Teaser Audi Urbansphere Concept – Présentation le 19/04/2022

Après les Skysphere et Grandsphere, le troisième et dernier concept car de la lignée « sphere » – l’Audi Urbansphere – sera dévoilé le 19 avril 2022. De premières images laissent entrevoir sa forme et son intérieur.

Le futur du design et des technologies de la marque aux quatre anneaux se dévoile au travers du trio de concept cars ayant chacun une personnalité différence : découvrable, grand coupé, monospace urbain.

L’Audi Urbansphere semble avoir un long pare-brise fortement incliné débouchant sur un avant très court. Le toit est assez long et plat. Il semble être doté de portes suicides afin d’y accéder très aisément.

A l’ouverture, un éclairage d’ambiance décore la partie inférieure de l’habitacle renfermant deux rangées de sièges. L’ambiance est très chaleureuse avec du bois et des matériaux recyclés.

Rendez-vous le 19 avril 2022 à 12h00 afin de la découvrir en détail.

Photos : Audi