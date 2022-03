Hankook iON – Une nouvelle gamme mondiale de pneumatiques pour véhicules électriques

En mai 2022, le manufacturier de pneumatiques premium Hankook lancera iON, sa première gamme de pneumatiques (été, hiver, 4 saisons) spécialement développée pour les véhicules électriques. En adoptant cette approche, l’entreprise souhaite contribuer à l’avancement de la transition de la mobilité vers des véhicules à zéro émission. Les caractéristiques de développement du nouveau pneumatique iON incluent une résistance au roulement significativement réduite, avec notamment un bruit de roulement nettement atténué ainsi qu’une résistance à la déformation et à l’usure optimale. Par rapport aux pneumatiques classiques, cela se traduit par une plus grande autonomie par charge de batterie et une expérience de conduite réellement plus agréable pour les conducteurs de voitures électriques. De plus, les nouveaux produits Hankook iON sont spécialement conçus pour les véhicules électriques puissants qui possèdent des couples moteurs élevés instantanément restitués aux pneumatiques.

Sanghoon Lee, Président de Hankook Tire Europe, a déclaré : « Avec le lancement de cette nouvelle famille de pneumatiques iON, notre entreprise répond à la croissance rapide de la demande en véhicules électriques et au besoin associé de pneumatiques adaptés, y compris pour les besoins de remplacement. Grâce à une meilleure autonomie par charge de batterie, cette nouvelle génération de pneumatiques contribuera à optimiser encore davantage la performance des véhicules électriques au quotidien. »

Selon les prévisions du service d’information IHS Markit, la part mondiale des automobiles électriques à batterie dans les ventes totales de véhicules augmentera de 36,6% par an, pour passer de la part de marché actuelle de 6,4% à 29,5% d’ici 2028. Dans la mesure où les pneus Hankook iON permettent de parcourir plus de kilomètres par charge de batterie que les pneumatiques standards, ils contribuent également, de manière significative, à la réduction des émissions de C02 au sein du trafic routier.

Transfert de technologie entre le sport auto électrique et la route

Hankook étant l’un des principaux équipementiers mondiaux de véhicules électriques pour des marques premium, les ingénieurs en développement Hankook ont déjà prouvé à de nombreuses reprises leur expertise dans ce secteur exigeant. Les pneumatiques Hankook destinés à l’équipement d’origine et optimisés pour l’électromobilité sont déjà utilisés par Audi, BMW, Porsche, VW et d’autres grandes marques. À partir de la saison 2022/2023, le manufacturier de pneumatiques premium démontrera également l’expertise technique qu’il a acquise dans les domaines de l’amélioration de la durabilité et de la conduite haute performance, en tant qu’équipementier dans le sport auto électrique, choisi par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

Les nouveaux pneumatiques iON répondent aux exigences quotidiennes des pneumatiques pour véhicules électriques grâce à un ensemble de caractéristiques techniques. Plus particulièrement, Hankook a réussi à contourner le problème de la masse plus élevée des véhicules électriques – due au poids considérable des batteries – avec une capacité de charge plus élevée. Entre autres choses, les fibres d’aramide ultra-résistantes contrecarrent efficacement les forces de déformation causées par le couple particulièrement élevé des véhicules électriques. Le composé de la bande de roulement, qui contient une forte proportion de résine naturelle, assure également une durabilité exemplaire et une usure réduite. Une autre particularité du nouveau composé est sa forte teneur en huiles naturelles. Cela rend non seulement les produits iON plus durables dans l’ensemble, mais a également un effet positif sur le kilométrage des pneumatiques.

Une conduite nettement plus silencieuse

Un autre objectif de développement était de concevoir des pneumatiques qui fonctionneraient aussi silencieusement que possible. La technologie Hankook sound absorber, combinée au motif spécifique de la bande de roulement des produits iON, réduit considérablement le bruit à l’intérieur du véhicule.

Klaus Krause, responsable du centre technique Hankook Tire Europe à Hanovre, a d&claré : « Nous sommes particulièrement fiers que le nouveau pneumatique été Hankook iON ait obtenu la note de A/A/A sur le label pneumatique Européen. Cela correspond aux performances les plus élevées en termes de résistance au roulement, d’adhérence sur sol mouillé et de bruit des pneumatiques. »

Disponibilité, gamme et dimensions

Les pneus iON seront disponibles en trois versions lors de leur lancement sur le marché, dans des dimensions comprises entre 18 et 22 pouces : en Europe à partir de mai 2022 avec le pneumatique été Hankook Ventus iON S et, à partir de septembre 2022, pour la saison hivernale avec le Hankook Winter i*cept iON. Le pneumatique toutes saisons Hankook Ventus iON A sera disponible pour le marché nord-américain. D’autres modèles spécifiques sont en préparation.

Photos : Hankook