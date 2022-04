Formule E – Les Porsche 99X Electric prêtes pour le E-Prix de Monaco 2022

La course la plus prestigieuse de l’année pour l’ABB FIA Formula E World Championship se déroule dans les rues de Monaco, le samedi 30 avril 2022. Dans le cadre pittoresque de la Principauté sur la Côte d’Azur avec son circuit de Grand Prix de renommée mondiale, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E rivalise avec deux voitures de course Porsche 99X Electric. Les pilotes sont Pascal Wehrlein (#94), qui a remporté cette année au Mexique la première victoire de Porsche dans l’innovante série de courses électriques, et André Lotterer (#36).

La 6ème manche sera disputée dans l’espace urbain central le plus cher du monde et lancera des défis particuliers aux pilotes et aux équipes. Les rues seront fermées pour la course de Formule E tôt samedi matin, et ce n’est qu’alors que les jardinières, les parcmètres et les panneaux de signalisation seront déplacés. Il n’y aura pas de shakedown pour les 22 voitures pour vérifier la piste. Au lieu de cela, ils bénéficient de deux courtes séances d’essais libres pour finaliser la configuration de la piste exigeante avec ses virages légendaires comme Sainte Dévote, Casino et Mirabeau, et la section spectaculaire à travers le tunnel du port. Commence alors la chasse à la pole position.

L’équipe Porsche a récemment remporté des points critiques au championnat à Rome, ce qui a propulsé l’équipe au classement des équipes jusqu’à la deuxième place. C’est la deuxième fois que l’équipe courra à Monaco. « Les exigences envers les pilotes sont extrêmement élevées. Il y a très peu de zones de dégagement, et pour faire un tour rapide, il faut utiliser chaque centimètre de la piste. », a déclaré Florian Modlinger, directeur de l’équipe d’usine de Formule E.

Questions-réponses sur l’E-Prix de Monaco à Florian Modlinger

Qu’est-ce qui fait de Monaco le point culminant de la saison et quelle est l’importance de ces sites prestigieux pour la Formule E ?

« Monaco est toujours un point culminant grâce à son atmosphère fantastique et son tracé de piste stimulant. De plus, cette année, nous assisterons à une première mondiale avec la voiture Gen3. Des sites comme Monaco sont très importants pour la Formule E. La course extrêmement excitante de la saison dernière avec d’innombrables dépassements a démontré à quel point la Formule E et le tracé de Monaco vont bien ensemble. »

Quelles idées et motivations l’équipe emporte-t-elle avec elle de Rome à Monaco ?

« Après Diriyah et Mexico, Rome était la première course sur un circuit urbain traditionnel cette saison. Nous avons donc montré que nous sommes une force avec laquelle il faut compter sur ces pistes également. Nous devons maintenant tirer parti de cela et défier les équipes qui réussissent sur de telles pistes en réalisant une solide performance. »

Le circuit urbain de Monaco

Le circuit du Grand Prix en Principauté est long de 3,337 kilomètres. Ce circuit urbain historique avec ses 19 virages n’a pratiquement pas de zones de dégagement – à la place, il y a des murs et des barrières qui ne pardonnent pas la moindre erreur de conduite. Une gestion efficace de l’énergie et une concentration totale du début à la fin sont essentielles – c’est le seul moyen pour les 22 voitures de s’en tenir à la ligne de course et de naviguer avec succès dans le labyrinthe sinueux entre gratte-ciel de luxe et boutiques haut de gamme. Avec sa combinaison de virages parfois très serrés et de passages rapides, le Circuit de Monaco est le lieu idéal pour les exigences particulières de la Formule E.

Photos : Porsche