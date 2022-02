Porsche TAG Heuer Esports Supercup – Pinto remporte le sprint, Ellis la course principale à Barcelone

Diogo C. Pinto est le nouveau leader de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2022. Le pilote portugais de l’équipe Redline a remporté la course de sprint sur le Circuit de Barcelona Catalunya et a marqué des points critiques de la course principale après une charge fougueuse à travers le peloton. La deuxième manche de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup sur la plate-forme de simulation iRacing a procuré des sensations fortes et des débordements. Grâce à une performance disciplinée dans la version virtuelle de la Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch, le Britannique Kevin Ellis Jr. a pris le drapeau en tant que vainqueur de l’événement principal. Pour la quatrième saison du PESC, la voiture de course monomarque est basée sur le dernier modèle de la génération 992.

Courses de sprint et principale

Lors de la première course de neuf tours sur la version numérique de 4,655 kilomètres du circuit de Formule 1, Diogo C. Pinto s’est montré imparable : en tant que pilote le plus rapide des qualifications, le pilote portugais a transformé la pole position en une victoire serrée. Au volant de l’équipe Redline, il a tenté toutes les astuces pour se débarrasser d’Alejandro Sánchez (MSi eSports) qui traînait dans le sillage de sa Porsche 911 GT3 Cup. Au drapeau, seulement 0,083 seconde séparait l’Espagnol de Pinto. Sanchez avait profité d’incidents au deuxième tour, qui avaient fait perdre des positions importantes à l’Australien Dayne Warren (Coanda), au Britannique Charlie Collins et à l’Américain Zac Campbell (tous deux VRS). En conséquence, le pilote français Coanda Jeremy Bouteloup et l’Allemand Maximilian Benecke (Team Redline) ont chamboulé le classement. Peter Berryman (Apex Racing Team), Campbell et Jamie Fluke (Apex Racing Team) occupaient les positions cinq à sept, Kevin Ellis Jr. se classant huitième – ainsi, le pilote virtuel britannique de l’équipe Apex Racing a pris le deuxième événement sur le circuit de Barcelone depuis la pole position.

Dans la course principale sur le circuit du Grand Prix d’Espagne, le deuxième tour a une fois de plus joué un rôle décisif dans le résultat : Charlie Collins a été poussé par l’arrière lors du freinage du virage 10, il a touché les barrières et a filé sur la piste, sabordant l’ex-champion Sebastian Job (Red Bull Racing eSports) Pinto, Sanchez, Graham Carroll (Red Bull Racing eSports), Warren, Collins et Berryman de la piste. Pinto a finalement réussi à minimiser les dommages à ses aspirations au championnat avec la 14ème place.

En tête de peloton, cela a laissé la voie de la victoire libre à Kevin Ellis Jr., qui a habilement défendu son avance face à son coéquipier Fluke ainsi qu’à Campbell, Benecke et Bouteloup. En sixième place, Cooper Webster (Red Bull Racing Esports) a de nouveau franchis le drapeau en tant que meilleure recrue – l’Australien était parti de la douzième place sur la grille. Le pilote Coanda Ayhancan Güven a terminé neuvième après une charge louable à travers le peloton. Dans le premier tour, le pilote sous contrat Porsche courait en P18. En tant que vainqueur de la course principale d’ouverture de la saison à Hockenheim, Güven s’était rendu à Barcelone en tête des points.

Après le deuxième des dix week-ends de course du calendrier Porsche TAG Heuer Esports Supercup, Diogo C. Pinto s’est hissé en tête du classement avec 112 points. Ayhancan Güven se classe désormais troisième avec 99 points derrière Jeremy Bouteloup, qui envisage de se retirer de l’esport professionnel à la fin de cette saison.

Victoires All-Star pour Jimmy Broadbent et Xabier Sanchez

Dans le programme de soutien de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup, Jimmy Broadbent a remporté la première course All-Star. Le créateur de contenu britannique a profité du départ tumultueux pour passer de P7 en tête et le défendre jusqu’au drapeau au cours des dix tours suivants. La deuxième place est revenue au Tchèque Jaroslav « Jardier » Honzik devant l’Australienne Emily « Emree » Jones, partie en pole position. L’as de l’IndyCar Tony Kanaan a terminé la première course à la cinquième place. Le pilote d’usine Porsche Laurens Vanthoor s’est retrouvé empêtré dans un accident au départ et s’est retrouvé loin derrière.

La composition de la grille pour la deuxième course était dans l’ordre inverse des résultats de la course précédente. Xabier « Heikki360ES » Sanchez a bien utilisé son avantage pour décrocher une victoire. Cependant, l’Espagnol a d’abord dû repousser les attaques répétées de Laurens Vanthoor, entre autres. Au troisième tour, le Belge a perdu beaucoup de terrain après un coup de coude avec Dan « Suzuki » Sosulski et a finalement franchi la ligne d’arrivée en huitième position. Par conséquent, Sosulski s’est hissé à la deuxième place. Sa tentative infructueuse de dépasser Sanchez à plusieurs mètres de la ligne d’arrivée a ouvert la porte à Emily Jones, qui a ainsi terminé deuxième. Derrière Sosulski, Tyson « Quirkitized » Meier et Matt Malone occupaient les positions quatre et cinq.

Les résultats du vote en ligne sont tombés : Sao Paulo accueille le troisième tour

Les dés ont été jetés et les fans ont pris leur décision via un vote en ligne : la troisième manche de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2022 se disputera sur l’Autódromo José Carlos Pace le 5 mars prochain. Le circuit de Formule 1 de 4,309 kilomètres à la périphérie de la métropole brésilienne de São Paulo est également connu sous le nom d' »Interlagos » en raison des deux lacs qu’il traverse. Contrairement à la plupart des autres circuits, les pilotes de simulation doivent affronter le circuit de montagnes russes dans le sens inverse des aiguilles d’une montre dans leur 911 GT3 Cup numérique. Il y a un an, le champion en titre Joshua Rogers a jeté les bases de son deuxième titre en remportant la course de sprint, le Britannique Kevin Ellis Jr. étant le vainqueur de la course principale. Ellis concourt à nouveau pour l’équipe Apex Racing cette année et fait partie des favoris. Rogers ne participe pas à la compétition cette année.

Des influenceurs bien connus de la scène e-sport ajouteront à nouveau à l’excitation de la troisième manche de la saison au Brésil avec deux courses All-Star.

Résultats

Barcelone, course de sprint

1. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

2. Alejandro Sánchez (E/MSI eSports)

3. Jérémy Bouteloup (F/Coanda)

4. Maximilien Benecke (D/Team Redline)

5. Peter Berryman (GB/Apex Racing Team)

Barcelone, course principale

1. Kevin Ellis (GB/Apex Racing Team)

2. Jamie Fluke (GB/Apex Racing Team)

3. Zac Campbell (États-Unis/VRS)

4. Maximilian Bennecke (D/Team Redline)

5. Jérémy Bouteloup (F/Coanda)

Classement après 2 des 10 manches de championnat

1. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 112 points

2. Jérémy Bouteloup (F/Coanda), 108 points

3. Ayhancan Güven (TR/Coanda), 99 points

Photos : Porsche