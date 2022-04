DTM – Audi Sport s’appuie sur trois équipes clientes dans la lutte pour le titre 2022

Les nombreux fans du DTM peuvent s’attendre à une saison de records : avec 29 voitures de course – dont six Audi R8 LMS de trois équipes – et des pilotes de 15 nations, la grille est plus grande que jamais depuis la relance de la série en 2000. René Rast, triple champion avec Audi, revient dans le championnat professionnel après une pause d’un an. Le DTM Trophy, une autre ligue à laquelle participeront cinq voitures Audi R8 LMS GT4 de deux équipes clientes, complète la plate-forme de course populaire. Pour l’ouverture de la saison du 29 avril au 1er mai 2022, les équipes DTM se rendront à Portimão pour la première fois. Le circuit sur la côte méditerranéenne est la première des huit manches dans cinq pays européens. Au Portugal, le TCR Europe est également au programme avec, entre autres, trois voitures Audi RS 3 LMS gen II.

« En 2021, le DTM a prouvé qu’un large public lui est resté fidèle même avec le passage aux voitures de sport GT3 et que les courses continuent d’être absolument passionnantes. Cette saison, le DTM sera encore meilleur avec une grande grille internationale et nous sommes impatients de concourir pour les meilleures places avec un plateau de premier ordre. L’année dernière, l’Audi R8 LMS figurait parmi les meilleures voitures de course du DTM avec quatre victoires et un total de dix podiums. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing. L’équipe ABT Sportsline dirigée par Thomas Biermaier s’appuie à nouveau sur Kelvin van der Linde, qui était le meilleur pilote Audi l’année dernière en tant que troisième au classement. Le Sud-Africain sera rejoint par deux coéquipiers à succès qui font également partie de l’équipe Audi Sport : l’Allemand René Rast, vainqueur du titre avec Audi en 2017, 2019 et 2020 et vainqueur de 24 courses en DTM, revient sur la scène de ses plus grands succès. Le Suisse Ricardo Feller relèvera également le défi de courir en DTM pour la première fois. Il a remporté l’ADAC GT Masters l’année dernière au volant d’une Audi R8 LMS. L’équipe ABT Sportsline de Kempten a déjà ufait appel au champion du DTM à cinq reprises depuis 2002.

La composition des pilotes de l’équipe Rosberg de l’ancien champion du monde de Formule 1 Keke Rosberg reste inchangée. L’équipe dirigée par Kimmo Liimatainen est basée à Neustadt an der Weinstrasse et a remporté le titre de pilotes trois fois au cours des cinq dernières années. Le pilote suisse Audi Sport Nico Müller, vice-champion du DTM en 2019 et 2020, partage les stands avec le pilote américain Dev Gore. Attempto Racing est nouveau dans le DTM mais bien connu chez les clients Audi Sport. L’équipe d’Arkin Aka de Hanovre, qui pilote des voitures GT à travers l’Europe depuis des années et a déjà remporté une course de 12 heures avec l’Audi R8 LMS, prépare une voiture de course pour Marius Zug. Le jeune homme de 19 ans a acquis sa première expérience en GT3 en course italienne.

La chaîne de télévision ProSieben diffuse en direct les 16 courses de sprint des huit événements DTM à l’échelle européenne. Mais ce ne sont pas seulement les voitures de course GT3 qui offrent un sport passionnant. Pour la troisième année consécutive, le DTM Trophy donne aux futurs pilotes de voitures de course GT4 la chance d’attirer l’attention des patrons de l’équipe DTM. Comme en 2021, Heide-Motorsport de Witten est représentée sur le terrain avec trois voitures Audi R8 LMS GT4. Le chef d’équipe Michael Heide remplit ses cockpits avec le Sud-Africain Mikaeel Pitamber, l’Allemande Sophie Hofmann et un autre pilote. En tant qu’autre client d’Audi Sport customer racing, T3 Motorsport est entrée dans la série. L’équipe de Jens Feucht entame sa troisième saison avec l’Audi R8 LMS GT4. Après deux ans dans l’ADAC GT4, il est maintenant passé au DTM Trophy. L’équipe de Dresde prépare une voiture de sport de série pour le Finlandais Matias Salonen et l’Américain John Paul Southern Jr. Le DTM Trophy se déroulera sur sept week-ends communs avec le DTM. Pour la première fois, le TCR Europe fera également une apparition sur cette plateforme. Trois de ses sept manches seront disputées par la catégorie populaire des voitures de tourisme dans le cadre du programme de soutien du DTM, à commencer par l’ouverture de la saison à Portimão. L’équipe cliente de longue date d’Audi, Comtoyou Racing de Jean-Michel Baert, vainqueur du TCR Europe 2020, alignera trois voitures Audi RS 3 LMS gen II. Dans les cockpits : le favori du public Tom Coronel, quatrième du classement l’an dernier, le vice-champion de l’an dernier Franco Girolami et le vainqueur de la catégorie TCR Europe Diamond Viktor Davidovski. De plus, Élite Motorsport by Comtoyou alignera une voiture de tourisme Audi TCR pour Luís Cidade et Miklas Born.

Equipes et pilotes en DTM 2022

DTM

Audi R8 LMS #3 ABT Sportsline, Kelvin van der Linde

Audi R8 LMS #7 ABT Sportsline, Ricardo Feller

Audi R8 LMS #12 Team Rosberg, Dev Gore

Audi R8 LMS #33 Team ABT, René Rast

Audi R8 LMS #51 Team Rosberg, Nico Müller

Audi R8 LMS #66 Attempto Racing, Marius Zoug

DTM Trophy

Audi R8 LMS GT4 #17 Heide-Motorsport, Mikaeel Pitamber

Audi R8 LMS GT4 #48 Heide-Motorsport, Sophie Hofmann

Audi R8 LMS GT4 #66 T3 Motorsport, Matias Salonen

Audi R8 LMS GT4 #77 T3 Motorsport, John Paul Southern Jr.

Audi R8 LMS GT4 Heide-Motorsport, NN

TCR Europe

Audi RS 3 LMS #2 Élite Motorsport par Comtoyou, Luís Cidade

Audi RS 3 LMS #18 Élite Motorsport par Comtoyou, Miklas Born

Audi RS 3 LMS #33 Comtoyou Racing, Tom Coronel

Audi RS 3 LMS #72 Comtoyou Racing, Franco Girolami

Audi RS 3 LMS #110 Comtoyou Racing, Viktor Davidovski

Photos : ITR/Hoch Zwei pour Audi