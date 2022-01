Un Porsche Taycan Turbo S en tant que nouveau safety car pour la Formule E

Un Porsche Taycan au design distinctif est la nouvelle voiture de sécurité de la série de courses électriques innovantes pour 2022. Le véhicule fêtera ses débuts sur circuit lors de la manche d’ouverture de la saison de Formule E les 28 et 29 janvier à Diriyah, en Arabie saoudite.

Conçue pour être plus qu’une simple voiture de sécurité de Formule E, la peinture saisissante du Porsche Taycan Turbo S arbore les couleurs des onze équipes participant au Championnat, ainsi que les couleurs de la FIA et de la Formule E. Elle symbolise l’engagement de toutes les personnes impliquées en Formule E et la voie commune vers l’avenir de la course automobile 100% électrique. En même temps, elle donne une expression visuelle des valeurs sociales telles que la diversité et la communauté. Son numéro 22 récompense la performance des 22 pilotes qui disputent la série cette saison.

« Nous sommes fiers que la Formule E ait confié cette tâche à une Porsche, qui est importante pour la sécurité de ses pilotes. Avec le Taycan Turbo S comme voiture de sécurité officielle, nous apportons une contribution importante à la sécurité sur piste et soulignons également l’importance de la Formule E pour Porsche Motorsport. Le design distinctif illustre notre engagement envers le succès futur de cette série de course innovante. Bien que nous soyons rivaux sur la piste, nous diffusons ensemble ce message dans le monde. De plus, nous espérons que cela nous permettra également de toucher une cible plus jeune qui n’est pas encore fan de sport automobile. », a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« La Formule E est ravie que le Porsche Taycan Turbo S serve de voiture de sécurité du championnat à partir de la saison 8. Le Porsche Taycan Turbo S est le summum des véhicules électrifiés hautes performances et illuminera les circuits urbains de la Formule E à travers le monde. Lors de la conception de la voiture de sécurité de Formule E, Porsche a réinventé la fonction critique de sécurité sur piste pour en faire un symbole puissant de l’engagement du championnat envers un avenir électrifié et de l’unité des concurrents du championnat du monde de Formule E ABB FIA. », a déclaré Jamie Reigle, PDG de la Formule E.

Grâce à sa maniabilité et sa sécurité ainsi qu’à sa puissance allant jusqu’à 560 kW (761 ch), le Porsche Taycan Turbo S est le choix idéal dans le rôle critique d’une voiture de sécurité dans le seul championnat du monde de sport automobile entièrement électrique, la course au cœur de villes emblématiques du monde telles que Londres, Mexico, New York, Berlin, Monaco et Séoul. Avec le Launch Control, le modèle phare de la gamme Taycan accélère de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h.

La conversion du Porsche Taycan Turbo S en voiture de sécurité a nécessité l’installation d’un arceau de sécurité et de sièges baquets de course avec ceintures de sécurité à six points ainsi que de faisceaux de câbles pour l’éclairage de la voiture de sécurité et le Marelli Logger System. Des feux clignotants ont été intégrés dans les pare-chocs. Le nouveau lieu de travail de Bruno Correia (Portugal), pilote de longue date de la voiture de sécurité FIA Formula E, a également été équipé d’un extincteur et d’un système de communication de haute technologie. En conséquence, le véhicule de sécurité répond à toutes les exigences de service dans une série hautement compétitive telle que le championnat du monde de Formule E ABB FIA.

Photos : Porsche