décroché un total de 14 podiums dans les classements quotidiens. Cela dépasse clairement nos attentes pour la première participation au Dakar. Un grand merci pour cela et respect à l’équipe sur place, mais aussi à domicile en Allemagne. Merci également à Sven Quandt et son équipe pour leur précieux soutien. La victoire historique de Carlos Sainz avec l’Audi RS Q e-tron dès le troisième jour est la récompense de ce travail acharné et souligne la capacité du concept à gagner. Audi est ainsi la première équipe à remporter une victoire d’étape avec un concept de propulsion électrique. C’est le résultat d’une excellente performance d’équipe. Après cette performance déjà la première année, la victoire au classement général du prochain Dakar est clairement notre objectif. De retour en Allemagne, nous ferons le point, optimiserons davantage notre Audi RS Q e-tron et l’engagerons sur plusieurs courses. », a déclaré Julius Seebach, directeur général d’Audi Sport GmbH et responsable du sport automobile chez Audi.

