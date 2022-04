Porsche 911 Sport Classic : le retour d’une icône en édition limitée

La nouvelle Porsche 911 Sport Classic est la deuxième pièce de collection issue de la stratégie Heritage Design, qui comptera au total quatre modèles. Cette édition limitée à 1 250 exemplaires signée Porsche Exclusive Manufaktur rend hommage au style des années 1960 et du début des années 1970. Comme sa devancière, la 911 Sport Classic (Type 997), présentée en 2009 ce nouveau modèle s’inspire sur le plan visuel de la 911 première génération (1964 – 1973), mais également de la 911 Carrera RS 2.7 de 1972. La nouvelle 911 Sport Classic peut être commandée dès aujourd’hui. Elle est proposée à partir de 280 603 euros 1. Les premiers exemplaires seront disponibles en France auprès des Centres Porsche à partir de juillet 2022.

« Les modèles Heritage Design incarnent la passion des amateurs de Porsche pour les voitures aptes à procurer des émotions fortes. Le département de design Style Porsche a adopté une approche unique pour réinterpréter, conjointement avec Porsche Exclusive Manufaktur, les modèles emblématiques et les équipements de la marque des années 1950 à 1980. Il s’agit de rendre hommage à l’esthétique des modèles 911 de ces années-là. », souligne Alexander Fabig, Directeur du département Personnalisation & Porsche Classic. Dans ce contexte, Porsche entend proposer quatre modèles en édition limitée, dont le lancement sera échelonné dans le temps. Le premier de ces modèles a déjà été présenté en 2020 : il s’agit de la 911 Targa 4S Heritage Design Edition, qui reprend les codes stylistiques des années 1950 et 1960

Porsche Design a également créé un chronographe de haute qualité, réservé exclusivement aux propriétaires du modèle. La montre reprend de nombreux détails stylistiques de la nouvelle 911 Sport Classic. Avec le Pack Heritage Design Classic disponible en option, certains éléments de design intérieur de la nouvelle 911 Sport Classic2 seront également disponibles sur sur d’autres modèles de la gamme 992.

Réinterprétation des codes stylistiques historiques de la marque

La carrosserie élargie, caractéristique habituellement réservée aux modèles 911 Turbo, l’aileron arrière fixe dans sa déclinaison légendaire en « queue de canard » et le toit à double bossage sont autant d’éléments de design qui constituent la signature stylistique de la nouvelle 911 Sport Classic.

Comme sur la première 911 Sport Classic (Type 997) lancée en 2009, la teinte extérieure exclusive du nouveau modèle en édition limitée s’inspire largement des tons gris qui étaient très en vogue au lancement des premières Porsche 356. « La nouvelle 911 Sport Classic est le premier modèle habillé en Gris Sport, pour la première fois métalisé. On ne se lasse jamais du gris. La teinte Gris Sport métallisé est un savant dosage entre un caractère affirmé et une certaine forme de décontraction. », a déclaré Michael Mauer, directeur du département Style Porsche.

La nouvelle 911 Sport Classic sera également disponible en Noir, en Gris Quartz métallisé, en Bleu Gentiane métallisé ou en teinte spéciale Paint to Sample3. Le capot avant, le toit et l’aileron arrière arborent des doubles bandes peintes en Gris Sport clair pour souligner encore davantage le caractère sportif de la voiture.

Dans l’habitacle, les panneaux de porte et la bande centrale des sièges sont habillés du légendaire tissu Pepita au motif pied-de-poule. L’intérieur cuir bicolore semi-aniline en Noir et Classic Cognac apporte un contraste tout en élégance avec la teinte extérieure.

Puissance de 550 ch : le plus puissant moteur de 911 à boîte manuelle

Le groupe motopropulseur est également unique en son genre : le moteur à plat biturbo six cylindres de 3,7 litres transmet ses 550 ch (405 kW) uniquement aux roues arrières. Associée à la boîte de vitesses manuelle à sept rapports, la nouvelle 911 Sport Classic constitue ainsi le modèle équipé d’une boîte mécanique le plus puissant de la gamme 911.

La boîte est dotée d’une fonction de double débrayage automatique (Auto-Blip) qui permet de compenser par un bref coup d’accélérateur les différences de régime moteur entre les rapports au rétrogradage. Le système d’échappement sport de série est conçu spécialement pour le modèle afin de lui donner une signature sonore riche en émotions.

Le châssis issu de celui de la 911 Turbo et des modèles 911 GTS répond à des critères de performance élevés. Avec son système Porsche Active Suspension Management (PASM), fourni de série, les amortisseurs réagissent extrêmement rapidement aux variations dynamiques de la voiture. Le système PASM est associé de série aux suspensions sport, avec son surbaissement de 10 mm.

Photos : Porsche