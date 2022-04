Formule E – Porsche ne rencontre pas le succès attendu à Rome

Solide performance d’équipe dans la Ville Éternelle ce week-end à l’E-Prix de Rome avec André Lotterer (#36) et Pascal Wehrlein (#94) qui ont permis à l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team de remporter le titre. Une course 5 passionnante du championnat du monde de Formule E ABB FIA, a vu Lotterer prendre le drapeau à la quatrième place après avoir mené le peloton pendant un certain temps sur le Circuito Cittadino dell’EUR. Wehrlein a terminé à la sixième place.

Course 5

Lors des qualifications, André Lotterer a atteint les demi-finales et a commencé la course depuis la troisième place sur la piste de 3,380 kilomètres – la plus longue du calendrier de la Formule E. Au volant de sa Porsche 99X Electric, il suivait le rythme du groupe de tête. Lors de l’activation du mode Attaque – huit minutes à chaque fois dans cette course – il a perdu une position mais a réussi à se frayer un chemin jusqu’à la deuxième place. Alors qu’il ne restait que douze minutes, il s’emparait de la tête grâce à un dépassement sensationnel. Sur une longue période, il a conservé la première place, mais a perdu son avantage en raison d’une phase de voiture de sécurité et a dû laisser passer des concurrents après le redémarrage.

Lorsque la voiture de sécurité est à nouveau déployée, il n’est plus en mesure de défier les premiers. Reprenant la course depuis la septième place sur la grille, son coéquipier Pascal Wehrlein a finalement conclu la course à la sixième place après de nombreux duels difficiles pour les positions derrière le groupe de tête.

Au classement des pilotes de la série de courses 100 % électriques, André Lotterer se classe sixième avec 43 points après cinq des 16 courses. Pascal Wehrlein est septième à un point seulement. Au classement par équipes, le TAG Heuer Porsche Formula E Team remonte à la deuxième place avec 85 points.

Commentaires sur l’E-Prix de Rome, Course 5

Florian Modlinger, Director Factory Motorsport Formula E : « Ce n’était pas exactement ce à quoi nous nous attendions après nos solides performances en qualifications. Nous sommes bien sortis de la ligne dans la course et nous nous sommes progressivement frayé un chemin à travers le peloton. André a même pris les devants. Il réussit à s’écarter de ses poursuivants mais la voiture de sécurité met un frein aux travaux. Du coup, André a perdu son avantage et s’est laissé distancer après la relance. Il y a eu une autre phase de voiture de sécurité après cela, donc nous n’avons pas pu continuer le combat dans la phase finale. Ce fut une course difficile pour Pascal avec de rudes batailles derrière le peloton de tête. Bien que nous ayons gagné 20 points et que nous ayons amélioré notre classement au classement par équipes, nous ne sommes pas totalement satisfaits du déroulement de notre course. Nous aurions certainement pu faire plus aujourd’hui. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la préparation de Monaco, où nous essaierons de revenir encore plus forts. »

André Lotterer, pilote d’usine Porsche (n°36) : « Une quatrième place et des points corrects. Je ne suis pas entièrement satisfait de cela. Quand on part de P3 et qu’on est en tête, on espère évidemment un meilleur résultat. Mais la course ne s’est pas bien passée pour nous. Je devais surveiller attentivement ma consommation d’énergie, mais comme je l’ai dit, nous avons gagné des points précieux et marquer régulièrement est particulièrement important dans ce championnat du monde compétitif. Maintenant, j’attends avec impatience ma course à domicile à Monaco. »

Pascal Wehrlein, pilote d’usine Porsche (n°94) : « Selon moi, c’était une course assez chaotique. Je n’ai pas pu utiliser mon mode Attaque car la voiture de sécurité est sortie à ce moment-là. C’était très malheureux et j’ai perdu le contact avec le front. Au redémarrage, j’ai voulu doubler un concurrent, mais ils ont shunté ma voiture et j’ai perdu des positions. Vu sous cet angle, la sixième place est toujours un bon résultat, mais nous aurions pu faire beaucoup plus. Beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme prévu aujourd’hui. »

6ème course à Monaco

La prochaine course de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E aura lieu le 30 avril 2022 avec l’E-Prix de Monaco, la sixième manche du championnat du monde de Formule E ABB FIA.

Photos : Porsche