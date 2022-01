Hankook i-Flex – Un concept de pneu futuriste sans air

Hankook a présenté la dernière version du concept de pneu i-Flex sans air au salon Consumer Electronics Show 2022 (CES) dans le cadre d’une coopération avec le constructeur automobile Hyundai. La conception biomimétique permet une excellente capacité d’absorption des chocs et de charge tandis que la construction sans air augmente la sécurité et réduit les coûts de maintenance – des avantages importants pour les concepts de mobilité autonome.

Les solutions de mobilité autonome du futur nécessitent une nouvelle génération de pneus qui combinent un entretien minimal avec une sécurité maximale et un excellent confort. Les pneus non pneumatiques (NPT – Non-pneumatic tyres) sont prédestinés à ce domaine d’application. Le manufacturier sud-coréen Hankook Tire & Technology a dévoilé son pneu sans air « i-Flex » dans le cadre d’une participation conjointe avec Hyundai Motor Company au CES 2022.

Ce pneu futuriste a été conçu pour être combiné avec le module Plug & Drive (PnD) développé par Hyundai et égaleme,nt dévoilé au CES 2022. Ce module est basé sur la technologie robotique qui permet la mobilité des objets (MoT), un écosystème dans lequel tous les objets sont mobiles. Le Hankook i-Flex est conçu pour maximiser les caractéristiques et les fonctions du module PnD.

L’i-Flex est un concept de pneu futuriste non pneumatique doté d’un design biomimétique. Le format compact de 10 pouces, un diamètre de 400 mm et une largeur de 105 mm en combinaison avec la construction airless font de la dernière version le partenaire de transport optimal. Et contrairement aux pneus conventionnels, les accidents causés par les crevaisons appartiennent au passé. De plus, le pneu ne nécessite pas de surveillance de la pression d’air ni de recharge, ce qui en fait une solution optimale pour les véhicules autonomes.

L’i-Flex a été développé à l’aide d’études et de tests biomimétiques rigoureux. Afin d’amortir les chocs de la route et de pouvoir supporter de lourdes charges, la conception d’un rayon emboîtable multicouche inspiré de la structure cellulaire des organismes vivants a été adoptée. Les rayons à emboîtement multicouche structurent la cellule en trois dimensions pour une meilleure absorption des chocs tout en permettant aux structures cellulaires hexagonales et tétragonales de différentes rigidités de se rejoindre pour un support de charge plus stable.

De plus, un profil de bande de roulement concave en forme de C assure une surface de contact maximale, contribuant à la sécurité sur la route. La bande de roulement, conçue pour le mouvement multidirectionnel du véhicule, adopte la conception caractéristique en nid d’abeille du corps du pneu.

Hankook Tire se consacre à la construction d’un avenir plus durable dans le domaine de la mobilité et travaille donc sur la technologie des pneus non pneumatiques depuis 2010. Cet effort continu a conduit à la naissance de l’i-Flex qui constitue désormais une solution idéale pour la mobilité future. Hankook poursuit sa recherche et son développement pour apporter de nouvelles améliorations.

Photos : Hankook / Hyundai