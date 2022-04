Porsche et holoride lancent une attraction de réalité virtuelle embarquée dans un véhicule en mouvement

Porsche et la start-up de technologie de divertissement holoride lancent une nouvelle attraction de réalité virtuelle géolocalisé au Porsche Experience Center de Los Angeles.

Une attraction pilote au Porsche Experience Center Los angeles

Suite à une série de projets conjoints réussis, il s’agit de la première installation commerciale d’holoride qui vise à changer le divertissement à l’arrière d’une voiture. Le programme pilote du Porsche Experience Center (PEC) de Los Angeles évaluera la demande des clients et la stabilité technique en prélude à un déploiement potentiel dans d’autres PEC du monde entier. En connectant la rétroaction physique en temps réel à l’intérieur d’un véhicule en mouvement au contenu d’un casque VR, les passagers seront emmenés dans un voyage totalement immersif à travers l’espace alors qu’ils pilotent un vaisseau spatial, y compris des effets sonores et visuels qui s’adaptent au mouvement de la voiture.

Pour rendre cela possible, holoride utilise les données de conduite d’un Porsche Cayenne, telles que la direction, l’accélération et le freinage, pour adapter l’expérience au mouvement de la voiture. Cette approche unique permet de réduire le mal des transports en faisant correspondre à ce que les passagers voient et ressentent avec presque aucune latence.

« Porsche est synonyme d’expériences client émotionnelles et dynamiques et le projet pilote conjoint avec holoride est un excellent aperçu de la manière dont ces expériences peuvent être traduites dans un avenir numérique. La nouvelle installation dans notre Porsche Experience Center à Los Angeles est la prochaine étape de notre partenariat, que nous avons l’intention de poursuivre à l’avenir. », a déclaré Zabih Aria, directeur, Stratégie et affaires numériques, chez Porsche Cars North America.

Le jeu Cosmic Chase

L’expérience elle-même propose un jeu original, Cosmic Chase, développé conjointement avec Schell Games, basé à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les passagers se retrouveront à bord d’un vaisseau spatial autour d’un groupe de recrues qui forment l’Alliance terrestre, chargée de combattre l’extraterrestre Cymex.

« Nous collaborons avec Porsche Cars North America pour donner aux passagers le frisson d’un trajet à grande vitesse, combiné à une expérience VR hautement immersive. Nous sommes ravis d’offrir un nouveau type d’attraction aux publics férus d’automobile et de divertissement dans la grande région de Los Angeles. Cette attraction est un exemple parfait de la façon dont les centres d’expérience automobile se transforment en destinations passionnantes que toute la famille peut apprécier et où personne n’est laissé pour compte. », a déclaré Nils Wollny, PDG et co-fondateur de holoride.

Porsche et les start-up

Avec ce premier volet commercial, holoride fait un pas de plus pour rendre sa technologie accessible à un public plus large. La coopération entre Porsche et holoride a débuté en 2019 dans le cadre de Startup Autobahn, la plus grande plateforme d’innovation d’Europe.

Photos : Porsche