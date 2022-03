Retromobile 2022 – Porsche 968 Turbo S Prototype de 1992

A l’occasion de l’édition 2022 du salon Retromobile s’étant tenu à Paris, une voiture exceptionnelle et unique était exposée : le prototype de la Porsche 968 Turbo S, produite en série à moins de 16 exemplaires.

Dans le monde Porsche, il existe des modèles très rares et parfois méconnus du grand public comme la Porsche 968 Turbo S, dérivée d’un modèle de course : la 968 Turbo S. Prévoyant d’en produire 100 exemplaires, Porsche a développé en 1992 ce coupé sportif à partir d’un véhicule prototype qui a été acheté par un particulier et actuel propriétaire au centre technique de Weissach en 1994.

La Porsche 968 Turbo S Prototype exposé au salon Rétromobile 2022 est ce véhicule ayant servi de mise au point de cette petite série limitée se composant de 16 véhicules, dont 14 vendus neufs sur commande à certains clients fidèles. 2 exemplaires ont été utilisés par Porsche pour son développement.

Le premier modèle – châssis 0 immatriculé en octobre 1992 – est de couleur jaune Speed, motorisé par un 4 cylindres turbo de 2,5 l développant 305 ch. Ce coupé n’avait pas à rougir face à sa cousine 911, pouvant atteindre 280 km/h. A ce jour, ce prototype n’a parcouru qu’environ 122 000 km.

Photos : 4Legend.com