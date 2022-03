GT World Challenge Europe 2022 – Défense du titre avec 24 voitures Audi engagées

Audi est à nouveau l’une des marques les plus importantes de la plate-forme paneuropéenne GT du promoteur SRO (Stéphane Ratel Organisation) en 2022. Onze équipes clientes avec un total de 24 voitures de course Audi Sport participeront à l’ouverture de la saison de la série de courses SRO sur le circuit d’Imola du 1er au 3 avril 2022. Audi concourra en tant que champion en titre dans la série de courses GT3 Fanatec GT World Challenge powered by AWS ainsi que dans la série européenne GT2 et la série européenne GT4.

« Nous sommes très heureux que nos équipes clientes visent à défendre leurs titres dans les trois catégories. Dans un marché hautement concurrentiel, Audi est à nouveau parmi les constructeurs les plus solides. En plus d’une dizaine d’équipes qui nous sont fidèles depuis plus d’une décennie dans certains cas, nous accueillons également une nouvelle équipe client via Boutsen Ginion de Belgique. En termes de pilotes, ils sont bien positionnés pour les nombreuses catégories de la série de courses. Nous sommes particulièrement heureux que le multiple champion du monde moto Valentino Rossi ait opté pour WRT. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing. Rossi, qui partira avec le légendaire numéro 46, partagera le cockpit avec les coéquipiers d’Audi Sport Nico Müller et Frédéric Vervisch.

L’Italien est l’un des 15 pilotes en compétition pour l’équipe WRT dans le Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup. L’équipe engage cinq voitures Audi R8 LMS GT3. L’équipe belge a remporté cinq titres dans la série de courses à l’échelle européenne l’année dernière. Cette compétition comprend une Endurance, un Sprint et un Classement Général. Au cours de la saison 2022, pas moins de douze voitures Audi R8 LMS GT3 sont engagées dans un champ de neuf marques – plus que jamais et le nombre le plus élevé d’un seul constructeur. Avec Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG et Porsche, neuf marques de voitures de sport s’affrontent. L’équipe française Saintéloc Junior et les deux équipes allemandes Attempto Racing et Tresor by Car Collection participeront aux courses d’endurance de 3 heures avec deux Audi chacune. Boutsen Ginion de Belgique prépare pour la première fois une R8 LMS. Avec Mattia Drudi, Christopher Haase, Dennis Marschall, Christopher Mies, Nico Müller, Patric Niederhauser, Kelvin van der Linde, Frédéric Vervisch, Markus Winkelhock ainsi que les champions de l’an dernier Dries Vanthoor et Charles Weerts, Audi Sport met à disposition onze pilotes aux équipes.

Les pilotes des catégories GT2 et GT4, quant à eux, sont purement privés. La voiture de course la plus puissante d’Audi Sport avec 640 ch (470 kW) est partagée par dix pilotes dans la série européenne GT2, dans laquelle jusqu’à sept marques sont représentées. Le champion en titre High Class Racing du Danemark s’appuie sur une nouvelle combinaison de pilotes pour les deux courses de 50 minutes chaque week-end. PK Carsport de Belgique, finaliste l’an dernier, et LP Racing d’Italie doublent leurs alignements avec deux Audi R8 LMS GT2 chacun.

Dans la GT4 European Series, extrêmement populaire avec 49 participants, Audi Sport accueille à nouveau trois équipes clientes françaises. Audi affronte les huit marques Alpine, Aston Martin, BMW, Chevrolet, McLaren, Mercedes-AMG, Porsche et Toyota. Deux courses de 60 minutes par week-end avec des modèles basés sur la production caractérisent cette compétition. Saintéloc Racing alignera trois Audi R8 LMS GT4, dont une pour les champions en titre de Pro-Am Grégory Guilvert/Fabien Michal. Le Team Fullmotorsport cherche également à défendre un titre pour Audi dans la catégorie Am avec Michael Blanchemain/Christophe Hamon. L’équipe de course engage un total de trois voitures R8 LMS dans la série européenne. Une seule entrée du Team Speedcar complète la gamme Audi.

Pilotes et équipes à Imola

GT World Challenge Europe

#10 Boutsen Ginion, Adam Eteki/Benjamin Lessennes/Karim Ojjeh

#11 Tresor by Car Collection, Axel Blom/Lorenzo Patrese/Hugo Valente

#12 Tresor by Car Collection, Mattia Drudi/Christopher Haase/Luca Ghiotto

#25 Saintéloc Junior Team, Lucas Légeret/Christopher Mies/Patric Niederhauser

#26 Saintéloc Junior Team, César Gazeau/Nicolas Baert/Aurélien Panis

#30 Team WRT, Benjamin Goethe/Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer

#31 Équipe WRT, Finlay Hutchison/Diego Menchaca/Lewis Proctor

#32 Équipe WRT, Kelvin van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts

#33 Team WRT, Arnold Robin/Maxime Robin/Ryuichiro Tomita

#46 Team WRT, Nico Müller/Valentino Rossi/Frédéric Vervisch

#66 Attempto Racing, Alex Aka/Nicolas Schöll/Marius Zoug

#99 Attempto Racing, Dennis Marschall/Juuso Puhakka/Markus Winkelhock

GT2 European Series

#11 PK Carsport, Stienes Longin/Nicolas Saelens

#18 LP Racing, Michael Doppelmayer/Elia Erhart

#67 LP Racing, Henry Hassid

High Class Racing, Aurelijus Rusteika/Michael Vergers

#81 PK Carsport, Peter Guelinckx/Bert Longin

GT4 European Series

#3 Team Speedcar, Robert Consani/Benjamin Lariche

#14 Saintéloc Racing, Erwan Bastard/Roee Meyuhas

#21 Saintéloc Racing, Anthony Beltoise/Olivier Estèves

#26 Team Fullmotorsport, Benoît Lison/Cyril Saleilles

#42 Saintéloc Racing, Grégory Guilvert/Fabien Michal

#67 Team Fullmotorsport, Jeremie Lesoudier/Marc Lopez

#69 Team Fullmotorsport, Michael Blanchemain/Christophe Hamon

Photos : SRO / Dirk Bogaerts Photography