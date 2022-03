Retour de la livrée Brumos n°59 sur Porsche 911 GT2 RS Clubsport à Pikes Peak

La livrée emblématique de Brumos avec le numéro 59 va revenir en compétition professionnelle pour la Pikes Peak International Hill Climb le 26 juin 2022 après près d’une décennie d’absence. Le pilote américain David Donohue affrontera le redoutable parcours de montagne au volant d’une Porsche 911 GT2 RS Clubsport préparée dans l’emblématique livrée Brumos rouge, blanche et bleue. Cet événement est la première compétition pour Brumos depuis 2013, date à laquelle l’équipe a pris sa retraite après 50 ans de compétition dans une variété de séries et de catégories.

« Courir pour Brumos a été un moment fort de ma carrière sur lequel je repense avec fierté. Je me sens humble de jouer un rôle dans le retour du numéro 59 à une course aussi spéciale et à son jalon. », a déclaré David Donohue.

Le PPIHC 2022 est la 120ème course de Donohue au volant d’une voiture de Brumos. Il convient de noter qu’il faisait partie de l’équipe qui a apporté à Brumos sa quatrième victoire au classement général aux 24 heures de Daytona en 2009, plus de 30 ans après trois victoires de Brumos en 1973, 1975 et 1978. Pour David Donohue, le fils du célèbre pilote de course Mark Donohue, champion de l’Indy 500 en 1972, a remporté la victoire à l’occasion du 40ème anniversaire du triomphe de son père en 1969 dans la même course. La victoire de 2009 a été l’aboutissement de la gestion par Bob Snodgrass, alors PDG de Brumos, du programme Daytona Prototype, qui a débuté au début des années 2000 et s’est appuyé sur près de 50 ans de compétition de Brumos dans une variété de séries et de catégories.

Après que Brumos se soit retiré de la course en 2013, le concessionnaire basé à Jacksonville a été vendu en 2016, ouvrant la voie à une nouvelle vision. La Brumos Collection a ouvert ses portes au public en 2020 – une expérience interactive de 3 252 m² qui plonge les visiteurs dans la riche histoire du design automobile. La collection rend hommage à l’histoire et à l’importance de l’innovation automobile, des pilotes Indy à roues ouvertes à la célébration de la domination de Brumos et de Porsche.

« Lorsque nous avons ouvert notre collection en 2020, on m’a demandé si nous courrions à nouveau un jour. Seulement deux ans plus tard – et à la fin d’une pandémie mondiale – nous abordons une course historique avec David comme pilote. De la collection à la piste, l’emblématique 59 roulera de nouveau. », a déclaré Dano Davis, fondateur de la Brumos Collection.

« Le plan est que BBI Autosport prépare la voiture pour Brumos en mai et travaille sur les réglages comme ils l’ont fait pour moi ces deux dernières années. Ils connaissent le défi unique que représente la montagne. Avec le soutien de Porsche de la ligne principale à Philadelphie et de Porsche Colorado Springs, qui ont aidé au cours des dernières années, cela ressemble à un effort de la famille Porsche. J’utiliserai à nouveau les pneus de course Yokohama Advan, donc il y a beaucoup de familiarité dans le programme. Revenir sous les couleurs de Brumos est incroyablement excitant pour moi, au-delà des mots. », a déclaré David Donohue.

En fin de compte, la nouvelle Brumos GT2 RS Clubsport rejoindra les nombreuses voitures célébrant des jalons à la Brumos Collection à Jacksonville.

Photos : Brumos / Bob Chapman