Miniature Porsche 911 RSR 3.8 Type 964 au 1:18 par GT Spirit – GT837

Souvenez-vous : en 2017 l’un des rares exemplaires de la Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Type 964 a été mis en vente, ne totalisant que 10 km. 5 ans plus tard, GT Spirit l’a fidèlement reproduite en miniature à l’échelle 1:18, disponible sous la référence GT837.

Une reproduction d’un modèle rare

GT Spirit propose un nouveau modèle de Porsche 911 qui se démarque par sa rareté et son exclusivité. Produite à la main à Weissach à 49 exemplaires en 1993, la Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Type 964 était la version de course de la très exclusive Porsche 911 Carrera RS de route, cette dernière fabriquée à seulement 55 exemplaires.

Au début des années 1990, Porsche n’avait pas l’excellente santé financière de nos jours. Les ventes étaient en baisse et le programme sportif à l’arrêt. Afin de relancer l’activité sportive, Jürgen Barth (alors responsable du programme sportif) et Roland Kussmaul (chef de projet) ont développé un nouveau concept de voiture de sport basée sur la 911 Type 964.

L’idée de la Porsche 911 Carrera RSR 3.8 tire son patronyme « RSR » du passé sportif chez Porsche. L’objectif de cette nouvelle voiture était de lancer un programme de sport client abordable au niveau international.

Les voitures ont été construites selon des règlements du championnat ADAC GT, ainsi que des grandes courses d’endurance mondiales de 24 heures comme celles du Nürburgring, de Spa-Francorchamps et du Mans.

Ce véhicule était équipé du moteur Flat 6 M64/04 de 3,8 litres disponible en en 2 puissances : 350 ch (257 kW) avec un couple de 380 Nm, accouplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports (la même que celle de la 911 Carrera RS Type 964) et 325 ch (239 kW) avec un couple de 360 Nm pour le championnat ADAC-GT.

Extérieurement, la voiture est très proche du modèle de route, se basant sur la carrosserie de la 911 Turbo (ailes arrière élargies) avec un grand aileron caractéristique portant l’inscription RS 3.8. La voiture a été fortement allégée : portes et capot en aluminium, capot moteur en kevlar, vitres latérales plus fines. Cette Porsche de course mesure 4 275 mm de long, 1 775 mm de large et 1 270 mm de haut.

La version retenue par GT Spirit est un modèle spécial construit par le département de personnalisation de Porsche, vendue en 2017 avec seulement 10 km au compteur et dans un état neuf. La peinture était encore protégée par la paraffine salie par le temps. Cette Porsche 911 Carrera RSR 3.8 a une peinture métallisée gris Polaire.

Le châssis WP0ZZZ96ZPS496107 est une commande spéciale livrée neuve en 1993, l’un des derniers modèles produits. Cette 964 Carrera RSR se démarque par ses nombreuses options de confort (par rapport aux autre Porsche 911 Carrera RSR 3.8 qui en étaient dépouillées car dédiées à la course). Elle a également l’option crics pneumatiques permettant de lever la voiture en branchant dessus de l’air comprimé via l’embout présent sur la droite de la baie de pare-brise et le réservoir de 100 litres.

Les jantes d’origine en 3 parties en 9J x 18, fabriquées par Speedline, équipant toutes les Porsche 9111 Carrera RSR 3.8 ont été personnalisées par le département de personnalisation de Porsche en les peignant dans la couleur violet Améthyste métallisé. Les étriers de freins destinés aux énormes disques de 380 mm sont peints en or, contrastant ainsi avec la couleur des jantes.

A l’intérieur, le confort est minimal : arceau-cage permettant de protéger le pilote en cas de tonneaux, siège baquet Recaro en cuir rouge avec un harnais 6 points Schroth et un système d’extincteur.

Le bas du tableau de bord, l’arrière des sièges, l’entourage des compteurs, les poignées de portes et même les compteurs sont aussi en gris Polaire. Le reste est en rouge : plafond, tableau de bord supérieur et inférieur, colonne de direction, volant, garnitures des portes, moquette, tapis de sol et même l’arceau. Les différents éléments ont bien été miniaturisés jusqu’aux harnais et leur boucles.

La qualité des miniatures GT Spirit n’est plus à démontrer. Ce modèle est assez original et se démarque d’autres modèles 911. La combinaison de teintes est superbe même si vous n’aimez pas le gris. En regardant la miniature, de nombreux détails se dévoilent autant sur la carrosserie, sur les roues et notamment à l’intérieur fidèlement reproduit.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier retient notre attention. Sur cette Porsche 964 RSR 3.8, le nombre d’éléments sur lesquels s’attarder ne manquent pas, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Parmi eux, deux pièces attirent le regard : les clignotants avant orange qui contrastent avec la teinte gris Polaire de la carrosserie. Leur finesse et le détail de leur intérieur est stupéfiant. On croirait des vrais !

Disponibilité et prix

Commercialisée début 2022 chez les revendeurs spécialisés sous la référence GT837, la miniature GT Spirit au 1:18 de la Porsche 911 RSR 3.8 de 1993 est proposée en édition limitée au prix recommandé de 109,95 euros.

Photos : 4Legend.com