Hankook Ventus Prime 4 : un pneu premium alliant confort et performance

Hankook lance le nouveau pneumatique Ventus Prime 4 offrant une nette amélioration sur un mix de performances élevées par rapport à son prédécesseur : sécurité, confort et caractéristiques environnementales.

De Ventus Prime 3 à Prime 4 – une success story

Ce nouveau profil succède au Ventus Prime 3, le pneumatique Hankook le plus vendu en Europe à ce jour (plus de 20 millions d’unités depuis 2015), qui avait à l’époque redéfinit les normes en matière de freinage sur sol mouillé, de résistance au roulement et de tenue de route sur sol sec. De nombreux médias internationaux spécialisés l’ont attesté au fil des années, à l’issue de tests de pneumatiques indépendants. À deux reprises (2016, 2018), le Ventus Prime 3 a remporté ce qui est probablement le plus grand test de pneumatiques été d’Europe, réalisé par Auto Bild avec plus de 50 concurrents. Le profil confort premium de Hankook a également obtenu la note la plus élevée en 2018 lors du test international de pneumatiques réalisé par le club automobile ADAC et ses partenaires européens. Dans le prestigieux secteur de l’équipement d’origine, ce pneumatique a également su impressionner de nombreux constructeurs automobiles par ses performances. De nombreux modèles de véhicules Audi, Ford, Hyundai, MINI, Seat, Skoda et Volkswagen ont été, et sont encore aujourd’hui, équipés du Ventus Prime 3.

« Nos ingénieurs ont réussi à améliorer encore les excellentes performances du Ventus Prime 3. Nous pouvons désormais proposer à nos clients une nouvelle génération de produits offrant encore davantage de sécurité et de confort. Nous sommes convaincus qu’avec le Ventus Prime 4, notre entreprise a développé un successeur – parfaitement réussi – au pneumatique Hankook le plus vendu en Europe. », a déclaré Sanghoon Lee, Président de Hankook Tire Europe.

Les caractéristiques du Ventus Prime 4

Le composé de gomme à haut potentiel kilométrique du Hankook Ventus Prime 4 lui permet d’atteindre des performances kilométriques supérieures de plus de 20% à celles de son prédécesseur. La combinaison innovante de matériaux permet une plus grande rigidité des blocs de bande de roulement, ce qui se traduit par une résistance au roulement réduite et une vitesse d’usure moindre. Des polymères plus fonctionnels assurent une liaison chimique plus forte entre les matériaux. Dans son ensemble, la matrice de mélange modifiée a une teneur en silice plus élevée. En plus d’une usure nettement réduite, cela permet d’améliorer significativement le comportement, en particulier sur sol mouillé. Pour améliorer encore davantage les performances, les ingénieurs de Hankook ont non seulement revu le composé du pneumatique, mais également la conception du profil et son contour pour une zone de contact uniforme. D’une part, cela minimise l’usure, en particulier sur les bords extérieurs de la bande de roulement, et d’autre part, cela garantit des performances de freinage exceptionnelles, en particulier sur sol mouillé. Grâce à de nouveaux polymères, une proportion plus élevée en silice, un nouveau procédé de mélange et l’utilisation d’huiles naturelles, le pneumatique bénéficie d’une abrasion réduite, ce qui se traduit par une augmentation des performances kilométriques.

Klaus Krause, responsable du centre technique Hankook Europe à Hanovre, a déclaré : « Notre objectif était d’améliorer les propriétés d’usure en particulier, sans pour autant faire de compromis sur d’autres critères. Avec cette nouvelle génération de pneumatiques, le Ventus Prime 4, nous avons réussi. Nous avons augmenté la durabilité du pneumatique d’environ 20% tout en obtenant des propriétés de tenue de route, de confort et de résistance au roulement encore meilleures. »

Meilleure tenue de route même sur sols secs

Un comportement encore plus direct sur sol sec faisait également partie des spécifications des développeurs Hankook et était l’objectif de nombreux essais sur route dans le nouveau centre de tests Hankook d’Idiada en Espagne. Bien que, sur le modèle de pneumatique précédent, les bords rectangulaires des sillons de la bande de roulements avaient tendance à s’écraser et à déséquilibrer le pneumatique lors de fortes accélérations, sur le Ventus Prime 4, les bords sont arrondis, ce qui empêche ce phénomène. Cela garantit une bonne tenue de route même dans les virages à grande vitesse et limite la formation d’usures irrégulières. La technologie « Zigzag 3D Trend Technology » utilisée pour la première fois sur les pneumatiques été Hankook, améliore la tenue de route sur sol sec car elle permet une meilleure efficacité de déformation afin d’avoir une meilleure zone de contact de la bande de roulement suivant sa déformation.

Réduction du bruit selon le principe de la chambre anéchoïque (chambre sourde)

Les ingénieurs ont augmenté le confort sonore en éliminant de nombreuses sources de bruit potentielles. Klaus Krause a ajouté : « Nous avons utilisé le même principe que celui utilisé pour créer des chambres sourdes, à savoir la paroi d’une chambre anéchoïque. La réflexion du son sur les parois intérieures de la chambre est considérablement réduite grâce à un revêtement composé d’un matériau absorbant. Avec le Ventus Prime 4, nous avons doté les parois des sillons de la bande de roulement d’une structure 3D radiale en biseau qui fonctionne exactement selon ce principe et absorbe les réflexions sonores entre les blocs. » En fait, le bruit de roulement du modèle Hankook Ventus Prime 4 – en fonction de la vitesse – a été réduit d’une valeur pouvant atteindre 2,5 dB(A) lors de mesures comparatives du laboratoire Hankook. Cela correspond à un volume sonore perçu réduit d’environ 20%. Une autre caractéristique qui permet de réduire le bruit est le nombre plus élevé de points de contact de la bande de roulement améliorant la régularité et la rondeur du pneumatique. Avec le modèle antérieur, le Ventus Prime 3, 70 points de contact composent la bande de roulement du pneumatique, alors qu’un Ventus Prime 4 de même taille en compte 80. Cette optimisation de la rondeur permet également d’avoir une conduite plus confortable. Cette technique d’optimisation de la rondeur se traduit également par un comportement de roulage globalement plus confortable.

Disponibilité & dimensions

Lors de son lancement sur le marché, le nouveau pneu été Hankook Ventus Prime 4, ainsi que sa variante SUV Ventus Prime 4 X, sont disponibles dans 67 dimensions du 16 au 20 pouces, dans des largeurs de sections de 195 à 255 mm, avec des rapports de flanc de 40 à 65 et des indices de vitesse allant de H à Y.

Photos : Hankook