Audi s’apprête à restyler son e-tron avec plus d’autonomie

A l’occasion du rallye allemand E-Cannonball 2022, Audi a dévoilé en avant-première un avant-goût de son SUV électrique restylé attendu pour être commercialisé 2023. Malgré un camouflage à la décoration originale, son évolution stylistique se dévoile. Audi a également amélioré des aspects techniques dont l’autonomie pouvant atteindre 600 km.

En regardant les photos, certains détails sont flagrants : la face avant a été légèrement retravaillée avec une nouvelle calandre dotée d’un design en forme de maille. Le pare-chocs avant a des entrées d’air redessinées. Les phares évoluent avec de nouvelles innovations en matière d’éclairage.

A l’arrière, Audi équipe son gros SUV 100% électrique lancé en 2019 d’un nouveau pare-chocs avec un diffuseur inédit. Le prototype Audi e-tron bénéficie également d’un badge e-tron intégré et de feux arrière mis à jour.

De nouvelles jantes exclusives seront également proposées avec de nouvelles teintes extérieures.

Audi semble avoir fortement augmenté l’autonomie du véhicule grâce à une nouvelle batterie permettant d’atteindre les 600 km contre 440 km actuellement.

L’Audi e-tron restylé serait équipée de moteurs plus efficaces et plus puissants tout comme un système de récupération d’énergie amélioré. Une version sportive RS de l’Audi e-tron serait en préparation avec 3 moteurs, apportant un gain de puissance et de sportivité.

Photos : Audi