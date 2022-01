DTM – Ricardo Feller rejoint ABT Sportsline pour piloter une Audi R8 LMS GT3 en 2022

ABT Sportsline a signé un autre pilote talentueux pour le DTM : Ricardo Feller (21/CH) deviendra le coéquipier de René Rast (35/D) et Kelvin van der Linde (25/ZA) lors de la saison 2022. Il pilotera comme ses deux collègues une Audi R8 LMS GT3 evo II.

Ricardo Feller est considéré comme un super talent et un diamant brut. Au cours de la saison 2017, le pilote suisse, qui n’avait que 16 ans à l’époque, est devenu le plus jeune pilote à faire le saut dans l’ADAC GT Masters – une série de courses que Ricardo Feller a remportée la saison dernière avec Christopher Mies au volant d’une Audi R8 LMS dans un final haletant.

« Mon rêve depuis le début était de courir en DTM. J’ai essayé de réaliser le rêve et j’ai clarifié cette intention. C’est cool que ce rêve devienne réalité chez ABT Sportsline. Je suis conscient que 2022 sera un défi. Indépendamment de mes coéquipiers, la concurrence en DTM sera probablement encore plus forte que l’an dernier. Je veux rivaliser avec les meilleurs – et ils courent actuellement en DTM. Je pense que c’est bien de pouvoir faire le pas vers le DTM après avoir remporté le GT Masters. », a déclaré le nouveau pilote ABT.

Tout comme René Rast et Kelvin van der Linde, Ricardo Feller pilotera une ABT Audi R8 LMS GT3 evo II. L’engagement a été rendue possible principalement par le groupe Scherer et HYLO – le numéro un en Allemagne en matière de sécheresse oculaire.

« C’est génial que nous puissions à nouveau inscrire trois voitures en DTM cette année. Avec René, Kelvin et Ricardo, nous avons trois pilotes qui peuvent tous se battre pour le titre. Malgré son jeune âge, Ricardo a déjà plusieurs années d’expérience avec l’Audi R8 LMS et est l’un des pilotes les plus rapides de cette voiture. Et je pense que sa personnalité s’accorde aussi très bien avec nous. », a déclaré Thomas Biermaier, PDG d’ABT et directeur de l’équipe.

« L’équipage de notre troisième voiture a eu une saison DTM 2021 assez frustrante. Maintenant, leurs yeux brillent à nouveau. Je suis sûr que Ricardo a le talent nécessaire pour s’imposer en DTM et peut devenir un grand joueur. Chez ABT, nous sommes tous impatients de courir avec lui. », a déclaré Hans-Jürgen Abt.

L’accord a été mis en place par Christian Scherer, qui, avec son groupe Scherer, est l’un des partenaires commerciaux les plus importants d’ABT Sportsline. « La famille de Ricardo possède une concession automobile en Suisse. C’est comme ça qu’on s’est rencontré fin 2019. Depuis, j’ai essayé de soutenir Ricardo au maximum. Je suis très heureux que nous ayons pu l’attirer en tant qu’ambassadeur et pilote de Scherer Sport. », explique le PDG Christian Scherer.

Ricardo Feller fera ses débuts en DTM à Portimão (Portugal) fin avril prochain. Au total, huit événements avec deux courses chacun sont programmés dans le DTM 2022.

Photos : ABT Sportsline