Inauguration du nouveau showroom Lamborghini à Genève

Automobili Lamborghini a inauguré fin mars 2022 sa nouvelle concession à Genève, qui fête ses 20 ans d’activité cette année. En plus d’un important élargissement de la surface du showroom, l’intérieur a été entièrement rénové tandis que l’image de la concession s’est adaptée au nouveau design moderne et avant-gardiste qui distingue la marque au niveau mondial.

Federico Foschini, directeur marketing et commercial et Francesco Cresci, directeur de la région EMEA, se sont joints à Stephan Winkelmann, président directeur général, lors de cet événement.

« Cette ouverture est une nouvelle preuve des efforts extraordinaires de nos partenaires pour offrir à nos clients le service qu’ils méritent, au niveau de tout ce que représente Lamborghini. Ce nouveau showroom s’est agrandi, tout comme notre marque, dans tous les sens du terme. Lamborghini Genève est prêt pour le déploiement de notre stratégie produit, qui nous fera entrer dans une nouvelle ère avec l’hybridation complète de nos trois gammes de modèles d’ici 2024. », a déclaré Stephan Winkelmann, président directeur général d’Automobili Lamborghini.

Situé à Plan-les-Ouates, Route de Saint-Julien, dans le canton de Genève, Lamborghini Genève, avec ses plus de 520 m² rien que pour l’espace de vente, offre une expérience complète à sa clientèle. En plus de disposer d’une zone d’exposition dédiée aux nouveaux véhicules, la concession possède un espace réservé à l’Ad Personam, le programme de personnalisation qui permet au client de personnaliser son véhicule dans les moindres détails. Les options de personnalisation comprennent les cuirs, les coutures, les éléments en fibre de carbone, les couleurs spéciales pour les peintures, et bien plus encore. En plus des bureaux, le showroom dispose d’un espace d’accueil, d’un lieu destiné au divertissement des clients doté de nombreux écrans géants, mais également d’une zone d’exposition où il est possible de trouver certains articles de la collection Automobili Lamborghini, avec des présentoirs dédiés aux vêtements et aux accessoires de la marque disponibles à l’achat au showroom et en ligne.

« Notre showroom ouvre un chapitre important dans l’histoire qui nous lie à Automobili Lamborghini et nous avons décidé de l’inaugurer lors du vingtième anniversaire de la création de la concession. En plus d’avoir une passion innée pour la marque et ses produits, notre clientèle est également très exigeante. Notre concession a été conçue pour offrir un service complet à chaque étape de l’expérience d’achat et de propriété d’une Lamborghini. », a commenté Giuseppe Sciretta, directeur général et associé de Lamborghini Genève.

La soirée d’inauguration, animée sur scène par la présentatrice Ellen Batelaan, a accueilli plus de 110 convives qui, en plus d’assister à l’ouverture officielle de la concession et aux performances en direct, ont pu admirer la gamme Automobili Lamborghini, représentée par le Super SUV Urus disposant d’un puissant moteur V8 biturbo, par la Huracán STO, la supersportive homologuée pour la route caractérisée par un moteur V10 atmosphérique, et par l’Aventador SVJ, dotée du très célèbre moteur V12 fabriqué à Sant’Agata Bolognese

