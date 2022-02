VW ID.3 Active – Une série spéciale lancée suite à la pénurie de composants

Afin de fluidifier et d’optimiser la production de son ID.3, Volkswagen simplifie son offre et lance une série spéciale bien équipée : la VWID.3 Active, basée sur le pack batterie/moteur Pro Performance (58 kWh/204 ch) et comprenant notamment des équipements de style et de confort et de nombreuses technologies d’infotainment et d’assistance à la conduite.

La priorité de la marque Volkswagen est de proposer une offre livrable à ses clients dans les meilleurs délais malgré les restrictions liées à la pénurie de micro-processeurs.

La série spéciale ID.3 Active dispose des équipements intérieurs et extérieurs suivants :

Pack Confort

– Sellerie en Art Velours et similicuir

– Sièges avant chauffants et réglable en hauteur

– Volant capacitif multifonction et chauffant

– Eclairage d’ambiance personnalisable (30 couleurs)

Pack Infotainment

– Système de navigation & Infotainment Discover Pro 10″ avec « Services de streaming et radio via Internet »

– Interface téléphonique Bluetooth Confort avec fonction de recharge par induction

Pack Assistance comprenant

– Système d’ouverture et de fermeture sans clé à distance Keyless Access Advanced

– Caméra de recul Rear View

– Intelligent Park Assist – Fonction de stationnement automatique

– Système proactif de protection des occupants – Pre Safe Assist

– Alarme antivol – Protection volumétrique et anti-soulèvement

L’extérieur de la série spéciale Active s’habille de jantes en alliage 18″ East Derry et de vitre sur teintées à l’arrière.

De nombreuses assistances à la conduite équipent également la série spéciale ID.3 Active, telles que :

– ACC – Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (avec limiteur de vitesse)

– Lane Assist – Assistant au maintien dans la voie avec correction de trajectoire

– Front Assist – Système de surveillance périmétrique avec fonctions de freinage d’urgence en ville et détection des piétons

– Turn Assist : Freinage d’urgence d’intersection

– Sign Assist : Système de détection de la signalisation routière

– Park Pilot : Système d’aide au stationnement avant et arrière avec signaux sonores et visualisation de la distance des obstacles sur l’écran.

– Car2X : la fonction Car2X utilise les informations des autres véhicules présents dans un périmètre pouvant s’étendre jusqu’à 800 mètres, ainsi que les signaux des infrastructures de transport pour avertir le conducteur et transmettre ces avertissements à d’autres véhicules équipés de la fonction Car2X.

La Volkswagen ID.3 Active se veut connectée grâce au nouveau software 3.0, l’application We Connect ID., les mises à jour à distance Over-The-Air et l’AppConnect sans fil (Apple CarPlay et Android Auto).

La série spéciale ID.3 Active est disponible en France dès à présent à partir de 44 680 euros TTC. En parallèle, l’ancienne gamme ID. reste disponible en stock dans le réseau de distribution Volkswagen.

Photos : Volkswagen