Les livrées 2022 des Porsche 911 GT3 Cup de Tekworkx Motorsport

Les pilotes de la Porsche Paynter Dixon Carrera Cup Australia de Tekworkx Motorsport – Luke Youlden et Max Vidau – ont dévoilé des livrées saisissantes avant le début de la saison 2022 au Grand Prix d’Australie la 10 avril 2022.

En 2022, Tekworkx a un programme de parrainage partagé entre ses deux voitures. Avec Youlden, le soutien majeur est Hire A Hubby, rejoint par les sponsors Entertainment Park, Porsche Centre Sydney South et Bondi Carpet.

Quant à Luke Youlden, son week-end sera complété par la caractéristique passionnante des événements du Grand Prix d’Australie, la comparaison des temps au tour, grâce à son rôle d’instructeur de conduite en chef adjoint de Porsche.

« Le Grand Prix d’Australie est un très grand événement pour Porsche dans son ensemble, ils feront beaucoup autour de l’événement et il y a des activitées sympas prêtes à être lancées. Je serai également au volant du Porsche Taycan Turbo S pour la comparaison de vitesse qui est toujours un événement préféré des fans entre les sessions. », a déclaré Luke Youlden.

« Dans la Carrera Cup Australia, ce sera un week-end record, les changements apportés à la piste signifient que nous allons effacer tous les records de piste précédents. Tout le monde est impatient de voir comment les mises à jour se traduisent lorsque nous sommes réellement sur la bonne voie. Je suis ravi d’avoir tous mes sponsors à bord pour cette saison, Hire A Hubby, Entertainment Park – qui sont une installation vraiment amusante à Sydney – Porsche Centre Sydney South et Bondi Carpet. Si quelqu’un cherche du travail pour aider les gens, Hire A Hubby recrute activement des personnes pour « devenir un mari » en ce moment. En ce qui concerne la nouvelle voiture (Type 992), elle convient un peu mieux à mon style de pilotage que l’an dernier. Vous pouvez être beaucoup plus agressif et grâce aux tests, nous constatons que nous sommes assez rapides. L’équipe Tekworkx et moi-même avons fait tout notre possible pour être compétitifs. Nous devrons simplement attendre et voir comment cela se déroulera au Grand Prix. », a ajouté Luke Youlden.

Dans la Porsche 911 GT3 Cup n°72, les sponsors de Max Vidau sont Tyrepower, XD clutches et Bondi Carpets. Pour Vidau, la manche d’ouverture de 2022 lui permet de découvrir enfin la course sur le circuit d’Albert Park après un faux départ en 2020.

« Commencer l’année sur le circuit du Grand Prix d’Albert Park est vraiment cool et ce sera bien de pouvoir enfin faire des courses dessus. J’étais là quand le COVID a frappé le jeudi en 2020, donc je n’ai jamais eu l’occasion de courir réellement. La Porsche 911 GT3 Cup de génération 992 est géniale, elle ressemble beaucoup plus à une voiture GT et nécessite un style de conduite légèrement différent. C’est toujours une Porsche très amusante à conduire, je me suis beaucoup amusé à en apprendre tous les aspects. Je suis ravi de voir comment ça se passe sur la nouvelle piste, avec les changements qu’ils ont apportés au circuit, ce sera certainement beaucoup plus fluide, tout à fait adapté à la fois à la F1 et aux nouvelles voitures de la Porsche Cup. Notre voiture devrait être rapide à en juger par les tests, nous chercherons donc à avancer vers la tête. », a déclaré Max Vidau.

Luke Youlden et Max Vidau prendront la piste pour Tekworkx Motorsport le jeudi 7 avril lors du Grand Prix d’Australie 2022.

Porsche Paynter Dixon Carrera Cup Australia 2022 / Cycle 1, calendrier AGP

jeudi 7 avril

11h45 -12h05 : Entraînement

14h20 – 14h40 : Qualifications

vendredi 8 avril

11h00 – 11h30 : Course 1

17h15 – 17h50 : Course 2

samedi 9 avril

12h00 – 12h25 : Course 3

dimanche 10 avril

11h05 -11h35 : Course 4

Photos : Porsche