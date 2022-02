Falken Motorsports engage 2 Porsche 911 GT3 R aux 24H du Nürburgring 2022

La livrée emblématique bleu sarcelle et bleu Falken reviendra à nouveau dans «l’enfer vert» pour la saison 2022, Falken Motorsports annonçant qu’elle engage deux Porsche 911 GT3 R et une écurie de huit pilotes sur la Nordschleife pour la course annuelle des 24 Heures du Nürburgring et des manches des Nürburgring Endurance Series (NLS).

La gamme de pilotes pour le programme 2022 de Falken est une fois de plus un mélange fort de jeunesse et d’expérience mené par les habitués de Falken Klaus Bachler, Sven Müller et Martin Ragginger. Bachler pilote pour Falken depuis 2017 et a participé à la première victoire de Falken au classement général sur la Nordschleife en 2018 dans la NLS (anciennement VLN) avec Ragginger.

Ragginger fait partie intégrante de l’équipe. Le pilote autrichien est en compétition avec Falken au Nürburgring depuis que l’équipe est devenue une équipe cliente de Porsche en 2011. Cette année, Ragginger se lancera dans sa 12ème campagne sur la Nordschleife et vise toujours une victoire au général aux 24 Heures du Nürburgring.

Il en va de même pour le pilote d’usine Porsche Sven Müller, qui fait également partie de l’équipe Falken depuis plusieurs années. Le pilote âgé de 30 ans a plusieurs podiums avec l’équipe, le plus récemment lors de la finale de la saison de l’année dernière lorsqu’il a raté de peu la victoire au général avec Martin Ragginger.

Ces habitués de Falken recevront le soutien de cinq autres pilotes GT extrêmement performants au cours de l’année. L’un d’eux est le nouveau venu de l’équipe Jaxon Evans, qui a obtenu son permis de course de la Nordschleife l’année dernière. Alors que le Néo-Zélandais est nouveau sur le circuit du Nürburgring, il possède une riche expérience de course avec Porsche dans le monde entier. Ces dernières années, Evans a remporté des succès dans des compétitions monomarques, notamment la Mobil 1 Porsche Supercup, une série de soutien du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

Le pilote de développement Porsche Lars Kern poursuit sa relation avec Falken en 2022 après avoir rejoint l’équipe à la fin de la saison 2021. Chez lui sur la Nordschleife, il a établi de nombreux records du tour sur le « Green Hell ». Le Belge Alessio Picariello revient également après avoir concouru avec Falken l’an dernier en NLS et fait ses débuts aux 24 Heures du Nürburgring.

Le Français Patrick Pilet et l’Allemand Macro Seefried complètent la formation. Pilet a soif de plus de succès avec Falken après avoir obtenu de solides résultats il y a deux ans avec le fabricant de pneus japonais. Seefried partage le même niveau d’ambition à son retour dans l’équipe. Largement considéré comme un spécialiste du GT3, il a déjà couru dans une variété de voitures sur la Nordschleife, dont une BMW M6 GT3 engagée par Falken Motorsports en 2017.

La composition des pilotes variera au cours de la saison et sera annoncée avant chaque course. Le début de la saison des Nürburgring Endurance Series est prévu pour le 26 mars 2022. Le point culminant de l’année, la légendaire course de 24 Heures au Nürburgring, aura lieu du 25 au 29 mai 2022.

Photos : Falken