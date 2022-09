Porsche 928 Restomod par Nardone Automotive

Cocorico ! Un nouveau préparateur automobile français, Nardone Automotive, a dévoilé sa propre interprétation moderne de la Porsche 928 qu’il va commercialisé à partir de 2024.

Apparue en 1977 et commercialisée jusqu’en 1995, la Porsche 928 est une grande GT à 4 vraies places ayant une personnalité atypique. Longtemps boudée, elle est revenue sur le devant de la scène depuis quelques années, ayant célébré en 2017 son 40ème anniversaire.

Alors que différents préparateurs se concentrent sur différentes générations de la 911, aucun n’a proposé un restomod sur la Porsche 928. C’est désormais chose faite via Nardone Automotive, basée à Aix-En-Provence et fondée par Thierry Nardone – passionné par les Porsche dites « transaxle » (924, 944, 928, 968). Cette 928 est son premier projet.

Pour réaliser son rêve, Thierry Nardone s’est entouré de partenaires du plus haut niveau, véritables maîtres professionnels dans les domaines du design, de l’habillage intérieur, de l’ingénierie, du développement moteur : Studio BorromeodeSilva à Milan et Podium Advanced Technologies à Pont St. Martin, les mêmes entreprises qui ont conçu et construit les « Delta Integrale » d’Automobili Amos.

La Porsche 928 a été modernisée tout en gardant ses caractéristiques d’origine : style lisse, élégance, modernité. La 928 Restomod par Nardone Automotive est une GT raffinée et excitante qui allie confort, performances et luxe.

Depuis 2022, Nardone Automotive propose une série de modifications à la Porsche 928 pour la transformer en une GT spéciale et sur mesure : modification de la carrosserie en matériaux composites avec des ailes musclées, feux avant et arrière spécifiquement conçus, jantes forgées de 18 pouces équipées de pneus Michelin Pilot Sport 5 réinterprétant les anciennes jantes en 16 pouces.

L’intérieur a également été entièrement revu : habillage en cuir Foglizzo et en Alcantara, infodivertissement intègrant le système Porsche Classic Management (PCCM) associé à un système Hi-Fi de luxe et à Apple CarPlay.

D’un point de vue technique, la Porsche 928 de Nardone Automotive est motorisée par un huit cylindres en V développant 400 ch via un nouveau calculateur et couplé à la boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses d’origine, modifiée en une version manuelle à 6 rapports avec un différentiel à glissement limité. Enfin, la configuration du châssis utilise des essieux et des fusées avant et arrière redessinés, une suspension électronique à commande active, des freins plus gros et une direction assistée électrique adaptative.

Les premières livraisons de la Porsche 928 par Nardone Automotive sont attendues en 2024.

Photos : Nardone Automotive