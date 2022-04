DTM – Engagement d’équipes clientes Porsche en 2022

Les équipes clientes Porsche SSR Performance et Team 75 Bernhard aligneront trois Porsche 911 GT3 R en DTM. C’est la première fois que des voitures de course du constructeur de voitures de sport de Stuttgart disputent les 16 courses sur huit week-ends. La saison 2022 démarre ce week-end avec un événement double à Portimão. Les équipes et les pilotes se sont préparés pour la manche d’ouverture au Portugal avec des tests approfondis à Hockenheim et sur les 4,653 kilomètres de l’Autódromo Internacional do Algarve. Comme le veut la tradition, la saison se termine début octobre sur le Hockenheimring, à environ 100 kilomètres au sud de Francfort.

« Le DTM ouvre un tout nouveau chapitre du sport automobile client pour Porsche. La devise du DTM est : pilote contre pilote. La configuration de la voiture est spécifiquement adaptée à chaque conducteur, il n’y a pas de compromis. Les arrêts aux stands avec des changements de roues rapides peuvent décider du résultat – ils sont donc un élément fondamental de la compétition entre les équipes. Nous sommes impatients de relever ce défi avec nos équipes clientes. », a déclaré Sebastian Golz, chef de projet 911 GT3 R.

Contrairement à d’autres séries avec des voitures de course conformes à la réglementation FIA GT3, le DTM concerne une voiture, un pilote. Porsche soutient ses équipes partenaires SSR Performance et Team 75 Bernhard en fournissant un service de pièces détachées, des conseils d’ingénieurs de performance ainsi que des pilotes d’usine et des pilotes de course de l’équipe Porsche élargie.

Les équipes clients et les pilotes

L’équipe SSR Performance basée à Munich rejoint le DTM pour la saison 2022 après avoir décroché le titre de l’ADAC GT Masters. L’équipe dirigée par Stefan Schlund s’attaquera à la série avec deux Porsche 911 GT3 R de plus de 500 ch. Le pilote d’usine belge Laurens Vanthoor pilotera la voiture n°92, avec le Norvégien Dennis Olsen dans la voiture sœur n°94. La saison dernière, SSR Performance a fait une apparition lors d’une course DTM. Le Team 75 Bernhard est également issu de l’ADAC GT Masters. L’équipe appartenant à l’ambassadeur de la marque Porsche Timo Bernhard fait campagne pour la voiture n°24 avec le pilote d’usine Thomas Preining d’Autriche. Le pilote de 23 ans connaît l’équipe de la région allemande de Rhénanie-Palatinat depuis ses sorties dans les GT Masters 2021.

DTM

Le DTM a été relancé en 2000 sous le nom de « German Touring Car Masters » et a attiré de nombreux fans en tant que série de suivi du DTM/ITC original (1984 à 1996). Des prototypes purs ont été mis en service jusqu’en 2020, avec des voitures conformes à la réglementation FIA GT3 introduite dans la série l’année dernière. Cette étape a ouvert la porte au DTM pour la Porsche 911 GT3 R couronnée de succès. Le véhicule de course entièrement développé de Weissach a souligné ses qualités de manière impressionnante à travers des titres et des victoires dans l’Intercontinental GT Challenge, le North American IMSA WeatherTech SportsCar Championship et l’ADAC GT Masters ainsi que les courses de 24 heures sur le Nürburgring, à Spa-Francorchamps et Daytona, entre autres.

Le calendrier DTM 2022 comprend huit événements dans cinq pays européens. Chaque week-end de course comprend deux séances d’essais libres (40 à 45 minutes), deux séances de qualification (20 minutes chacune) et deux courses disputées chacune sur 55 minutes plus un tour. Un arrêt au stand avec changement de pneus est obligatoire dans toutes les courses. Les dix pilotes, équipes et constructeurs les mieux classés reçoivent des points selon la formule éprouvée de la FIA (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1). Des points supplémentaires sont attribués aux trois premiers qualifiés et au tour de course le plus rapide. En fin de saison, le DTM honore ses champions dans les catégories pilotes, équipes et constructeurs. Au total, 29 pilotes de véhicules GT3 de cinq constructeurs différents se sont inscrits pour la saison 2022. Un système d’équilibre des performances (BoP) vise à établir des règles du jeu équitables pour les différents modèles de voitures de course afin d’assurer une compétition passionnante et ouverte.

Calendrier DTM 2022

29/04 – 01/05 Portimao (Portugal)

20/05 – 22/05 Lausitzring (Allemagne)

17/06 – 19/06 Imola (Italie)

01/07 – 03/07 Norisring (Allemagne)

26/08 – 28/08 Nürburgring (Allemagne)

09/09 – 11/09 Spa-Francorchamps (Belgique)

23/09 – 25/09 Spielberg (Autriche)

07/10 – 09/10 Hockenheim (Allemagne)

Photos : Porsche